Die Lebkuchenhäuser der Bundesligaspieler

Knusper, knusper, knäuschen...: Lebkuchenhäuser wie diese werden am kommenden Montag in Herrsching verziert – wer eines haben möchte, muss sich bereits vorab per E-Mail melden. © privat

Eine besondere Weihnachtsaktion starten die Herrschinger „Post“ und WWK Volleys: Die Bundesliga-Volleyballer basteln Lebkuchenhäuser und schenken sie Kindern.

Herrsching – Die Herrschinger „Post“-Wirtin Elisabeth Walch ist immer für ausgefallene Ideen gut. Für ihren neuesten Einfall hat sie nun die Volleyballer vom Geilsten Club der Welt (GCDW) gewonnen. Zusammen basteln, verzieren, bekleben und verschönen die 15 Spieler der Bundesligamannschaft nämlich Lebkuchenhäuser.

Am kommenden Montag, 19. Dezember, um 17 Uhr schreiten Elisabeth Walch und ihr Team sowie Cheftrainer Thomas Ranner und die Spieler der WWK Volleys im Biergarten der „Post“ zur Tat. „Wir haben gemeinsam einen weihnachtlichen Auftrag“, sagt die Wirtin. Ziel der Aktion ist es, „15 individuelle, mit viel Liebe und höchster Spielerqualität hergestellte Hexenhäuschen“ fertig zu bekommen – und diese Kindern zu schenken. „Die ersten 15 Kinder, Mamas oder Papas, die an postwirtin@post-herrsching.com eine E-Mail mit dem Betreff ,Hex Hex‘ schreiben, bekommen ihr persönliches Hexenhäuschen am Montag überreicht“, erklärt Elisabeth Walch.

In stimmungsvollem Ambiente gibt es für die kleinen Gäste zudem Kinderpunsch, die Eltern können währenddessen an der Feuerschale bei Glühwein und einer regionalen Bratwurst aus dem neuen „Post“-Imbisswagen weihnachtliche Stimmung genießen. Wer mitmachen möchte, muss nur eines beachten: „Für unsere Lebkuchenhäuschen suchen wir Familien, die sich über eines der selbst gebastelten Häuschen ganz besonders freuen.“