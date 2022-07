158 Absolventen in Herrsching: Ein Hoch auf diesen Jahrgang

Von: Peter Schiebel

Verdienter Jubel: Die Absolventen der Staatlichen Realschule Herrsching erhielten am Freitag in der Finanzhochschule ihre Abschlusszeugnisse. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Staatliche Realschule Herrsching hat am Freitagnachmittag ihren Abschlussjahrgang verabschiedet. Für jeden der 158 Absolventen gab es das Zeugnis und eine Rose – und am Ende singende Lehrer.

Herrsching – Sie sangen, sie wippten, sie lachten und immer wieder: „Ein Hoch auf euch.“ Mit einer abgewandelten Version von Andreas Bouranis 2014er Sommer-Hit „Auf uns“ verabschiedeten sich die Lehrer der Staatlichen Realschule Herrsching am frühen Freitagabend von ihren Zehntklässlern. 158 junge Frauen und Männer haben ihre Mittlere Reife geschafft, ein Viertel davon mit einer Eins vor dem Komma, wie Schulleiter Christian Schmitz betonte. Dabei vergaß er aber auch diejenigen Schüler nicht, die es nicht geschafft haben. Nicht jeder, der zum ersten Homeschooling am 16. März 2020 nach Hause geschickt worden sei, halte nun sein Abschlusszeugnis in der Hand, sagte er.

Die anderen aber freuten sich umso mehr, als sie namentlich nacheinander auf die Bühne in der Turnhalle der Finanzhochschule gerufen wurden und aus den Händen ihrer Klassenleitungen ihr Zeugnis und von Schulleiter Schmitz jeweils eine Rose bekamen. Erstmals seit drei Jahren konnte die Zeugnisübergabe wieder in diesem Rahmen stattfinden. Und doch übte Corona auch diesmal noch seinen Einfluss aus. Denn ihre Ehrungen für zusätzliches Engagement konnten weder Armin Dotzek, unter anderem jahrelang eine der tragenden Säulen des Erste-Hilfe-Teams, noch Silas Wilhelm, der seit der fünften Klasse in der Schulband mitgespielt hatte, persönlich entgegennehmen.

Die Schulzeit ließ Schülersprecherin Tania Colareza launig und kurzweilig Revue passieren. „Zahlreiche schöne Momente und Ereignisse“ wie Sommerfeste, Weihnachtsbasare, spektakuläre Wintersportwochen oder das Pausenhof-Konzert von Max Giesinger blieben „uns ewig in Erinnerung“, sagte sie. Und sie erinnerte augenzwinkernd an die Corona-Zeit mit „schlechter Internetverbindung, plötzlich kaputter Kamera und diesem bescheuerten Mikrofon, das auf einmal nicht mehr funktionierte“. Ein großes Glück sei es gewesen, „so viele großartige Menschen“ kennengelernt zu haben, verbunden mit der Hoffnung, dass „die dicken Freundschaften“ auch nach der Schulzeit Bestand haben.

„Ein Hoch auf euch und was vor euch liegt“, stimmte auch Elternbeiratsvorsitzende Sassa Bäumler an. Die Absolventen hätten „eine Menge Wissen und Können“ erlangt, soziale Kompetenz erworben, aber bestimmt auch zum ersten Mal abgeschrieben. Es sei auf jeden Fall ein „Jahrgang der Zeitenwende“ mit der Corona-Pandemie, dem Ende der europäischen Friedensordnung und dem Klimawandel. „Ihr werdet euren Teil zur Lösung beitragen“, sagte sie.

Nachdenklich und zuversichtlich zugleich gab sich Rektor Schmitz, dessen Rede vom 36 Jahre alten Genesis-Lied „Land of Confusion“ inspiriert war. Ja, die Welt sei ein Stück weit aus den Fugen geraten, sagte er. „Es sind eure Hände, mit denen ihr diese Welt mitgestaltet.“ Eine Welt, in der es sich lohne zu leben. „Geht stolz und verantwortungsbewusst hinaus in die Welt“, sagte er. „Lasst uns immer wieder menschlich begegnen. Glückwunsch für die große Etappe, die ihr geschafft habt.“

Der Empfehlung von Herrschings Bürgermeister Christian Schiller, vor vielen Jahren selbst Absolvent der Schule, es krachen zu lassen, folgten die Schüler übrigens am Tag darauf. Im „Point“ in Gilching stieg am Samstag die Abschlussfete des ganzen Jahrgangs.