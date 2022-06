Der Frater ist nun ein Pater

Von: Andrea Gräpel

Zur Primizfeier von Pater Edwin Arockiam (3.v.r.) wurde ein liturgischer indischer Tanz aufgeführt. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

„Es ist für uns als Pastoralteam ein besonderes Geschenk, wenn wir junge Menschen auf dem Weg zu einem pastoralen Dienst in unserer Kirche begleiten dür-fen“, schreiben der Leitende Pfarrer Dekan Simon Rapp, Kaplan Dr. Gabriel Okoko und Gemeindereferentin Cornelia Kraus im jüngsten Infoblatt der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost. Zweimal schon konnten sie Priesterweihen beiwohnen und Primiz feiern, zuletzt gestern mit Edwin Arockiam aus Indien, der eine Woche zuvor in St. Augustin bei Bonn zum Priester geweiht worden war.

Herrsching - Der Inder Edwin Arockiam gehört dem Orden der Steyler Missionare an wie vor ihm schon die Pastoralpraktikanten Pius Gregory Oduro Owusu und Johannes Wangqi. Pater Pius wohnte der Weihe in Bonn bei, genauso wie zwölf Mitglieder aus den Pfarrgemeinden, angeführt von Pfarrer Rapp.

Das Pastoralteam begleitete 2017 schon Pater Pius auf dem Weg zum Priester, nun also Pater Edwin. Mehr als 150 Gläubige aus den Pfarrgemeinden der Pfarreiengemeinschaft nahmen gestern an dessen Primizfeier teil, die getreu einer Tradition in seinem Heimatland durch indische Tänzerinnen eröffnet wurde. Im November hatte Pater Edwin sein 14-monatiges Praktikum begonnen und wurde herzlich aufgenommen. Durch seine guten Deutschkenntnisse wurde er schnell Teil nicht nur des Teams, sondern auch der Gemeindemitglieder. Gerne wären auch seine Verwandten zu Weihe und Primiz angereist, hätte es nicht Schwierigkeiten mit dem Visum gegeben. Noch bis Dezember kann Pater Edwin nun die beiden Priester der Pfarreiengemeinschaft vertreten – bei Eucharistiefeiern, Hochzeiten und Beerdigungen.

„In einer Zeit, in der wir mit großer Sorge den Mangel an pastoralem Nachwuchs bei Gemeinde-/Pastoralreferenten und bei Priestern erleben, ist es schön zu sehen, dass es junge Menschen gibt, die ihre Berufswahl nicht von freiem Wochenende, von Arbeitstagen zwischen 8 und 17 Uhr und übertariflicher Bezahlung, sondern von ihrer Gottes- und Menschenbeziehung und der Freude, über den Glauben zu sprechen und andere Menschen dazu einzuladen, leiten lassen“, schreibt das Team der Pfarreiengemeinschaft weiter in der monatlichen Broschüre. Der 32-Jährige wählte seinen Primizspruch „Zeugnis abzulegen für das Licht“ vielleicht in diesem Sinne. Um in diesen turbulenten Zeiten, für die Menschen da zu sein, um Licht und das Wort des Glaubens weiterzutragen.

Wer es verpasst hat – Weihe und Primiz sind über die Internetseite der Pfarreiengemeinschaft unter pfarreiengemeinschaft-herrsching.de und auf YouTube noch mal anzusehen.