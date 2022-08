„Dreckspatzen“ fiebern Jubiläum entgegen

Von: Andrea Gräpel

Dreckspatzen in Aktion: Ein Blick zurück zu den Anfängen, als Mütter und Kinder 2008 ihr erstes Beet im Klostergarten anlegen durften. © Heidi Körner

Die neue Fläche für Kindergruppe der Breitbrunner Gartler wird rechtzeitig zum Jubiläum im nächsten Jahr wieder ganzjährig „bespielt“.

Breitbrunn – Es ist eine Erfolgsgeschichte, die sich im kommenden Jahr zum 15. Mal jährt: das Bestehen der Dreckspatzen, Kindergruppe des Gartenbauvereins Breitbrunn. Heidi Körner, heute Vorsitzende des rührigen Vereins, hatte damals den Anstoß gegeben und ein schönes Plätzchen für die Kinder im weitläufigen Gartengelände der Ursberger Schwestern ausgemacht. Mit Corona war damit Schluss. Seit diesem Jahr steht den „Dreckspatzen“ nun ein gemeindliches Wiesengrundstück im Norden Breitbrunns zur Verfügung und die Aktivitäten gingen weg vom Gartenbeet mehr in Wald und Flur. Sehr zur Freude der Pädagogin Heidi Körner nahmen naturpädagogische Inhalte im öffentlichen Raum mehr Platz ein. Und so soll es nun auch weiter ins Jubiläumsjahr gehen. Die Vorsitzende hat dazu einige Ideen, die schon in den Herbstveranstaltungen umgesetzt werden sollen. Gerne nimmt der Verein dazu heuer noch neue Kinder ab fünf Jahre auf.

Im Winter 2008 fing alles mit einer Vogelzählung des LBV an. Die Kinder fütterten im Klostergarten Meisen, Spatzen und andere Singvögel. Vom bunten Treiben angetan, erlaubten die Schwestern im Frühjahr desselben Jahres, dass ein Gartenbeet angelegt wird. Zur ersten Gruppe gehörten zwölf Kinder zwischen fünf und neun Jahre. „Der Altersunterschied von etwa vier Jahren blieb seither unser pädagogisches Markenzeichen“, sagt Heidi Körner. Die älteren Kinder sollten immer auch den jüngeren helfen und so neben gärtnerischen Naturerfahrungen auch soziale Kompetenzen erwerben.

60 Kinder waren in diesen 15 Jahren durchschnittlich fünf Jahre bei der Gruppe, meistens kamen in der Sommerzeit auch Freunde als Gäste mit zu den Aktionen. Themen waren: Unser Mischbeet, wir pflanzen eine Blumenuhr, eine Rothaut im Garten oder ein eigenes Bienenvolk für die Gartenkinderecke.

Zuletzt gab es Aktionen im Wald, zur Kartoffelernte ging es noch einmal in den Klostergarten. Auf der neuen Wildblumenwiese können am Bienenhotel nun wieder ganzjährig Aktionen stattfinden.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.gartenbauverein-breitbrunn.de.