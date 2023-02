Die Makler für Flüchtlinge

Von: Andrea Gräpel

Dr. Georg Strasser (im Bild) koordiniert „raumgeben.net“ gemeinsam mit Dr. Peter Frey. © Privat

Das Herrschinger Projekt „raumgeben.net“ soll Fehlbelegungen verhindern. Zwei Namen stehen hinter dieser Idee.

Herrsching – Dr. Georg Strasser war schon 2015 dabei, als die Flüchtlingswelle Starnberg und auch Herrsching erreichte. Der Breitbrunner ist seither eine feste Bank bei den Helferkreisen, war schon früh bemüht, alle Helferkreise im Landkreis miteinander zu vernetzen. Als die Asylsuchenden noch arbeiten durften, schaffte er gemeinsam mit dem Tutzinger Dr. Peter Frey eine Art Arbeitsvermittlung. Selbst Vermieter, will er nun Wohnraum vermitteln. „Als ehemaliger Unternehmensberater weiß ich, dass wir Arbeitskräfte aus dem Ausland brauchen. Und als Vater weiß ich, dass in 40 Jahren die Enkel eines heute 30-jährigen Eritreers die Rente für meine Kinder mitverdienen werden. Deshalb verzichte ich auf eines der Gästezimmer, ohne es je bereut zu haben.“

„Die Arbeitsvermittlung ist 2016/2017 zusammengebrochen, als die Arbeitsaufnahme für Flüchtlinge verboten wurde“, bedauert Strasser. Unterdessen sind viele Flüchtlinge schon lange im Landkreis, leben aber nach wie vor in den provisorischen Unterkünften, auch wenn sie längst anerkannt sind. Von „Fehlbelegungen“ ist dafür im Behördendeutsch die Rede. Aktuell sind es im Landkreis rund 700 Menschen, die keine Mietwohnung finden und deshalb nach wie vor noch in den provisorischen Unterkünften leben. Genau dies werde nun zum Problem, da das Land von einer neuen Flüchtlingswelle bereits erfasst wurde, sagt Strasser. Wie berichtet, werden auch drei neue Standorte für Unterkünfte im Landkreis gesucht. „Es wird wieder so kommen wie 2015“, glaubt der 66-Jährige. Schon aktuell wüssten die Landratsämter nicht mehr, wohin mit den Menschen. Das Problem sei nur nicht so präsent, weil die Flüchtlinge nicht mehr zusammengepfercht an den Bahnhöfen stünden und nicht jeder einen Asylantrag stellen müsse. Aber der Flüchtlingsstrom nehme zu. Sie alle brauchen eine menschenwürdige Unterbringung. Aber die bestehenden Unterkünfte sind voll – oft fehlbelegt.

Strasser und Frey greifen nun die Vermittler-Idee wieder auf. Diesmal nicht auf der Suche nach Arbeitsplätzen, sondern auf der Suche nach Wohnraum. Wie berichtet, sind sie für die Helferkreise mit dem Portal raumgeben.net online gegangen. Ein Portal, das nicht nur für Herrsching gedacht ist, sondern landkreisweit. Strassers Hoffnung ist groß, dass der Herrschinger Verein „Wir schaffen das“ die Trägerschaft übernimmt, damit auch Spendenquittungen ausgestellt werden können. Denn die Arbeit ist ehrenamtlich. Die Internetseite hat Strasser mit Unterstützungen seiner Weggefährten in der Flüchtlingshilfe selbst erstellt. „Wir kriegen alle nix“, sagt der 66-Jährige lachend und dankbar, dass er sich das leisten kann. „Die paar Hundert Euro, die man für Werbemittel braucht, die kratzt man zusammen.“ Idealerweise aber trotzdem über Spenden.

Seit gut einer Woche ist die Existenz dieser neuen Vermittlerplattform auf der Homepage der Gemeinde Herrsching bekannt gemacht. „Ich warte täglich auf das erste Mietgesuch“, sagt Strasser ohne Gram. „Wir brauchen Zeit. Da hat ja nicht jeder drauf gewartet“, so der Betriebswirt. Er ist sicher, dass geeignete Bewerber schnell gefunden sind, wenn erst mal Wohnraumangebote vorliegen. Gesucht würden Wohnungen, die nicht unbedingt im Wettbewerb stehen, aber durchaus bewohnbar seien – gerne auch als Zwischenlösung zum Beispiel nach einem Erbfall. „Wir sprechen mit den Vermietern, fragen nach Präferenzen und finden die geeigneten Mieter“, verspricht er. Wir, das sind vor allem er und Peter Frey. Die bewährte Arbeit der Helferkreise und die gute Vernetzung im Landkreis kommen beiden dabei zugute.

Strasser kann bei diesem Projekt auf Unterstützung zählen – von Landrat Stefan Frey, von Herrschings Bürgermeister Christian Schiller, von den Helferkreisen Herrsching und Breitbrunn genauso wie von Menschen, die bereits Wohnungen vermieten sowie von Menschen, die Flüchtlinge beschäftigen. Sie alle sprechen auf raumgeben.net eine Empfehlung aus. Auf der Internetseite kann jeder, der Wohnraum anbieten kann, sogleich eine Mietfläche oder ein Mietgesuch melden. Strasser ist überzeugt: „Vermieter können Integration befördern und unser Land damit ein gutes Stück besser machen. Und sie profitieren selber davon.“