Drei Tage null Sicht, Hitze und Hilferufe

Von: Andrea Gräpel

Ein heißer Ofen, wenn man so will, in dem 80 Atemschutzgeräteträger am Wochenende in Herrsching einen Einsatz im Extremfall probten. © David M. Bauer

Zum zweiten Mal hat die Feuerwehr Herrsching einen Brandcontainer zu Übungszwecken aufgestellt. Insgesamt 80 Atemschutzgeräteträger aus Herrsching und den umliegenden Feuerwehren gingen am Wochenende durch ein „Inferno“.

Herrsching – „Inferno“ nennt Claus Hilgenfeld das Feuer in dem Brandcontainer, der von Freitag bis Sonntag eine riesige Rauchwolke im weiten Umfeld des Feuerwehrgerätehauses in Herrsching verbreitete. Der 24-jährige Atemschutzgeräteträger aus Herrsching marschierte das erste Mal durch die Flammen. „Heißübung“ nennt sich das, denn es ist bis zu 400 Grad heiß in dem Container, in den Feuerwehrleute, die wie er bereits die umfangreiche Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger abgeschlossen haben, in voller Montur über eine Treppe von oben hinabstiegen.

Eine körperliche Herausforderung, denn mit Schutzanzug, Stiefeln, Helm, Flasche, Wärmebildkamera, Brechwerkzeug und Schläuchen kann die Montur bis zu 41 Kilogramm schwer sein. Um damit klar zu kommen, gibt es jährlich solche Heißübungen – entweder in einem Gebäude mit Rauchmaschine oder im Brandcontainer. Ein Einsatz bei einem realen Brand wird auch mitgezählt.

Claus Hilgenfeld hatte seinen jüngsten realen Einsatz bei einem Saunabrand an der Rieder Straße im Frühjahr. „Es ist ja eher selten, dass ein ganzes Haus in Flammen steht“, sagt er. Genau das wird aber in einem Brandcontainer simuliert. Es ist so heiß, dass sich die Feuerwehrleute bei einem „Flashover“ nur im Kriechgang fortbewegen. Das ist der Fachbegriff dafür, wenn das Feuer schlagartig von einem Brand zum Vollbrand durchzündet und es oben heiß wird. Am Boden sind es „nur“ etwa 150 Grad. „Im Stehen möchte man sich da nicht aufhalten“, sagt der 24-Jährige, der trotz seiner Erfahrung großen Respekt vorm ersten Mal hatte. „Alles andere wäre gelogen“, sagt er. Denn die Bedingungen sind insgesamt extrem. „Es ist maximal dunkel da drin“, sagt der Student, Flammen und Rauch schlagen bereits an der Eingangstür des angenommen Kellers entgegen. „Manchmal sah man vor lauter Rauch kein Feuer.“ Um den Blick nach hinten zu schulen, tauchte unversehens auch hinten mal Feuer auf.

Jeweils zu zweit plus Ausbilder sind die Trupps in das Feuer gegangen. Von einer Bedienkanzel aus wurden sie dabei über Wärmebildkameras genau beobachtet. Wäre etwas schief gegangen, hätte der mit Gas befeuerte Container sofort ausgeschaltet und belüftet werden können. Aber sowohl die 30 Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehr Herrsching als aus 50 weitere Feuerwehrleute aus umliegenden Feuerwehren gingen zweimal durchs Inferno – und kamen heil wieder heraus. Ein zweites Mal, um den Einsatz nach einem Feedback zu optimieren. „Dann lag da plötzlich noch eine Puppe.“ Davon hatten die Feuerwehrleute nichts gewusst. Aus dem Löscheinsatz wurde beim zweiten Mal damit ein Brand mit Personen in Gefahr, und die Aktiven mussten außer der schweren Montur auch eine 80 Kilo schwere Puppe die Treppe wieder hinauf tragen.

Um die Fitness zu testen, gibt es regelmäßig sogenannte Belastungsproben und alle drei Jahre einen Gesundheits-check (ab dem 50. Lebensjahr jährlich). Claus Hilgenfeld ist jung, 1,80 Zentimeter groß und etwa 70 Kilogramm schwer – er und seine Kameraden in Herrsching haben das Glück, einen Fitnessraum zu haben. Im Verhältnis aber nur ein kleines Gutti für viele Stunden freiwilligen Einsatz am Nächsten. Nicht nur für Atemschutzgeräteträger ist die kostenlose Nutzung auf jeden Fall ein großer Vorteil.

Insgesamt wurden an drei Tagen 72 Durchgänge von 80 Teilnehmern und acht Ausbildern durchgeführt. Circa 50 Helfer standen den Teilnehmern von der Anmeldung über die Verpflegung bis hin zur Kontrolle der Ausrüstung jederzeit zur Seite. Gestern begann die aufwendige Nachbereitung, denn die Ausrüstung muss gereinigt, Sauerstoffflaschen müssen befüllt und alles so aufbereitet werden, dass es jederzeit wieder für einen Realeinsatz bereitsteht.