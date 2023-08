„Das war so cool“

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Teilen

Dreh extra in den Ferien: Felizia Trube aus Herrsching spielt bei „Ponyherz – wild und frei“ mit. © Andrea Jaksch

Felizia Trube aus Herrsching erzählt von Dreharbeiten zu „Ponyherz – wild und frei“

Starnberg/Herrsching – Seit fünf Jahren gibt es die Ponyherzbücher von Usch Luhn, inzwischen sind es 21 Folgen. Gelesen hat sie Felizia Trube aus Herrsching nie, wie sie offen zugibt. Am Donnerstag stand sie als Hauptdarstellerin des Kinderfilms „Ponyherz – wild und frei“ nach der Vorstellung vor der großen Leinwand im Starnberger Breitwandkino nach einer Vorführung beim Fünf-Seen-Filmfestival (FSFF) und signierte stapelweise Autogrammkarten. Als hätte sie nie etwas anderes gemacht.

Den Medienrummel findet sie richtig cool. Ponyherz-T-Shirts wurden verkauft, auch Ponyherzfußkettchen. Die Bücher nicht, aber die Mädels standen nach der FSFF-Kinderfilmvorführung Schlange, um sich bei Felizia Trube ein Autogramm zu holen. Sie ließen sich mit der Hauptdarstellerin fotografieren, posierten neben ihr vor der Leinwand und fragten die Schauspielerin mit leuchtenden Augen Löcher in den Bauch. Reiten? „Konnte ich schon.“ Pferde? „Ich liebe sie.“ Ihre liebste Szene? „Die Lassoszene. Das war so cool!“ Ihre schwierigste Aufgabe beim Dreh? „Die Reitplatz-Szene. Da saß ich auf einem .Fakepferd‘, das auf dem Hänger eines Autos stand und direkt vor dem Gesicht war die Kamera“. Die lustigste Situation beim Dreh? „Ach, da gab es so vieles“, erzählte sie – aber die Klassenzimmerszene, die sei eine echte Herausforderung gewesen, bei der alle Mitwirkenden Lachanfälle bekommen hätten, „weil wir uns in echt mögen und im Film überhaupt nicht“. Felizia grinst.

Die Rolle hat ihr von Anfang an gefallen, und es ist ihr erster richtiger Kinderfilm. Sechszehn Drehtage gab es, und die waren extra für sie in die Sommerferien gelegt worden, damit nur ja die Schule nicht leidet. Und wie lief das Casting? Ausgewählt wurde sie von insgesamt acht Mitbewerberinnen. Aber ihr Vorteil sei einfach gewesen, dass sie zuvor schon sechsmal vor laufender Kamera stand und damit über eine gewisse Erfahrung verfügte. Auch ihre Mutter Annette Trube, die die Tochter zum Filmfest nach Starnberg begleitet hat, sieht die Schauspielaktivitäten ihrer Tochter sehr gelassen, zumal es ja auch ein Film ist, in dem sich Kinder sehr gut wiederfinden können.

Drei Tage war Felizia Trube auf Premierentour, war in Köln, in Hamburg und in Erfurt. Jetzt ist sie wieder daheim in Herrsching und hat sich gefreut, beim Filmfestival auf der Bühne zu stehen und von den Dreharbeiten erzählen zu dürfen.

Und wie geht es bei ihr weiter? Nun macht sie erst einmal Ferien und hofft darauf, dass es noch eine Ponyherz-Fortsetzung gibt. „Die Chancen stehen gut“, findet sie, auch wenn es noch keine offizielle Anfrage für neue Dreharbeiten gibt, denn erst einmal muss dieser Film Erfolg haben. Aber wenn Mädchen und Pferde, ein schöner Reiterhof, wilde Ritte durch die Natur, eine spannende Handlung, lustige Einfälle, Didi Hallervorden und all die anderen super Schauspieler und noch dazu ein berauschendes Freiheitsversprechen kein Erfolgsrezept sind, was dann?

Der auch für Erwachsene sehenswerte Film „Ponyherz – wild und frei“ läuft auf dem FSFF täglich um 15.30 Uhr in Starnberg und in Gauting.