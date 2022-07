Dach von Herrschinger Schulturnhalle fängt Feuer: Bau verzögert sich wohl schon wieder

Von: Laura Forster

Rund vier Stunden waren die Feuerwehren Herrsching und Breitbrunn am Dienstagabend im Einsatz. Ein Dehnfugenbrand ist laut Kommandant Daniel Pleyer „aufwendig, zeitintensiv und kräftezehrend“. © Feuerwehr Herrsching

Ursprünglich war die Fertigstellung der neuen Dreifachturnhalle der Realschule Herrsching für Herbst zu Beginn des Schuljahres 2022/23 geplant. Am Dienstagnachmittag fing das Dach jedoch Feuer. Von einer erneuten Bauverzögerung ist auszugehen – es wäre bereits die dritte.

Herrsching – Erst vor wenigen Monaten wurde das Dach der neuen Dreifachturnhalle der Realschule Herrsching errichtet – und nun sind Teile wieder zerstört. Ein Brand am Dienstagnachmittag hat einen Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich angerichtet. Laut Manfred Walter, Vorsitzender des Zweckverbandes für weiterführende Schulen im westlichen Landkreis, handelt es sich „um keine Lappalie“.

Das Feuer hatte gegen 17.15 Uhr der Bauleiter, der in seinem Büro nebenan gearbeitet hat, entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Kurz darauf waren bereits die Einsatzkräfte aus Herrsching und Breitbrunn mit neun Fahrzeugen vor Ort und kümmerten sich um den sogenannten Dehnfugenbrand. Kommandant Daniel Pleyer und 35 weitere Männer und Frauen waren knapp vier Stunden im Einsatz. „Das ist kein Feuer, das man einfach so löschen kann. Wir mussten einen ganzen Teil des Daches abbauen. Das war sehr aufwendig, zeitintensiv und kräftezehrend“, sagt Pleyer auf Anfrage des Starnberger Merkur. Die 50 Zentimeter dicke Isolierung des Daches über der Betondecke war in Brand geraten.

Neun Löschfahrzeuge der beiden Feuerwehren rückten zur neuen Dreifachturnhalle an. © Feuerwehr Herrsching

Für den Kommandant und seine Kameraden war das Feuer der Turnhalle der erste Schwelbrand dieses Jahr. „Diese Einsätze sind eher selten.“ 30 Quadratmeter des Daches mussten die Feuerwehrler abbauen – zum Glück nur ein Bruchteil der Gesamtfläche. Eine weitere Ausbreitung des Brandes konnten sie verhindern. „Wir haben die Wärmebildkamera zur Nachkontrolle genutzt“, berichtet Kommandant Pleyer.

Dritte Bauverzögerung des 10-Millionen-Projekts

Das Feuer ist nicht der erste Grund, der zu einer Verzögerung der Fertigstellung der Turnhalle führt, deren Kosten im März auf rund 10,3 Millionen Euro geschätzt wurden. Nachdem Prüfstatiker im Landratsamt am Baugrundgutachten zweifelten, mussten 53 Standardpfähle zusätzlich verbaut werden – was nicht nur für Zusatzkosten, sondern auch eine Verschiebung des Zeitplans sorgte. Darauf folgte ein Wasserschaden. „Es ist natürlich sehr ärgerlich, dass es nun erneut zu einer Verzögerung kommt“, sagt Manfred Walter.

Ab wann die Dreifachturnhalle für den Sportunterricht der Realschule Herrsching genutzt werden kann, ist noch ungeklärt. „Ich warte noch auf die Antwort von Fachleuten“, so der Verbandsvorsitzende. Der ursprüngliche Einweihungstermin zum kommenden Schulbeginn kann jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eingehalten werden. „Derzeit finden die Schulstunden draußen statt oder in der anderen Halle der Realschule. Momentan behelfen wir uns damit, aber das kann keine Dauerlösung sein.“

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich. „Am Mittwoch waren Brandermittler in Herrsching vor Ort und haben sich das Dach der Turnhalle angeschaut“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ermittelt nun weiter – was den Brand ausgelöst hatte, ist noch unbekannt.