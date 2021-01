Deutschlandweit nehmen jedes Jahr fast 300 000 Kinder an der Sternsinger-Aktion um den Dreikönigstag teil. Martina Rölz war neun Jahre alt, als sie in ihrem Heimatdorf Breitbrunn das erste Mal selbst mit einer Königskrone auf dem Kopf von Tür zu Tür zog. Heute ist sie 24 Jahre. Und gäbe es keine Pandemie, wäre sie auch dieses Jahr unterwegs – mittlerweile als Begleiterin.

Herrsching/Breitbrunn/Inning – Coronabedingt darf der Segen heuer jedoch nur in den Gottesdiensten gespendet werden – zum Bedauern von Kindern und Betreuern in der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost. Als Sternsinger kann man die Welt ein bisschen besser machen. Aber nicht nur der Brauch, als Heilige Drei Könige für bedürftige Kinder in dieser Welt zu sammeln, begeistert Martina Rölz bis heute. Sie ist so lange dabei, „weil es mir großen Spaß macht“. Und das verbindet sie mit den Kindern, die sie heute als Erwachsene betreut und an das Sternsingen heranführt. Dies verbindet sie auch mit Christa Martini (48), die gemeinsam mit Esther Greiff die Sternsinger der Pfarrei Herrsching betreut.

Es sei schon aufwendig, alles zu planen und zu organisieren, sagt Christa Martini. Im vergangenen Jahr standen etwa 35 Kinder auf ihrer Liste. Da gebe es in der Zusammensetzung natürlich mal Befindlichkeiten, will der eine nicht mit dem anderen laufen. Für dieses Jahr sind es nur zwei Gruppen, die sie für die beiden Gottesdienste am Vormittag des Dreikönigstags zusammenstellen muss.

Die meisten Kinder stoßen mit der Kommunionsvorbereitung zu den Sternsingern. So war es auch bei Martina Rölz. „Ich hab ganz Breitbrunn durch das Sternsingen kennengelernt“, sagt sie lachend. Bis zu ihrem 15. Lebensjahr als König, danach als Begleiterin. Theresa Gabler aus Inning fing auch mit 9 Jahren an. „Ich bin bis ich 17 war mitgegangen“, sagt die 19-jährige Oberministrantin aus Inning. Das habe Spaß gemacht, sei aber auch nicht immer leicht gewesen, bei Wind und Wetter von Tür zu Tür zu ziehen. Unterdessen ist sie ebenfalls Betreuerin. Ganz anders ist die Vorgeschichte dagegen bei Christa Martini, die im strengen Altmühltal aufgewachsen ist: „Damals machten das die Ministranten, und Mädchen durften gar nicht mitgehen.“

Für die 24-jährige Martina Rölz ist es nach 15 Jahren das erste Mal, dass in Breitbrunn keine Sternsingergruppen ausgesendet werden. „In guten Jahren waren wir sechs Gruppen“, erinnert sie sich. Manchmal sei sie an zwei Tagen unterwegs gewesen. Für den Herrschinger Ortsteil mit rund 1700 Einwohnern ist das ein ganze Menge. Zuletzt betreute Martina Rölz, die von Beruf Erzieherin ist, im Schnitt immer 15 junge Sternsinger. Dieses Jahr gibt es in Breitbrunn den Segen im Gottesdienst am Abend des Dreikönigstags (18.30 Uhr). In Inning und Herrsching finden jeweils zwei Gottesdienste am Vormittag des 6. Januar statt – mit jeweils einer Gruppe. In Inning um 8.30 und 10 Uhr, in Herrsching um 8.30 und 11.30 Uhr.

Die Vorbereitungen für Sternsinger beginnen normalerweise im November zusammen mit allen Kindern der vier Pfarreien Herrsching, Breitbrunn, Widdersberg und Inning. Gemeinsam schauen sie und ihre Betreuer Erklär-Filme von Helmar Weitzel an, der als „Willi will’s wissen“ für das Kindermissionswerk der Sternsinger in die Welt zieht, um über das Leben der Kinder in Not zu berichten, und für die Kinder im jeweiligen Jahr zu sammeln. Zuletzt führte ihn der Weg in die Ukraine. Den Flüchtlingskindern dort sollen die Spenden in diesem Jahr zugute kommen. Weitzels Sternsinger-Filme – sein Produktionsbüro befindet sich in Widdersberg – sind bei Kindern beliebt, weiß Martina Rölz. In der Pfarreiengemeinschaft Ammersee Ost gehören sie zum Pflichtprogramm in der Vorbereitung. In Kurzfilmen werden auch alle wichtigen Fragen geklärt. Zum Beispiel woher der Sternsinger-Brauch kommt oder dass CMB nicht für die Namen der Könige – Caspar, Melchior und Balthasar – steht, sondern eine Abkürzung ist für Jesus Christus mansionem bendicat, was Jesus Christus segne dieses Haus bedeutet.

„Wir üben in der Vorbereitung auch, vor die Tür zu treten“, sagt Martina Rölz. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass dieses Auftreten wichtig ist. Da dürfe keiner plötzlich loslachen. „Damit die Leute nicht denken, wir würden es nicht ernst meinen.“ Schließlich gehe es um eine gute Sache, wenn für bedürftige Kinder gesammelt werde.

Martina Rölz befürchtet, dass wegen der Pandemie in diesem Jahr nicht so viel Geld wie üblich zusammenkommt, wenn statt Hausbesuchen im Gottesdienst Täschchen mit Myrrhe, Weihrauch, Kreide und Kohle gegen eine Spende verteilt werden. Sie hofft darauf, dass die Menschen davon Gebrauch machen, darüber hinaus zu spenden, per Überweisung zum Beispiel. Die 24-jährige Breitbrunnerin jedenfalls wäre gerne wieder von Haus zu Haus gezogen. „Es ist immer spannend, ob die Tür aufgeht“, sagt sie. Manchmal rühre sich nichts, aber drinnen brenne Licht. „Es gibt immer Leute, die die Tür nicht aufmachen. Wir gehen dann einfach weiter und lassen uns nicht unterkriegen.“ Es gebe in Breitbrunn aber auch Adressen, die die Sternsinger gern ansteuern. „Einer sammelt das ganze Jahr über sein Kleingeld und gibt es dann uns. Wenn er sich dann so sehr über den Segen freut, den wir bringen – das ist das das Schönste.“ Das berühre die Kinder. „Man weiß aber eigentlich an jeder Tür von Anfang an, ob man mit offenen Armen empfangen wird.“

Theresa Gabler kommen in diesem Zusammenhang die Begegnungen im Betreuten Wohnen der Nachbarschaftshilfe Inning in den Sinn, „die alten Menschen haben sich immer sehr gefreut, wenn wir kamen“. Es gebe solche und solche Menschen, aber eben viele, die sich auf die Sternsinger freuten. Und doch will die 19-Jährige dabei keine Begegnung besonders hervorheben. „Es hat einfach Spaß gemacht“, so die Inningerin. „Schade, dass wir dieses Jahr nicht gehen können. Wir freuen uns aber umso mehr aufs nächste Jahr“, sagt auch Martina Rölz. Genauso sieht es Christa Martini.