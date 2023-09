„Dazugehören in Herrsching“

Von: Andrea Gräpel

Laden zum Mitmachen ein (v.l.): Burkhard Siewert, Rainer Kraska, Gerhard Regnath, Jürgen Stadtlander, Mia Schmidt und Brigitte Milik. © Andrea Gräpel

Ganz bewusst richtet der Seniorenbeirat Herrsching sein Programm für Menschen schon ab 55 Jahren aus. Ziel: dazugehören, nicht ausgrenzen. Darauf ist auch der erste Aktionstag des Gremiums im Oktober ausgerichtet. Er soll zugleich Werbung sein.

Herrsching – Im November endet die Amtsperiode des aktuellen Herrschinger Seniorenbeirats. Sechs von ehemals acht Mitstreitern sind noch aktiv – und wollen es auch in der nächsten Amtsperiode mit einer Ausnahme bleiben. Eigentlich sollten dem Gremium zehn Mitglieder angehören. So viele Bewerber gab es zuletzt aber nicht, weswegen keine Wahl stattfand, stattdessen alle Bewerber ins Gremium berufen wurden. Ihr ausdrückliches Ziel war und ist, mehr wahrgenommen zu werden. Mit einem bunten, monatlichen Programm luden Mia Schmidt, Brigitte Milik, Magdi Schadt, Gerhard, Regnath, Burkhard Siewert und Jürgen Stadtlander deshalb die vergangenen zwei Jahre zum Mitmachen und Teilnehmen ein. Ob Kegeln oder Boccia, eingeladen waren nicht nur Bürger ab 60 Jahre, sondern gerne auch jüngere. „Weil wir uns nicht ausgrenzen wollen, sondern dazugehören“, unterstreicht Mia Schmidt in einem Pressegespräch. „Wir wollen als aktive Gruppe wahrgenommen werden.“ Dies wollen sie im Vorfeld der nächsten Seniorenbeiratswahl im November mit einem Aktionstag entlang der Bahnhofstraße in Herrsching demonstrieren. An einem Donnerstag von 16 bis 20 Uhr, um auch Berufstätige zu erreichen. „Die kommen eher unter der Woche als am Wochenende“, sind sich die Beiräte zudem sicher.

„Wir werden auf Rente und Pflege reduziert“, bedauert Rainer Kraska (66), der erst seit einem Jahr in Herrsching lebt. Wie ihm gehe es vielen anderen, die nach dem Berufsleben in die Ammerseegemeinde ziehen – einfach, weil es sich dort gut leben lässt oder weil die Kinder dort leben. Allein der Anschluss fehlt. „Die Politik hat noch nicht verinnerlicht, dass wir schon ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Und wir werden immer mehr“, sagt Jürgen Stadtlander (82). Auch er ist erst nach dem Rentenalter nach Herrsching gezogen. Um dazuzugehören, hatte er sich für den Seniorenbeirat beworben. Und er hat es nicht bereut, auch wenn er gesteht, „mit 82 bin ich jetzt müde“. Er wird nicht mehr kandidieren, wenn ab 18. September um Bewerbungen für die nächste Wahl im November gebeten wird.

„Wir verstehen uns als Brückenbauer“, sagt Mia Schmidt. Durch Sportverein, Kommunalpolitik und Seniorenbeirat ist sie von allen wohl am besten vernetzt. Senioren zu integrieren und nicht allein zu lassen, finden sie und ihre Mitbeiräte wichtig. Eine ganze Reihe Geschäftsleute unterstützt dies aktiv, wenn der Seniorenbeirat für Donnerstag, 12. Oktober, von 16 bis 20 Uhr zum „Dazugehören in Herrsching“ aufruft: Angefangen bei der Touristinfo, über Wein-Erlebnis und VR Bank und Herrschinger Insel, haben sich fast alle Geschäftsinhaber an der Bahnhofstraße angeschlossen bis hin zum Rathaus, in dem der Seniorenbeirat zum „Meet the Seniorenbeirat“ einlädt. „Eine richtige Flaniermeile“, freut sich Mia Schmidt.

Beschlossen wird der Aktionstag mit einer Podiumsdiskussion in der VR Bank und der Frage: Wie gehen Gemeinde, Landkreis und Banken auf die sich ändernden Bedürfnisse und die wachsende Zahl der älteren Bevölkerung ein? Altlandrat Karl Roth, Bürgermeister Christian Schiller und Bank-Vorstand Thomas Vogl hätten schon zugesagt. Und vielleicht finden sich am Ende mehr als zehn Bewerber in diesem Jahr, vor allem auch noch mehr Teilnehmer zum Beispiel am „Bürgertreff 55+“, der immer am zweiten und vierten Donnerstag im Monat abwechselnd in der Seeheimat und im Gasthof Post stattfindet, das nächste Mal am 14. September ab 15 Uhr.