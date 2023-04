Die sechs Hüter vom Jaudesberg

Von: Andrea Gräpel

Die Europakapelle in Breitbrunn wurde 1993 auf dem Jaudesberg zwischen Ammersee und Wörthsee (im Hintergrund) errichtet und ist heute ein beliebter Platz zum Innehalten. © Michael Rudy

Die Europakapelle in Breitbrunn wird heuer 30 Jahre alt. Erbaut an einem besonderen Platz zu einem besonderen Gedenken, das an Aktualität nichts verloren hat.

Breitbrunn – Als Anfang der 1990er Jahre die Pläne zum Bau einer Kapelle auf dem Jaudesberg bekannt wurden, gab es kritische Stimme, sogar Unterschriften wurden gesammelt. Die Fürsprecher befanden sich am Ende in der Mehrheit. Seit 30 Jahren gibt es sie nun, die Europakapelle, errichtet vom Kapellenbauverein, der sich allein zu diesem Zweck zwei Jahre vorher gegründet hatte und sich bis heute um ihren Erhalt kümmert.

Die Idee zum Bau der Kapelle an der Stelle, an der schon Franz Utz 1913 einen Aussichtsturm errichtet hatte, entwickelte sich nach den Stürmen „Vivian“ und „Wiebke“, die einen Großteil der Bäume auf der Kuppe verwüstet hatten und keinen schönen Anblick boten. Im Heimatbuch Breitbrunn, das 2016 vom Kapellenbauverein herausgegeben wurde, heißt es, dass zunächst die Errichtung einer Art Gipfelkreuz in Erwägung gezogen worden war. Am Ende entschieden sich die Breitbrunner für die Kapelle, die nach den Plänen des Schondorfer Architekten Peter M. Gradl errichtet wurde – ein Platz zum Verweilen und offen für jeden, ein beliebter Platz mit Blick über den Ammersee auf die Alpen und in den Jahren der Lockdowns geradezu zu einem Wallfahrtsort geworden.

Der pensionierte Lehrer und passionierte Heimatforscher Robert Volkmann aus Schlagenhofen hatte das Heimatbuch für den Kapellenbauverein seinerzeit verfasst. Beim Sichten seiner Unterlagen holt er einiges Wissenswerte mehr zum Jaudesberg und seiner Geschichte hervor: Zur Hälfte war die Bergkuppe einst im Besitz Breitbrunner Bauern, zur anderen des Grafen Toerring. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war die Fläche unbewaldet und wurde schon immer als Aussichts- beziehungsweise Vermessungspunkt genutzt. Von 1861 bis 1870 stand dort etwa eine sechs Meter hohe Vermessungspyramide.

Die älteste Flurbezeichnung ist „Hartfeld“, im Volksmund jedoch hatte sich früh die Bezeichnung Jaudesberg durchgesetzt. Volkmann führt dies auf den früher üblichen Brauch des „Judasverbrennen“ in der Nacht zum Karsamstag zurück, das auf dem Berg veranstaltet worden sei. Der Beiname Königsberg schließlich schlich sich ein, nachdem König Ludwig I. am 25. August 1838 dort seinen Geburts- und Namenstag gefeiert hatte.

Als Franz Utz 1904 in Breitbrunn sein Landerziehungsheim gründete, im heutigem Kloster der St. Josefskongregation Ursberg, kaufte er nach und nach auch Flächen auf dem Jaudesberg und errichtete 1913 besagten Aussichtsturm, der bis 1974 auf dem Berg thronte. Weil der Turm mit einem Fernrohr ausgestattet war, nannte man ihn „großzügig“, wie Volkmann meint, Observatorium. „Immerhin konnte man mit dem Fernrohr bis nach München sehen“, weiß der Schlagenhofener. Bis die Bäume zu hoch wurden – und Angriffsfläche für die kurz aufeinander folgenden Orkane „Vivian“ und „Wiebke“ im Februar 1990 boten.

Bei der Planung der Europakapelle sei sorgfältig darauf geachtet worden, dass die Dimensionen des „Observatoriums“ nicht überschritten wurden, so Volkmann. Der Grund wurde vom Kloster – als Erben von Franz Utz – zur Verfügung gestellt und gehört seitdem der Gemeinde Herrsching als Pächterin.

Im Oktober 1993 wurde der Bau durch Dr. Notker Wolf, damals Erzabt von St. Ottilien, geweiht und dem heiligen Benedikt von Nursia als Patron Europas und den beiden Slawenaposteln Kyrill und dessen Bruder Methodius gewidmet. Auch sie Patrone Europas. Der Kapellenbauverein erweiterte die Liste 2017 um die Schutzpatroninnen Katharina von Siena, Birgitta von Schweden und Teresia Benedikta von Kreuz – bekannt geworden unter ihrem weltlichen Namen Edith Stein und 1999 heiliggesprochen. Im Mai 2018 wurde wiederum im Beisein von nun Altabt Notker Wolf das 25. Jubiläum der Europakapelle gefeiert, die der emeritierte Abtprimas als „würdige Krone auf diesem Königsberg“ bezeichnete. Zur Weihe hatte er gehofft, die europäischen Völker mögen zusammenwachsen. 2018 fand er, die Welt sei aus den Fugen geraten und möge das Andenken der Heiligen ermahnen. Dem wäre heute wohl nicht viel hinzuzufügen.