Zwei Autosaufgebockt und Räder gestohlen

Dreist und kaltschnäuzig hat ein Unbekannter in Herrsching zwei Komplettsätze von Autorädern entwendet.

Herrsching– Dreister geht es kaum: Ein bislang noch unbekannter Reifendieb hat am Wochenende zwei Komplettsätze von Autorädern beim Autohaus Sternpark an der Herrschinger Gewerbestraße entwendet. Er nutzte die Abwesenheit der Mitarbeiter über das wegen des Maifeiertags verlängerte Wochenende. Vermutlich am Freitag oder in der Nacht zum Samstag bockte der Täter zwei Vorführfahrzeuge, die auf dem Parkplatz beim Autohaus abgestellt waren, auf Holzklötze auf und montierte die Räder ab. Einem Mitarbeiter der Firma fiel am Samstag auf, dass die beiden Autos ungewohnt tief standen. Beim näheren Hinsehen entdeckte er den Diebstahl der Räder. Der Beuteschaden bewegt sich um 5000 Euro. Die Polizei Herrsching bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (0 81 52) 9 30 20.