Ausstellung zu “Euthanasie“ des NS-Regimes: Archivarin ignoriert Vorgaben des Staatsarchivs

Von: Tobias Gmach

Hat drei Jahre lang über die Ermordung kranker und behinderter Menschen zu NS-Zeiten recherchiert: Dr. Friedrike Hellerer. © Stefan Schuhbauer-von Jena

Eine Wanderausstellung erzählt von der Ermordung kranker und behinderter Menschen aus dem Landkreis durch das NS-Regime – bis Sonntag ist sie in Herrsching zu sehen. Bei der Recherche stieß Kreisarchivarin Dr. Friedrike Hellerer auf Widerstände. Bei der Präsentation ignoriert sie Vorgaben aus voller Überzeugung.

Herrsching – Drei Jahre lang hat sich Dr. Friedrike Hellerer mit der „Vernichtung lebensunwerten Lebens“, der „Verhinderung der Fortpflanzung Minderwertiger“, mit „Rassenhygiene“, „Ballastexistenzen“, „nutzlosen Essern“ und „angeborenem Schwachsinn“ beschäftigt. Alleine die Begriffe, mit denen die Nationalsozialisten die Ermordung kranker und behinderter Menschen begründeten, schrecken ab. Hellerer hofft, dass trotzdem einige Interessierte zur Premiere ihrer Wanderausstellung zum Thema „,Euthanasie‘ im Landkreis Starnberg“ kommen. Sie ist Archivarin in Herrsching und für den ganzen Landkreis. Sieben aufrollbare Tafeln baut Hellerer von Freitag bis Sonntag im Sitzungssaal des Herrschinger Rathauses auf. Sie sagt: „Man muss sich solch unschönen Themen auch stellen wollen.“

Die Tafeln stecken zunächst den geistesgeschichtlichen Horizont ab, erklären, wie die totale Diskriminierung ohnehin schon Benachteiligter salonfähig wurde – und welche Rolle die in Herrsching wohnenden Mediziner Alfred Ploetz und Fritz Lenz dabei spielten. Die Besucher erwarten etwas längere Texte, aber vor allem: zehn konkrete, lokale Schicksale wie das von Maximilian Erhardt. Über ihn schreibt Hellerer: „Der Gärtner lebte noch bei seinen Eltern in Walchstadt, als ihm nach der Diagnose ,mittlerer Schwachsinn‘ die Zwangssterilisation angekündigt wurde. Am 29. Dezember 1936, seinem 22. Geburtstag, ließ er sich von der Bahn überfahren.“

Hellerer: „Die Recherche war sehr, sehr schwierig“

Maria Mader, Johann Bader, Katharina Ippenberger, Otto Vollmann, Georg Bichler, Georg Birk, Joseph Schwarz, Friedrich Schuster: So heißen andere NS-Opfer, die vom Landkreis aus in Tötungsanstalten wie jene auf Schloss Hartheim im heutigen Oberösterreich gefahren wurden oder die Pflegekräfte in Haar verhungern ließen. Auf 40 weitere Fälle aus dem Fünfseenland ist Archivarin Hellerer gestoßen – und auf jede Menge Sackgassen und Widerstände.

„Die Recherche war sehr, sehr schwierig – die Arbeit ist sicher noch nicht beendet“, sagt sie. Im Staatsarchiv in München musste sie unterschreiben, dass sie die Namen der Opfer nicht öffentlich nennt. „Aber ich tue es trotzdem.“ Die Namensnennung ist unter Archivaren bis heute umstritten, Hellerers Meinung umso klarer: „Die Menschen wurden marginalisiert, als sie getötet wurden. Und jetzt sollen sie zum zweiten Mal marginalisiert werden?“ Die angemahnten rechtlichen Konsequenzen sind ihr wie manch anderen Archivaren egal. „Mein Ziel ist doch, die Leute und ihre Biografien zurückzuholen.“

Die Archivarin stieß auf 200 Zwangssterilisationen

Manche überraschte Hellerer mit ihrer eigenen Vergangenheit. Sie erfuhren erst von ihr, dass die Nazis kranke oder behinderte Verwandte gezielt getötet hatten. „Eine Familie wollte nicht, dass es bekannt wird. Manche haben auch nicht geantwortet oder gesagt, sie wollen nichts davon wissen.“ Hellerer will das Gegenteil – Aufmerksamkeit für die Opfer. Sie würden teilweise gegeneinander ausgespielt, sagt sie. Alleine 200 Zwangssterilisationen habe sie recherchiert. In Baden-Württemberg würden für diese Menschen Stolpersteine verlegt, in Bayern bisher nicht. Hellerer hofft auf ein Umdenken.

Ihre Ausstellung soll noch an vielen weiteren Orten im Landkreis zu sehen sein. In Gauting sowohl im Rathaus als auch im Gymnasium. Auch in den Gymnasien Starnberg, Gilching und Tutzing sowie im Landschulheim Kempfenhausen will sie die Tafeln zeigen. Auch mit der Herrschinger Realschule ist sie sich schon einig. Interesse zeigen laut Hellerer darüber hinaus die Gemeinden Gilching und Weßling.

Das „Euthanasie“-Projekt ist nur ein kleiner Teil eines ganz großen: In absehbarer Zeit sollen sämtliche Opfer des Nationalsozialismus aus dem Landkreis – auch Kriegsgefangene, religiös und politisch Verfolgte oder etwa Schwule und Lesben – auf einer Internetseite namentlich genannt werden. Eine ergänzbare Gedenk-Datenbank, die eines Tages die Grundlage für eine große Tafel oder ein Denkmal in der wirklichen Welt sein soll. Bis dahin muss Friedrike Hellerer weiter tief graben und Hindernisse überwinden.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung

Die Ausstellung „,Euthanasie‘ im Landkreis Starnberg – Die Ermordung Kranker und Behinderter im Nationalsozialismus“ ist am Freitag, Samstag und Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr im Sitzungssaal des Herrschinger Rathauses zu sehen. Am Freitag und am Sonntag, jeweils um 16 Uhr, referiert Kreisarchivarin Dr. Friedrike Hellerer zu den Hintergründen und beantwortet Fragen.