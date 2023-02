Ein Jahr der Aufs und Abs

Von: Andrea Gräpel

Regelmäßig in Kontakt: May-Britt Stumbaum (r.) schaut regelmäßig in der Fischerstatt vorbei. Die 33-jährige Anna ist eine der ersten Bewohnerinnen. Ihr Sohn Tymur war damals acht Monate, ihre Tochter besucht heute die Schule. © AJ

Heute jährt sich der russische Überfall auf die Ukraine das erste Mal. Schon bald nach Kriegsbeginn kamen die ersten Flüchtlinge auch nach Herrsching in die „Fischerstatt“. Dr. May-Britt Stumbaum und ihr Mann Thomas Bleeker mussten als Eigentümer mit einigen Widrigkeiten umgehen, beherbergen aber bis heute 15 Geflüchtete dort.

Herrsching – Die „Fischerstatt“ an der Straße Zur Kohlstatt in Herrsching wurde Anfang März kurzfristig zum Mittelpunkt der Flüchtlingshilfe in Herrsching. In das leer stehende Haus zogen gleich zu Beginn 16 ukrainische Flüchtlinge ein – in der Hauptsache Mütter mit Kindern. Bis heute leben dort neun Erwachsene mit sechs Kindern. Es war eine Welle der Hilfsbereitschaft und Anteilnahme, die vermutlich ihresgleichen suchte. Beinahe überall im Landkreis sammelten Menschen mit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine Spenden und bestückten Hilfskonvois, Friedensgebete und dergleichen fanden großen Zuspruch.

Dr. May-Britt Stumbaum und ihr Mann Thomas Bleeker hatten das damals leer stehende Haus zur Verfügung gestellt und ebenfalls zu Spenden aufgerufen, um es einzurichten. „Ich möchte eigentlich nicht, dass jeder von der Flüchtlingsunterkunft spricht“, sagte sie damals und gab der Unterkunft in Anlehnung an die Kohlstatt und an die alten Fischteiche im Garten einen Namen: die Fischerstatt. Sogar mit Traktoren und Hängern wurden Möbel, Lampen, Haushaltsgegenstände, Bettwäsche und Hygieneartikel angeliefert und auf die Zimmer verteilt. Mit der Einrichtung des Hauses war und ist es bis heute nicht getan.

Die anfängliche Euphorie sei auch durch eine anders erwartete „Verwaltungswirklichkeit“ ausgebremst worden, sagt May-Britt Stumbaum. Das habe damit begonnen, dass zunächst alles schnell und unbürokratisch ablaufen sollte. „Das haben wir gemacht“, sagt sie. Das Sozialamt sei dann aber nicht bereit gewesen, die Anträge entsprechend zurückzudatieren. „Wir hatten Glück, dass wir am Anfang genügend Spenden bekamen.“

„Mittlerweile haben wir uns eingeschwungen“, sagt May-Britt Stumbaum. Nicht alles lief immer rund, mit einigen Bewohnern gab es Schwierigkeiten, es gab Wechsel. Es habe viel über Mieten diskutiert werden müssen, nachdem eine Bewohnerin überzeugt war, dass dies nicht nötig sei. „Einmal zogen Bewohner über Nacht aus. Plötzlich standen mir unbekannte Menschen gegenüber. Das war nicht abgesprochen“, erzählt May-Britt Stumbaum. Sie und ihr Mann mussten neue Unterstützung beim Sozialamt beantragen. Die unzähligen Behördenkontakte hätten Kraft gekostet. Seitdem gebe es eine Brutto-Warmmiete, damit sie nicht allein auf den Kosten für das alte Haus sitzen bleibt.

Das Grundstück sollte eigentlich neu bebaut werden, stattdessen muss nun ein Heizkessel erneuert werden, damit es bewohnbar bleibt. „Das Haus wird intensiv genutzt. Keiner weiß, was noch fällig wird.“ Wie lange das Herrschinger Ehepaar es noch zur Verfügung stellen kann, weiß es auch nicht. Zugesichert haben sie es dem Landratsamt erst mal bis Juni dieses Jahres, möglicherweise könne das Haus aber auch bis nächstes Jahr als Unterkunft für Flüchtlinge dienen.

May-Britt Stumbaum freut sich, dass nach der Unruhe zu Beginn seit Mai Ruhe in die Fischerstatt eingekehrt ist. Es gab keinen Bewohnerwechsel mehr, „alle sind in Lohn und Brot, die Kinder gehen in die Schule“. Glücklicherweise, denn der Krieg sei im Alltag erstaunlich früh in den Hintergrund getreten. Der Spendenfluss sei irgendwann entsprechend plötzlich abgebrochen. Davon ist in der Fischerstatt aktuell auch niemand abhängig. Für den Moment sind alle zufrieden. Eine Frage über die weitere Nutzung würde sich wohl auch gar nicht mehr stellen, wenn der vermaledeite Krieg endlich ein Ende fände.