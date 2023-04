Designerbetten für den besten Freund

„Hunde werden designerisch vernachlässigt“: Auch aus diesem Grund fertigt Diplom-Modedesignerin Ulrike Harrassowitz handgenähte Designerbetten für den besten Freund des Menschen, die zur Wohnung passen. © michèle kirner

Breitbrunnerin Ulrike Harrassowitz entwirft passend zur Umgebung Ruhepolster für Hunde

Breitbrunn – 30 Jahre lang kleidete Diplom-Modedesignerin Ulrike Harrassowitz Promis aus Film und Fernsehen ein. Jetzt ist die Breitbrunnerin sprichwörtlich auf den Hund gekommen: In ihrem Atelier in der Seestraße 53 entwirft sie unter dem Label „UHCollection“ handgenähte und handgefüllte Designerbetten für Hunde, die sich in Farbe, Material und Form in die Wohnlandschaft von Herrchen und Frauchen einfügen.

Der Mops hat seine Wenigkeit auf der Liege ausgestreckt und blinzelt zufrieden in die Kamera, während die Vorderpfoten auf einer Art Nackenrolle ruhen. J.J. liegt auf der Hundeliege nach Maß, die die Breitbrunner Modedesignerin seit zwei Jahren entwirft, nähen lässt und füttert. Seit ihrem Studium entwirft die Mutter eines erwachsenen Sohnes Mode für Showgrößen wie Monika Gruber, Harald Juhnke oder Rudi Carrell, deren Design sie beispielsweise ans Bühnenbild angepasst hat – und entwirft jetzt Hundesofas, die zur Wohnungseinrichtung passen. Die Freiberuflerin nennt das „Einrichten mit Hund“ und betont: „Der Weg von der Modedesignerin zur Hundeliegendesignerin ist nicht weit.“ Und nein: In ihrem Zuhause springt tatsächlich kein Hund herum.

Warum also gerade Hundebetten? „2020 fragte mich eine Kollegin, ob ich gemeinsam mit ihr eine Hundekollektion zusammenstelle“, erzählt sie. Der Gedanke hatte Harrassowitz in der Vergangenheit auch schon gestreift, fand sie doch, dass „Hunde im Leben angekommen sind, aber designerisch vernachlässigt werden“. Im Kontrast zur Designereinrichtung standen häufig abgewetzte und ausgebeulte Kissen für den besten Freund des Menschen. „Ich mag schöne Dinge und liebe es, das Optimalste aus einem Wohnraum rauszuholen“, sagt sie und tritt mit ihrem Projekt in die Fußstapfen ihrer Architekten-Vorfahren. Allerdings ohne die Initiatorin und Kollegin. „Wir gehen eigene Wege“, sagt sie. Mit einer Auswahl an Farben und Materialien besucht sie die Kunden vor Ort. Das Ruhepolster passt sie an die Umgebung an, berücksichtigt Wünsche und Bedürfnisse der Hundehalter. Etwa das Tigermuster, das zum Sessel passt. Oder ein an die Couchoptik angelehntes zartes Beige, knalliges Rot oder klassische Blautöne. „Wichtig war mir, dass das Material gesund, pflegeleicht und nachhaltig ist.“ Also entschied sie sich für „hochwertige samtige Aquaclean-Stoffe, speziell für den Hund, die nicht nur schön ausschauen, sondern auch leicht mit dem Schwamm oder in der Waschmaschine zu reinigen und für Allergiker geeignet sind“. Antibakteriell, atmungsaktiv und wasserabweisend seien sie auch. Und nachhaltig, weil ihre Kreationen mindestens zehn Jahre lang farbstark und in Form blieben, im Landkreis gefertigt sind und die Designerin auch repariert. Gefüttert sind die Unikate mit Viscoflocken, passend zum Hundegewicht, die sich dem Tierkörper anpassen.

Manchmal, erzählt sie, sucht sich der Vierbeiner sein Bettchen selbst aus. So geschehen vor ein paar Wochen, als eine Hundebesitzerin bei ihr vorbeischaute - und der Dackel sich in ein Musterbett legte und sich standhaft weigerte, es wieder zu verlassen. „Die Dame hat das Bett gekauft“, erzählt die Breitbrunnerin lachend. Und andersrum gab es auch schon Aufträge: Kissen oder Sofabezüge für den Zweibeiner, die zum Liegebett des Haustieres passen. Unter dem Motto „Schön und Gesund für Dich und Deinen Hund“ lädt Ulrike Harrassowitz mit UHC-Kollektion, Ammerdog und Piezobalance für 23. April, von 12 bis 18 Uhr zum offenen Atelier in die Seestraße 53 in Breitbrunn ein. Mehr unter www.uhcollection.de.

Michèle Kirner