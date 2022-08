Die Meister bleiben unangefochten

Ober-D’Herrschinger Ludwig Darchinger (Bild Mitte l.) und Moderator Alexander Tropschug freuten sich über den großen Andrang an allen drei Tagen und besonders zum Sautrogrennen, bei dem die Jaiser-Mädels (Bild oben) eine richtig gute Figur machten. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Beim Herrschinger Sautrogrennen behaupteten sich am Sonntag wie schon vor drei Jahren Florian Schell und Jonas Schmidt als Sieger der umjubelten Paddelgaudi. Es war der Höhepunkt des dreitägigen Schlossgartenfestes, zu dem nach Coronazwangspause heuer Tausende Besucher in den Kurpark strömten.

Herrsching – Die beiden Freunde sind alte Hasen im Sautrog-Business. Sie tragen den großen Wanderpokal bereits zum dritten Mal nach Hause. Das sportliche Duo Florian Schell (31) und Jonas Schmidt (32) kennt sich bereits seit der ersten Klasse in der Grundschule Herrsching. „Wir sind mittlerweile nicht mehr aufgeregt.“ Ins Ziel paddelten die Freunde dann tatsächlich ganz entspannt, denn ihre Finalgegner, die 18 Jahre alten Handballer Maxi Bremer und Johannes Regensburger kenterten bei der Bojen-Wendung. Nach zwei Jahren Coronapause gedieh das ins Schlossgartenfest eingebettete Sautrogrennen am Sonntag zum Publikumsmagneten.

Dicht gedrängt fieberten die Massen mit den insgesamt 20 Teams, die mit einer Sautrog-Besatzung von je zwei Personen tapfer gegeneinander antraten. Wer bei mäßigem Wellengang zuerst die Runde um die 20 Meter entfernte Boje vollendete, kam weiter. „Gigantisch, die Leute lechzen nach Vergnügen“, sagte Bürgermeister Christian Schiller und strahlte, „vor 25 Jahren bin ich selber im Finale unterlegen, aber an dem Tag habe ich meine Frau kennengelernt.“ Auch Ludwig Darchinger, Vorstand des Veranstalters „D’Herrschinger“ freute sich, dass das nunmehr 29. Sautrogrennen heuer wieder stattfinden durfte – immerhin standen der rote und der gelbe Vereinstrog zwei Jahre lang unbenutzt in der Lagerhalle. „Herrsching ist deutschlandweit der einzige Ort, an dem man sich für die Sautrog-Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren kann“, flunkerte Moderator Alexander Tropschug, der gemeinsam mit seinem Bruder Emanuel die ausgelassene Stimmung anheizte.

Zur Jungfernfahrt mit Tiefgang trat das Herrschinger Brauhaus mit eigenem Sautrog an. Der nagelneue grünlackierte Trog mit Brauhauslogo musste zunächst offiziell von Bootsbauer Mathis Hoffmann fachmännisch vermessen und zugelassen werden, bevor er mitsamt dem hölzernen Dackelmaskottchen nach wenigen Metern dem Wellengang erlag.

Nach ihrem Geheimnis befragt, erklärt das Siegerteam: „Mehr Gleichgewicht statt Kraft, das hat man auch bei den Mädels gesehen, die sich gegen die kräftigen Burschen behaupten konnten.“ Die erst 13-jährige Franzi erkämpfte sich an der Seite von Mutter Ursula Jaiser den dritten Platz. Die Jaiser-Frauen reisten aus Rosenheim an und setzten sich bereits in der ersten Runde eindeutig gegen Ehemann Michael Jaiser mit Sohn Felix (18) durch. Wer einmal die Wackelpartie im harten Holztrog wagte, der weiß, was er getan hat. „Anstrengend für Arme und Knie ist das“, sagte Tropschugs Tochter Pauline, die mit Cousin Lion Sikezsdy als Team „Pro&Mille“ antrat. Auch die Finalisten Schell und Schmidt bekannten nach ihrem Sieg: „Brutal anstrengend, morgen sind die Oberarme wieder schön blau.“

Nilda Frangos