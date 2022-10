Ein bisschen Weihnachtsstimmung soll sein

Von: Andrea Gräpel

Heuer soll es wieder Glühwein auf dem Herrschinger Christkindlmarkt geben.

Christkindlmarkt Herrsching findet statt – Adventliche Straßenbeleuchtung bleibt aus

Herrsching – Nach zwei Jahren Pandemie-Pause soll es den beliebten Christkindlmarkt in Herrsching in diesem Jahr wieder gegeben. Trotz großer Bedenken war es am Montagabend der einstimmige Wille des Gemeinderats, den Christkindlmarkt wieder stattfinden zu lassen. Dafür wird mit Ausnahme der Christbaumbeleuchtung auf die weihnachtliche Straßenbeleuchtung verzichtet.

„Leider Gottes leben wir in schwierigen Zeiten“, sagte der Herrschinger Bürgermeister Christian Schiller gleich eingangs und stellte die Frage in den Raum, ob Christkindlmärkte in Zeiten von Energie- und Wirtschaftskrise noch vertretbar seien. Traditionell findet dieser Markt am dritten Adventswochenende an der Erlöserkirche statt. Insgesamt sei die Rede von 15 Stunden Betrieb. 32 000 Euro kostet die Gemeinde diese Veranstaltung jedes Jahr. Der größte Posten entfällt mit 13 500 Euro auf den Aufbau der Buden. 10 000 Euro werden für die Installation aufgewendet, „wobei der Stromverbrauch wahrscheinlich nicht mehr als 500 Euro ausmacht“, räumte Schiller ein. „Ich glaube, es kann keine richtige Entscheidung bei dem Thema geben“, sagte er.

Als Familienvater betonte aber Alexander Keim (FDP): „Wir brauchen dieses Feste nach zwei Jahren Pandemie.“ Die Weihnachtsbäume in Herrsching würden nicht gleich zu einem Blackout führen. Wenn es überhaupt viele Anmeldungen für die Stände gibt. „Ein paar haben sich schon angemeldet“, antwortete Schiller auf die Nachfrage von Wolfgang Schneider (SPD). „Stattfinden sollte er schon“, sagte Gertraud Köhl (Grüne). Die Gemeinde könne ein Zeichen setzen, indem mehr Kerzen und Sparlampen verwendet würden. Schließlich war es ihre Fraktionskollegin Anke Rasmussen, die die Idee hatte, nur die Hälfte der Stände aufzubauen. In der Hoffnung, dass in diesem ohnehin noch nicht alle Vereine mitmachen. Schiller aber bezweifelte, dass die Stände nicht auch vergeben würden, sobald der Gemeinderat sich für die Ausrichtung des Christkindlmarktes entscheidet. Darauf will es das Gremium ankommen lassen – einstimmig.

Gespalten war dagegen zur Weihnachtsbeleuchtung an den fünf gemeindlichen Christbäumen und den Straßen. Letztere war erst vor wenigen Jahren auf LED umgerüstet worden. Die Christbäume immerhin zum Teil, wie Herrschings Bauhofleiter Josef Mörtl ihm bestätigte. „Ein bisschen weihnachtliche Stimmung wäre schon nett“, sagte Thomas Bader (CSU). Gerd Mulert (Grüne) würde lieber auf Straßenbeleuchtung verzichten, aber nicht auf die Baumbeleuchtung. Anke Rasmussen hätte auch nichts dagegen, es „einfach mal nicht“ zu machen. Angestimmt wurde unter anderem auf Wunsch von Christoph Welsch (Grüne) einzeln – mit 11:12 Stimmen gegen die Straßenbeleuchtung und mit einer viel deutlicheren Mehrheit von 21:2 Stimmen für eine Christbaumbeleuchtung.