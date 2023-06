Der lange Kampf um sauberes Trinkwasser

Von: Andrea Gräpel

Die Reisenden aus Herrsching bei der feierlichen Übergabe: Dr. Corinna Wallrapp (l.) und Astrid Kösterke. © Indienhilfe Herrsching

Nach dreijähriger Corona-Pause besuchten Vertreterinnen der Indienhilfe heuer erstmals wieder Projektgebiete der indischen Partner. Besonderer Höhepunkt war die Einweihung der Wasseraufbereitungsanlage in Herrschings Partnerstadt Chatra – mit Videobotschaft von Bürgermeister Christian Schiller.

Herrsching – Die Verseuchung des Grundwassers in Herrschings Partnergemeinde Chatra (Indien) mit Arsen ist seit Beginn der Städtepartnerschaft 1996 ein Thema. Auf Anregung von Bürgermeister Christian Schiller, unterstützt vom damaligen AWA-Vorstand Hermann Doblinger, hatte sich ein Arbeitskreis Wasser unter der Regie der Indienhilfe Herrsching seit 2012 intensiv damit befasst und den Bau einer Trinkwasseraufbereitungsanlage angestoßen. Nach einem sechsmonatigen Probelauf konnte die Anlage nun Anfang des Jahres in Anwesenheit des deutschen Generalkonsuls in Kolkata, Manfred Auster, und in Anwesenheit von Projektreferentin Dr. Corinna Wallrapp und Projektbetreuerin Astrid Kösterke offiziell übergeben werden. Bürgermeister Christian Schiller nahm mit einer Videobotschaft an der Feierstunde teil.

Mit der neuen Anlage können täglich 160 Haushalte, mehr als 600 Menschen, mit sauberem Trinkwasser versorgt werden. Es war kein leichter Weg dahin. Das Projekt war immer wieder von Rückschlägen gebeutelt. Monsun, Pandemie, Zyklone, Kommunalwahlen und schwierige Genehmigungsverfahren verzögerten die Errichtung immerzu. Erst Ende 2018 konnte die Ausschreibung der Arbeiten erfolgen. Auch Nachhaltigkeit ist ein großer Aspekt beim Betrieb: Zwölf Solarpanels liefern den Strom für das Pumpwerk. Die Finanzierung wurde unter Federführung der Gemeinde Herrsching beantragt und abgewickelt. Der Herrschinger Verein wiederum kümmerte sich um logistische, technische und begleitende Maßnahmen, unterstützt vom Projektpartner Adelphi, der die Pläne dem Gemeinderat Herrsching vorgestellt hatte (wir berichteten). Gefördert wurde das Projekt auch vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Herrsching wurde auf diese Weise zu einem Pionier in Sachen globaler Partnerschaft, gleichwohl wurde der finanzielle Löwenanteil mit bisher 180 000 Euro von der Indienhilfe gestemmt.

Die beiden Vertreterinnen der Indienhilfe nutzten vor Ort die Gelegenheit, um einiges nachzuholen – nämlich auch die anderen Projekte zu besuchen, die von Herrsching aus betreut werden. Sechs von sieben haben sie geschafft, zu besuchen. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten wird darin jeweils für das eine große Ziel gearbeitet wird: dass Unterernährung und Kinderarbeit der Vergangenheit angehören und alle Kinder in einem förderlichen Familienumfeld Zugang zu Bildung haben. Neu hinzu kommt das Thema Inklusion, das projektübergreifend vorangetrieben werden soll.

In eindrucksvollen Bildern schilderten die beiden den Mitgliedern der Indienhilfe zuletzt in einer Videokonferenz via Internet die Lebenssituation der Menschen in den unterschiedlichen Projektgebieten. Außerdem haben sie vor Ort neue Projekte anstoßen können, die nun seit April laufen. Für 2023 bis 2024 (das indische Finanzjahr läuft vom 1. April bis 31. März) hat die Indienhilfe insgesamt sieben Projekte bei sieben Partnerorganisationen mit einer Investitionssumme in Höhe von zusammen 303 000 Euro bewilligt – darunter die Betreuung von Kindern, damit die Mütter arbeiten können.

Dr. Corinna Wallrapp und Astrid Kösterke belegten, dass die Hilfe Wirkung zeigt, aber auch fortgesetzt werden muss. „Teilen, lernen, miteinander für eine zukunftsfähige Erde“ – so lautet das Motto der Herrschinger Vereins seit 1980, als er gegründet wurde. Wer weitere Informationen über die Indienhilfe erhalten möchte, kann dies im Internet über die Homepage des Vereins unter indienhilfe-herrsching.de. Wer gezielt spenden möchte, findet dort auch die für die Bereiche jeweiligen Spendenkonten.