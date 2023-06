Countdown für doppelte 150-Jahr-Feier läuft

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Ein Bild der Breitbrunner Feuerwehr aus dem Jahr 1910. © Gemeindearchiv

So sehen Gruppenfotos von Feuerwehren aus, die vor mehr als 100 Jahren gemacht wurden – 1900 in Herrsching und 1910 in Breitbrunn. Mit gewisser Lässigkeit die einen, stramm gestanden die anderen. Auf den aktuellen Fotos sind beide Feuerwehren zusammen abgebildet und überall am Straßenrand zu sehen – denn am Wochenende darf gefeiert werden.

Herrsching/Breitbrunn - Die Öffentlichkeit ist für Sonntag, 2. Juli, zu Festzug und Feldgottesdienst nach Breitbrunn eingeladen. Beide Feuerwehren - Herrsching und Breitbrunn . sind heuer 150 Jahre alt (wir berichteten), und gefeiert wird dies nach einem Festakt in Herrsching zusammen mit der Öffentlichkeit am kommenden Sonntag, 2. Juli, in Breitbrunn. Beginn ist um 8 Uhr mit dem Empfang der Vereine und der Gäste am Feuerwehrgerätehaus.

Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst am Badegelände an der Seeuferstraße mit Fahrzeugsegnung und Übergabe der Fahnenbänder. Um 11 Uhr stellen sich die Mitwirkenden zum Festzug durch Breitbrunn auf, an dem alle Feuerwehrleute aus Herrsching und Breitbrunn teilnehmen sowie Blaskapellen und Fahnenabordnungen. Zu sehen sind dort auch die historische Drehleiter der Herrschinger und die historische Spritze der Breitbrunner. Der Festzug durch den Ortsteil startet um 11.15 Uhr. Für 12 Uhr ist der Einzug ins Feuerwehrgerätehaus in Breitbrunn geplant mit anschließendem Mittagessen, Grußworten (13 Uhr), gemütlichen Beisammensein und Festausklang.

Die Feuerwehr Herrsching um 1900 ziemlich lässig... © Gemeindearchiv