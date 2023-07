Drei auf einen Schlag gesegnet

150 Jahre Feuerwehren Herrsching und Breitbrunn

Von Andrea Gräpel

Fahrzeugsegnung zum 150. Jubiläum der Feuerwehren am vergangenen Wochenende in Breitbrunn.

Herrsching/Breitbrunn – Fast wäre das neue Katastrophenschutzboot, das die Freiwillige Feuerwehr Herrsching bekommen soll, auch noch pünktlich zum 150. Jubiläumsfest der beiden Ortswehren Herrsching und Breitbrunn geliefert worden und hätte gleich mitgesegnet werden können und hätte für eine kleine Sensation gesorgt. Dafür hat es aber der neue Versorungs-Lkw gerade noch rechtzeitig geschafft, um mit zwei weiteren Neufahrzeugen nach dem Festgottesdienst am Sonntag in Breitbrunn gesegnet zu werden – auf dass sie unfallfrei fahren und die freiwilligen Feuerwehrler mit ihnen unfallfrei arbeiten können.

Erst zwei Tage vor dem großen Festakt am Samstag konnte der geländegängige Versorgungs-Lkw abgeholt werden – er ist wichtig für die Logistik und die Versorgung von Einsatzstellen. Der MAN TGM 13.320 4x4 kann bis zu neun Paletten beziehungsweise Rollcontainer mit Ausrüstung und Sondergerräten aufnehmen.

Schon im Einsatz sind die beiden anderen Neufahrzeuge – ein Mehrzweckfahrzeug und der Feuerwehranhänger. Letzterer für Sandsäcke und Energie, dank dem die Gemeinde auch bei einem Blackout unterstützt werden kann. Zumindest könnte mit den vorhandenen Feuerwehraggregaten temporär die Nikolaushalle als Notunterkunft und das Rathaus mit Strom versorgen werden. Der Anhänger verfügt über einen Notstromgenerator mit einer Leistung von 60 kVA zum Betrieb der Anlage und eben auch zur Einspeisung bei Stromausfällen. Darum hat er auch Kabeltrommeln und weiteres Zubehör an Bord.

Ausgestattet ist der Anhänger darüber hinaus mit einer Sandsackabfüllanlage, um Sandsäcke bei Hochwasser und Überflutungen rasch zur Verfügung stellen zu können. Dazu gehören diverses Zubehör, das zur Abfüllung von Sandsäcken nötig ist und auch Europaletten.

Nicht zuletzt erhielt endlich auch das Mehrzweckfahrzeug seinen Segen, das schon seit Beginn 2021 im Einsatz ist – ein Alleskönner mit Allrad. Der Mercedes Sprinter hat nicht nur Allrad, er kann auch durch bis zu 40 Zentimeter hoch stehendes Wasser fahren. Mit ihm können Rollcontainer und das neue Schnelleinsatzboot transportiert werden. Genauso ist er für spezielle Rettungseinsätze im Kiental geeignet. In erster Linie ist der MB-Sprinter 419 CDI 4x4 aber für den First-Responder-Dienst im Einsatz.

Wenn nun noch das neue Boot dagewesen wäre – dann hätte es vielleicht schon am Samstag eine besondere Einlage erleben können. Denn natürlich erinnerte Landrat Stefan Frey bei seiner Festrede an den Kraftakt, den es gekostet habe, das Katastrophenschutzboot für Herrsching durchzusetzen. Glücklich könnten sich alle schätzen, dass dies noch im vergangenen Jahr „unter Dach und Fach“ war. „Heuer beutelt es den Landkreis sehr“, heuer wäre dies nicht möglich gewesen. Frey: „Das sage ich Ihnen, wenn das da ist, Herr Pleyer, Herr Kleber, dann springen wir nackert in den See – vielleicht mit Blatterl davor.“ Nun, nicht wenige werden gespannt darauf warten, ob der Landrat dieses Wort auch hält.