Ein Festival zum Jubiläum

Im Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching wird das Jubiläum mit einem Festakt und mit einem Festival gefeiert. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Im Haus der bayerischen Landwirtschaft wird im Oktober die Gründung der ersten bayerischen Bauernschule vor 75 Jahren gefeiert. Aus diesem Anlass wird erstmals zu einem Festival eingeladen. Das Motto: „Da gehst hi.“

Herrsching – Im Oktober darf in der Rieder Straße 70 in Herrsching gejubelt werden. 1948 wurde mit der bayerischen Bauernschule in Ottobeuren die erste Landvolkshochschule Süddeutschlands gegründet. Und gefeiert wird genau dies: 75 Jahre bayerische Bauernschulen. Mit einem Festakt für geladene Gäste und mit einem Festival für alle am 6. und 7. Oktober.

In Herrsching hat die Einrichtung eine fast ebenso lange Tradition, denn nur 13 Monate nach der Eröffnung in Ottobeuren nahm die bayerische Bäuerinnenschule am Hartschimmelhof zwischen Pähl und Andechs ihren Betrieb auf. 1951 wurde die Bauernschule nach Herrsching verlegt – zunächst an die Panoramastraße, das Haus dort wird heute vom Deutschen Orden für die Suchthilfe Herrsching genutzt. 1957 kamen die Bäuerinnen nach Herrsching nach, als die erste eigene Schule gebaut wurde – am heutigen Standort in Lochschwab, an der Rieder Straße. 1976 wurde dieses Gebäude umfassend erweitert und bot damit Platz für die räumliche Zusammenlegung der Bäuerinnen- und der Bauernschule. Die Bildungsstätte des Bayerischen Bauernverbandes (BBBV) war geboren.

Die Generalsanierung in den Jahren 2005/06 ging nicht nur mit einer Umbenennung in Haus der bayerischen Landwirtschaft Herrsching (HdbL) einher. Dahinter verbarg sich eine inhaltliche und wirtschaftliche Zukunftsausrichtung und -absicherung. Eine Vielzahl von Begegnungsmöglichkeiten wurde geschaffen, um dem neuen Ziel „Bildung plus Begegnung am Ammersee“ gerecht zu werden. Und mit dem „Großen Saal“, der modernsten Anforderungen genügt, und dem ansprechenden „Wintergarten“ wurde 2014 ein neuer Standard gesetzt.

Der jüngste Umbau liegt noch gar nicht lange zurück. 2020 wurden die Seminarräume aufwendig modernisiert. Stolz sind der aktuelle Direktor Gunther Strobl und seine Mitarbeiter auf das neu gebaute Bibliothekszimmer – ein Besprechungsraum auf neuestem technischen Stand mit einzigartigem Einblick in die Agrarhistorische Bibliothek mit rund 20 000 Bänden an Fachliteratur über Land-, Haus- und Forstwirtschaft sowie Naturwissenschaft, Technik, Gesetzgebung und Verwaltung. Sie wurde – im 19. Jahrhundert vom Landwirtschaftlichen Verein ins Leben gerufen – 1982 in Herrsching zu neuem Leben erweckt und wird laufend aus Nachlässen, Spenden sowie gezielt über Auktionen erweitert. Der zeitliche Schwerpunkt liegt im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert.

Direktor Gunther Strobl ist seit 2016 Leiter im Haus der bayerischen Landwirtschaft, kann in diesem Jahr aber ebenfalls ein Jubiläum feiern, da er als Bildungsreferent seit 25 Jahren im Haus tätig ist. Bis heute leitet er zudem den „Querschnittsbereich Qualifikation und Bildung“ im Generalsekretariat des Bayerischen Bauernverbandes in München.

Es gibt also einiges zu feiern. Für den 6. Oktober ist ein großes Festprogramm mit geladenen Gästen vorgesehen und einigen „Herrschinger Erfolgsgeschichten“. Geschichten, die auf die Teilnahme an einem der Kurse gründen, die an der Rieder Straße angeboten wurden und werden – angefangen beim Herrschinger Grundkurs. Es sind Geschichten, die erzählt werden wollen und sollen. Denn das Haus der bayerischen Landwirtschaft ruft zum Jubiläum dazu auf, Erfolgsgeschichten online einzusenden oder Menschen vorzuschlagen. Es werden Geldpreise im Gesamtwert von 5250 Euro ausgelobt. Einsendeschluss ist der 20. September.

Für den 7. Oktober ist die Öffentlichkeit von 14 bis 22 Uhr eingeladen mitzufeiern mit Musik, Workshops, Kunst, Viktualien, Handwerk und vielem mehr. Ein Festival für Land und Leute und Kultur unter dem Motto „Da gehst hi.“

