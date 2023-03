Das Café mit karibischer Note

Von: Andrea Gräpel

Volles Haus: Cristian Ramirez freute sich zur Eröffnung am Samstag über viele Gäste in seinem neuen Café „Sonrisa“ an der Bahnhofstraße. Den Coworking-Space betreiben die Frommanns weiter. © . Andrea Jaksch

Auf eine Tasse Kaffee und dies uns das hatte Birge Frommann im Januar 2020 in ihr Café Konturwerk eingeladen. Mit erweiterten Öffnungszeiten im neuen Café „Sonrisa“ und mit karibischer Lebensfreude gibt es nun einen Neustart des Coworking-Space an der Bahnhofstraße in Herrsching.

Herrsching – Corona hatte es der Hechendorferin Birge Frommann nicht leicht gemacht. Als Einzelkämpferin waren die Öffnungszeiten im „Konturwerk“ auch danach nur eingeschränkt. Mit einem neuen Konzept wagen sie und ihr Mann Thomas nun an einen Neustart ihres „Konturwerks. Teil dieses Konzeptes ist Cristian Ramirez. An ihn ist das Café ab sofort untervermietet, die Frommanns betreiben den Coworking-Space weiter.

Cristian Ramirez mag dem einen oder anderen Wanderer Richtung Andechs ein Begriff sein. Der 35-Jährige ist das Gesicht des „Café de la montana“ an der Kientalstraße. Den leuchtend blauen „letzten Kiosk vor Andechs“ betreibt der Kolumbianer seit 2021. Dies soll auch so bleiben. Der Vater von zwei kleinen Kindern lebt seit 2019 in Deutschland. In seinem Heimatland hat er soziale Kommunikation studiert, in Deutschland versuchte er sich zunächst in München mit seiner großen Leidenschaft, der Fotografie, über Wasser zu halten, bevor er mit seiner Frau Julia Hirte und den Kindern in die Heimatgemeinde seiner Frau, nach Herrsching zog. Sowohl Kiosk als auch die Fotografie will Cristian Ramirez weiter betreiben. Das eine ist wie gehabt an schönen Tagen für Wanderer und Nachbarn geöffnet und lasse sich mit seinem neuem Konzept für das Café „Sonrisa“ an der Bahnhofstraße gut vereinbaren. In dem Café, in dem man in den Schaufenstern sitzen kann, soll noch mehr Kultur einziehen. Schon Birge Frommann hatte sich an Ausstellungen beteiligt und kleine familiäre Freitagskonzerte veranstaltet. Cristian Ramirez will das ausbauen mit wechselnden Ausstellungen und Livemusik, für die das Café dann auch mal auf den Coworking-Bereich erweitert werden kann. „Auch ein bisschen Salsa-Musik vielleicht“, so der Kolumbianer aus Cartagena.

Ein Gespür für den karibischen Einfluss bekamen die Eröffnungsgäste schon mal am vergangenen Samstag. Ab sofort heißt das ehemalige „Konturwerk“ nun „Sonrisa“ und das bei Birge Frommann zuvor biologisch-regionale Speisenangebot erhält mit kolumbianischen-Bowles und karibischer Küche eine neue Note. Unterstützt wird Cristian Ramirez durch Juan Le Blanc, Helena Königsbauer, Paul Gerhardt, Fabian Valiente und Lennart Otto. Zusammen laden sie künftig an der Bahnhofstraße, schräg gegenüber vom Rathaus, montags bis donnerstags von 10 bis 20 Uhr und freitags bis sonntags von 9 bis 21.30 Uhr ins Café ein, auf das sich schon vor der Eröffnung vor allem jüngeres Publikum in Herrsching bereits gefreut hat. Samstags gibt es ein Kulturkonzept mit Performances und Live-Musik, zusätzlich soll es wechselnde Ausstellungen geben – da schließt sich sicher auch der Kreis mit der Fotografie von Cristian Ramirez.