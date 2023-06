Der Läufer von nebenan

Wigald Boning und seine Frau, die Opernsängerin Teresa Boning, haben Herrsching zu ihrer Wahlheimat gemacht. Am 2. Juli liest er im Kurparkschlösschen auf Einladung des Kulturvereins aus seinem neuen Buch „Lauf, Wigald, lauf“.

Herrsching – Wigald Boning ist Komiker, Synchronsprecher, Musiker, Komponist und Fernsehmoderator. Außerdem schreibt der 56-Jährige Bücher. Und er wohnt seit einiger Zeit in Herrsching, wo er als ambitionierter Läufer immer wieder auf seinen Trainingsstrecken anzutreffen ist – immer mit Kappe.

In seinem aktuellen Buch unterhält der Wahl-Herrschinger seine Leser mit Anekdoten über das Laufen, über den Vorsatz, ein Jahr lang jede Woche einen Marathon zu laufen im Besonderen. „Lauf, Wigald, lauf“ ist der Titel. Auf Einladung des Kulturvereins Herrschings liest er am 2. Juli im Kurparkschlösschen.

Der Entschluss, ein Jahr lang jede Woche einen Marathon zu laufen, fiel in der Silvesternacht 2020, erzählt Boning. Ab diesem Zeitpunkt schnürte Wigald Boning täglich seine Laufschuhe, brachte „in einer gewissen Beharrlichkeit“ mal zwei Kilometer, mal 20 Kilometer und jeden Freitag eine 42-Kilometer-Marathon-Länge hinter sich. Am Anfang durch München über den Olympiaberg und ab Mitte 2021 am und rund um den Ammersee, wo der fünffache Vater mit seiner Familie seit zwei Jahren lebt. Diesen Neujahrsentschluss würde er allerdings nicht nur einmal verfluchen.

„Welcher Teufel ritt mich, als ich mir vornahm, im Jahr 2021 meinen sportlichen Lebenshöhepunkt zu, nun ja, zu feiern, und ausnahmslos jede Woche einen Marathon zu absolvieren?“, schreibt er in der Einleitung. Corona war schuld, schlussfolgert er. Damals, als er zur Untätigkeit verdammt eine Art Corona-Tagebuch ins Netz stellte und „mal Hygiene-Jakobiner, mal Querdenker gegen mich aufbrachte“. Irgendwann wurde ihm das zu bunt. Auch, weil er dank zwangsweiser Auszeit das eine oder andere Pfund ansetzte. Also beschloss er zu laufen. Nicht zu radeln, denn er hatte sich schließlich für ein tägliches Sportprojekt entschieden. Und so ein Fahrrad sei auf Reisen eine sperrige Angelegenheit, wohingegen die Laufmontur mühelos in einem Koffer Platz findet.

Die Zeilen sind mit Humor gewürzt. Das liegt in der Natur eines Komikers, und Boning begründet das wie folgt: „Jeder Ausdauersportler kommt irgendwann an den Punkt, an dem er glaubt: Es geht nicht weiter – und dann kippt es in Albernheit.“ Und er analysiert: Humorvoll sei derjenige, der es im Sport nicht weit gebracht hat. Das bedeutet nicht, dass Boning ganz neu auf den Sport gekommen ist.

„Ich bin kein Sportmuffel. Noch nie gewesen“, schreibt er. Mit 33 Jahren lief er in Winterthur seinen ersten Marathon, legte später in Biel 100 Kilometer zurück und ist dann „mit Freunden in 58 Stunden 1000 Kilometer von Füssen nach Rom geradelt“. Auch den Bodensee querte er schwimmend, was ihm „in der Ultraschwimmer-Szene den zweifelhaften Ehrentitel „Weltmeister im Langsamschwimmen“ einbrachte“, verrät er in der Einleitung seines Buches – und ergänzt im Gespräch mit dem Starnberger Merkur: „Der Rekord ist bis heute ungeschlagen.“

Ums Schwimmen dreht es sich in seinem Buch, das in diesem Herbst erscheinen soll. Denn „Lauf, Wigald, lauf“ ist der erste Band einer Triathlon-Trilogie. Beim Schwimmen hatte er sich vorgenommen, ein Jahr lang jeden Tag in einen See oder einen Fluss zu steigen. Vorzugsweise vor der Haustür in den Ammersee, den er dadurch völlig neu kennen- und lieben gelernt habe. Mehr will er dazu aber nicht verraten. Vielleicht erfahren die Besucher der Lesung im Kurparkschlösschen mehr. Am 2. Juli gibt er dort zumindest eine Kostprobe aus dem aktuellen Buch. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro. Karten können online unter kulturverein-herrsching.de reserviert werden.

Michèle Kirner

„Lauf, Wigald, lauf“

Das Buch von Wigald Boning ist im Verlag Gräfe und Unzer erschienen. Die gebundene Version kostet 19,99 Euro, das E-Book 8,49 Euro.

