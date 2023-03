Dorfstraße macht Widdersberger rasend

„Wir haben lange drauf warten müssen“, sagte Bürgermeister Christian Schiller am Donnerstag. Erstmals fand nämlich eine Ortsteilversammlung im neuen Gemeindehaus Widdersberg statt, dessen Entstehungsgeschichte mehr als sechs Jahre dauerte. 35 Einheimische folgten der Einladung. Ihr größtes Problem: der Verkehr.

Widdersberg – Drei Jahre lang hatte es keine Ortsteilversammlung mehr in Widdersberg gegeben. Diese nun war Bürgermeister Christian Schiller ein besonderes Fest, denn es war die erste im neuen Gemeindehaus, das erst im Sommer vergangenen Jahres eingeweiht worden war. Schiller erinnerte an die Anfänge, als Margot Gastl das Vorhaben seinerzeit in einer Bürgerversammlung angestoßen hatte. Und so wertete er es auch als Omen, als sie nun darum bat, dass die Altglascontainer an der Bushaltestelle doch bitte verschwinden, nachdem es neue am Gemeindehaus gebe. „Die Leute bleiben da mit ihren Autos mitten auf der Straße stehen“, ärgerte sich Margot Gastl. Schiller stimmte ihr zu und lachte. „Es soll noch mal einer sagen, in Bürgerversammlungen bewege sich nichts.“ Er durfte sich auch schon aufs nächste Jahr freuen, als Margot Gastl ankündigte: „Die anderen zehn Sachen machen wir dann das nächste Mal.“

Zu den „zehn Sachen“ dürften auch solche zählen, die andere Widdersberger auf dem Herzen hatten. Christian Rottenfußer zum Beispiel. Der junge Vater bat darum, den Spielplatz zu erneuern. Eine Rutsche wünschte er sich, und Schiller stimmte auch ihm zu. Der Bürgermeister konnte sich erinnern, dass die letzte Rutsche entfernt werden musste, weil sich Kinder darauf verbrannt hätten. Sie war aus Metall und am Hang aufgestellt und wenn die Sonne drauf brannte, wurde es schnell heiß. „Wir werdend den Spielplatz aufrüsten“, versprach Schiller.

Das größte Problem, das den Widdersbergern aktuell unter den Nägeln brennt, ist allerdings der Verkehr. Auch dazu hatte Christian Rottenfußer als Vater etwas anzumerken, denn die Bushaltestelle Richtung Herrsching sei eine Gefahrenstelle. Sie liegt direkt an der Straße und hat keinen sicheren Wartebereich. Das Thema sei der Gemeinde bekannt, allerdings seien ihr die Hände gebunden, weil es kein Grundstück gebe, das sie hinzukaufen könne, sagte Schiller. Rottenfußer allerdings hätte eine ganz andere Lösung, die sich viele Widdersberger an der schmalen Dorfstraße ohne Gehsteig wünschten: einen Blitzer. Auf kompletter Länge ist nur Tempo 30 erlaubt. Aber kaum ein Auto, das den Berg hinunterkomme, halte sich daran, sagte er. Eine Geschwindigkeitsanzeige mache das deutlich. Radfahrer nutzten sie sogar dazu, um möglichst Höchstgeschwindigkeiten darauf ablesen zu können. Die Anzeige zusammen mit einem Schild, das auf Kinder hinweist, steht vor der Kurve, an der die Bushaltestelle ist, und sollte eigentlich dazu beitragen, dass langsamer gefahren wird.

„Brandgefährlich“ sei die ganze Dorfstraße, schimpfte eine Widdersbergerin. „Man könnte ganze Gymnasien bauen mit dem Geld, das wir mit einem Blitzer einnehmen würden“, pflichtete Raimund Gastl bei. Schlimmer werde es nur noch, wenn sich Busse und Lkw begegneten, sagte Hans Rottenfußer und verstand nicht, weshalb Blitzer nun nicht mehr möglich sein sollten. „Früher bin auch geblitzt worden“, sagte er. Es habe zumindest schon mal einen gegeben. Schiller versprach, noch mal mit der Polizei zu sprechen. Auch darüber, ob Lkw ab 7,5 Tonnen nicht doch an Widdersberg vorbeigeleitet werden könnten, was sich Christian Rottenfußer wünschte.

Gefährliche Straßenbereiche gebe es auch entlang der Pilsenseestraße. An der Kreuzung Burgstraße könnten Autofahrer, die von unten den Berg hinauffahren, nicht sehen, ob auf der Burgstraße ein Auto- oder ein Radfahrer komme, sagte eine Anwohnerin. Schiller nickte: „Das ist mir selbst mit dem Rad schon passiert.“ Gefährlich sei es auch dort, wo die Pilsenseestraße auf die Staatsstraße zwischen Herrsching und Seefeld mündet. Kaum ein Auto halte sich auf der Staatsstraße an die Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 70, zumal selbst mit Tempo 70 die Einmündung gefährlich bleibt. Bauamtsleiter Guido Finster notierte sich die Hinweise. „Wir werden uns das anschauen“, versprach Schiller.