Versammlung, Protest, Rücktritt

Hunderte Menschen haben gestern Abend im Herrschinger Kurpark gegen eine AfD-Wahlkampfveranstaltung im Kurparkschlösschen protestiert. Verantwortlich für das Belegrecht ist der Kulturverein Herrsching, der im Vorfeld der Veranstaltung ins Straucheln geriet. So sehr, dass die langjährige Vorsitzende Margit Metz ihren Rücktritt erklärt hat.

Herrsching – Laut aber friedlich haben gestern mindestens 700 Menschen vor dem Kurparkschlösschen gegen die AfD-Parteitreffen demonstriert. Organisert von jungen Menschen im Alter von 17 bis 26 Jahren und gefolgt von Landkreisbürgern, die bis aus Gauting anreisten. Dr. Jürgen Schade zum Beispiel und einige Grünen-Politiker mehr, die wegen einer Kreisversammlung ohnehin in Herrsching waren. Aber auch viele Gemeinderäte und Bürgermeister Christian Schiller mischten sich unter die Teilnehmer, die jedes AfD-Mitglied mit schrillen Pfiffen begleiteten. Der ein oder andere Demonstrant hätte dies nicht so gemacht, aber dass vor allem so viele junge Menschen teilnahmen, davon waren alle beeindruckt. Außer Martin Hebner, Bundestagsabgeordneter der AfD aus Dießen, der von Margit Metz den Schlüssel fürs Schlösschen entgegennahm. Er sprach von Gesinnungsterror.

Aber wie kam es, dass die AfD überhaupt im Kurparkschlösschen war? Die Verantwortung für die Belegung hat der Kulturverein Herrsching. Als die AfD angefragt hatte, zögerten die Verantwortlichen zunächst, unterschrieben dann aber doch den Mietvertrag mit den Parteiverantwortlichen. „Wir glaubten, das war richtig“, gesteht die Vorsitzende Margit Metz. Schließlich sei die AfD als demokratische Partei auch zu Wahlen zugelassen.

Als dem Verein zugetragen wurde, dass es einen Gemeinderatsbeschluss gebe, nach dem parteipolitische Veranstaltungen nicht in gemeindlichen Liegenschaften zugelassen seien, war ihre Erleichterung zunächst groß. Als der Starnberger Merkur Anfang vergangener Woche bei Margit Metz nachfragte, freute sie sich, dass die Veranstaltung nicht stattfinde. „Alles abgeblasen“, sagte sie. Die Kündigung sei schon ausgesprochen.

Was Margit Metz nicht wusste: Zwar reden Generationen von Gemeinderäten von diesem Beschluss, auffindbar ist er aber nicht. „Jeder weiß, dass es irgendwann einmal beschlossen wurde“, sagt Bürgermeister Christian Schiller. Auch als er 1996 noch für die CSU im Gemeinderat saß, hätten sich alle auf diesen Beschluss bezogen. „Aber wir finden ihn nicht mehr“, bedauert er. Im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am Montag sei sich die Runde deshalb einig gewesen „nachzubessern“.

Auf die Veranstaltung am gestrigen Dienstag im Kurparkschlösschen hatte dies keine Auswirkung. Der in Dießen lebende AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hebner war nach eigener Aussage sehr verblüfft. „Man kann eine Veranstaltung nicht einfach vier Werktage vorher kündigen“, sagt er. Schließlich habe es eine Vorbereitung darauf gegeben. Darüber hinaus verweist er auf Veranstaltungen anderer Parteien und Gruppierungen im Kurparkschlösschen, die zugelassen worden seien. In der Tat waren auch schon mal die örtliche SPD oder die Bürgergemeinschaft in dem Gebäude – Herrschinger Gruppierungen also.

Die AfD erwirkte deshalb am Montag eine einstweilige Verfügung, so dass die Wahlkampfveranstaltung mit Hebner und der kurdischstämmigen Aktivistin Leyla Bilge stattfand. Seit der Bundestagswahl 2017 arbeitet Bilge als Referentin für den AfD-Abgeordneten Ulrich Oehme.

Hebner behauptet, die Gemeinde habe den Kulturverein bedrängt, was am Ende die kurzfristige Kündigung ausgelöst habe. Und Margit Metz gesteht, dass der Kulturverein durchaus beschimpft worden sei, als die Veranstaltung bekannt wurde. Gestern sagte sie: „Wir hätten einfach Nein sagen und nicht hadern müssen. Wir haben einen Fehler gemacht.“

Für den übernimmt sie die Verantwortung. „Dafür stehe ich gerade. Für mich ist es auch ein Zeichen. Jemand muss Flagge zeigen.“ Bei den Neuwahlen in sechs Monaten hätte sie nach zwölf Jahren ohnehin nicht mehr kandidiert. Mit ihrem designierten Nachfolger Dr. Heinz Hellerer habe sie am Montag bereits gesprochen, die übrigen 130 Vereinsmitglieder informierte sie per E-Mail (siehe „Im Wortlaut“). Sie ist sich sicher: „Wir werden das gut überbrücken.“

Zeichen setzen wollte auch eine Gruppierung von rund 50 jungen Herrschingern um den 20-jährigen Adrian Fuchs. Er hatte bereits vor einer Woche eine Demonstration gegen „die von Hetze und Diskriminierung geprägte Politik der AfD“ mit 50 bis 100 Teilnehmern beim Landratsamt angezeigt. Gestern Nachmittag rechnete Thomas Müller von der Polizei Herrsching mittlerweile mit bis zu 400 Teilnehmern. Die Inspektion Herrsching hatte deshalb Unterstützung angefordert und war mit 20 Beamten vor Ort.