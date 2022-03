Ein fast geräuschloserWechsel

Von: Andrea Gräpel

Das markante Gebäude im Hintergrund: Michael Becking ist der neue Leiter im Schullandheim. © Andrea Jaksch

Im allgemeinen Corona-Geschehen hat es in Wartaweil einen nahezu geräuschlosen Leitungswechsel gegeben. Bereits seit Mitte vergangenen Jahres führt Michael Becking aus Herrsching das Schullandheim mit Bildungs- und Begegnungsstätte für behinderte und nicht behinderte Menschen am Ammersee. Die Übergabe erfolgte zu einem Zeitpunkt, als alle hofften, Corona sei bald Geschichte. Von wegen. Darüber hinaus haben nun ukrainische Familien in Wartaweil Zuflucht gefunden, gleichzeitig reisen die ersten Gäste an. Becking: „Vom Normalbetrieb sind wir noch weit entfernt.“

Wartaweil - Aber wann war es zuletzt normal im Schullandheim Wartaweil? Unter der Leitung von Beckings Vorgängerin Bettina Simmerl mussten viele Hürden genommen werden. In Erinnerung ist dabei der große Wasserschaden, ausgelöst durch Starkregenereignisse im Jahr 2011, verursacht durch Baumängel der 1997 eröffneten Einrichtung des Landesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen. Regressansprüche waren bereits verjährt. Der Einrichtung hätte die Schließung gedroht, hätte nicht der Freistaat als Grundstückseigentümer finanziell geholfen, indem er 60 Prozent der Kosten übernahm (wir berichteten). Dem Verband blieb immer noch ein Eigenanteil von zwei Millionen Euro, der durch großzügige Spenden geschultert werden konnte. Zwei Jahre was das Schullandheim eine Baustelle, der Betrieb wurde nebenher, so gut es ging, aufrecht erhalten.

Es folgte der Streit mit dem Landratsamt Landsberg, das sich als für den Ammersee zuständige Behörde zunächst gegen eine 2,50 Meter lange aufgekieste See-Zuwegung für Rollstuhlfahrer sperrte, bis sich das Blatt wendete. Und schließlich kam Corona mit dem ersten Lockdown, als das Haus mit 180 Plätzen eigentlich ausgebucht war.

Michael Becking übernahm die Geschäfte von Bettina Simmerl und wurde Chef von etwa 30 Mitarbeitern, als die Zeichen eigentlich wieder auf Grün standen und Corona der Vergangenheit angehören sollte – wäre nicht die Omikron-Variante des Virus aufgetaucht.

Der Sozialpädagoge lebt seit neun Jahren im Fünfseenland, fühlt sich in Herrsching zu Hause und kommt ursprünglich aus Augsburg. Viele Jahre hat der 51-Jährige bei der Katholischen Jugendfürsorge in Augsburg gearbeitet, war dort unter anderem als Projektleiter tätig. Das viele Pendeln und Homeoffice brachten auch im Leben Michael Beckings Veränderungen mit sich, die zum Nachdenken anregten. Deshalb schaute er sich nach neuen Herausforderungen in der Nähe seines Wohnortes Herrsching um – und stieß auf das Schullandheim.

Unterdessen fühlt sich der neue Leiter in Wartaweil angekommen, auch wenn die Herausforderungen nicht weniger werden in der Einrichtung mit Tagungs- und Gemeinschaftsräumen für Seminare, Unterricht und Spiel plus Seminarhaus mit weiteren Veranstaltungs- und Aufenthaltsräumen sowie Gästezimmern. Nicht zu vergessen der Naturerlebnispark auf dem 2,7 Hektar großen Parkgrundstück. Als die Russen vor vier Wochen in die Ukraine einfielen und der Flüchtlingsstrom einsetzte, entschied sich der Landesverband, auch in Wartaweil Flüchtlinge aufzunehmen – Familien mit körperbehinderten Mitgliedern, „dafür sind wir schließlich eingerichtet“, sagt Michael Becking. Fünf Familien sollen dort Platz finden. „Zwei haben wir schon aufgenommen. Eine weitere reist gerade an“, sagt er. Bis Ostern werden die Plätze wohl belegt sein. Der neue Leiter bleibt zuversichtlich: „Unser Ziel ist es, trotzdem keinem Gast abzusagen.“ Nach der langen Zeit, in der Gäste zu Hause bleiben mussten, weiß er: „Die sind froh, dass sie kommen dürfen.“ Für Einschränkungen gebe es Verständnis.