Deutschlands bester Schrauber

Von: Lara Listl

Teilen

Schloss seine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker als Jahrgangsbester ab und gewann den diesjährigen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks: Luca Trumpetter. © Andrea Jaksch

Der aktuell beste Zweiradmechatroniker Deutschlands kommt aus einer Ausbildungsstätte in Herrsching. Beim Fahrradladen Nandlinger machte Luca Trumpetter sein Hobby zum Beruf. Dabei schloss er nicht nur als Jahrgangsbester ab, sondern räumte auch noch den ersten Platz im Bundeswettbewerb ab.

Herrsching – „Ich verbringe jede freie Minute auf dem Fahrrad“, erzählt Luca Trumpetter im Merkur-Gespräch. Seit Kindesbeinen hegte er diese Leidenschaft und machte sie nach seinem Schulabschluss direkt zum Beruf. Und das mit großem Erfolg: Seine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker beim Fahrradgeschäft Nandlinger in Herrsching schloss der heute 20-Jährige als Jahrgangsbester Bayerns ab. Mit dieser Leistung qualifizierte er sich für den diesjährigen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in Frankfurt – und kehrte als Sieger heim.

Gegen sieben Mitstreiter verschiedener Bundesländer setzte er sich am Wettbewerbstag durch. Vier Aufgaben galt es zu meistern, jede davon innerhalb von 45 bis 60 Minuten. Zuerst mussten sie eine Bremse erneuen, dann ein Laufrad einspeichen und zentrieren. Als dritte Herausforderung sollten die Teilnehmer eine Fehlerdiagnose bei einem E-Bike erstellen und als vierte und letzte eine Getriebenarbe zerlegen und reparieren.

In Blick auf Qualität und Zeitmanagement gewann Trumpetter den ersten Platz und damit auch die Einladung zum noch anstehenden Europawettbewerb im Februar 2023. Sollte er in diesem ebenfalls siegen, steht anschließend der Kampf um den Titel des besten Zweiradmechatronikers der Welt an.

Die Nandlingers freuen sich sehr über die herausragende Leistung ihres Mitarbeiters. „Wir sind sehr stolz“, sagt Valentin Nandlinger, Juniorchef und Zweiradmechatronikermeister. Vor fünf Jahren bildete das Familienunternehmen ihren ersten Azubi Leo Straub, den Vorgänger von Luca Trumpetter, aus. Und auch der hatte seine Lehre als Jahrgangsbester in Bayern abgeschlossen.

Seither stellen die Nandlingers jährlich einen weiteren Lehrling an, aktuell sind es drei. Auf eine gute Ausbildung legt der Betrieb viel Wert. „Das Wichtigste ist, dass die Azubis richtig gefördert werden und alle Bereiche kennenlernen“, so der Juniorchef. Die Neuankömmlinge sollen demnach nicht nur in der Werkstatt, sondern auch im Kundenkontakt und im Verkauf eingearbeitet werden. Ein Punkt, der auch bei Luca Trumpetter gut ankommt.

Die vielseitigen Aufgabenbereiche, der Kontakt zu den Kunden und natürlich das Schrauben in der Werkstatt haben ihm in den vergangenen drei Jahren am besten gefallen. „Ich habe eine grandiose Ausbildung genossen und den richtigen Beruf für mich gefunden.“ Ob Reifenwechsel, Kette tauschen oder Bremsen reparieren – die handwerkliche Arbeit vom gebrauchten Rad übers Mountainbike, E-Bike bis zum High-End-Rennrad macht ihm Spaß. Er selbst besitzt ein Mountain- sowie ein Travelbike, unternimmt gerne Touren und liebt die „Downhill“ genannte Radsportart, bei der eine bergab führende Strecke in möglichst schneller Zeit abgefahren wird. „Da bin ich sehr ambitioniert.“

Nach all dem Lernen und Üben, den Prüfungen und Wettbewerben genießt Luca Trumpetter derzeit noch ein paar wohl verdiente Urlaubswochen. Im neuen Jahr kehrt er dann an seinen Arbeitsplatz bei den Nandlingers in Herrsching zurück und startet dort seinen Meister. Ein Jahr wird diese in Theorie- und Praxismodule aufgeteilte Weiterbildung dauern. Außerdem steht für ihn im Februar noch eine Reise nach Bern in der Schweiz an. Denn dort findet der Europawettbewerb statt.