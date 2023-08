Ein Laufsteg voller Bilder

Pop-up-Atelier

In Herrsching war Ulrike Soré vor allem als Boutique-Besitzerin bekannt, bis sie im November in den Ruhestand ging. Mode war ihre Passion, nun ist es Malerei. Im September öffnet sie für vorerst vier Wochen ein Pop-up-Atelier.

Herrsching – Ulrike Soré genießt. 33 Jahre führte sie das Mode-Mosaik an der Seestraße in Herrsching, seit November ist sie im Ruhestand (wir berichteten). Wenn man das so nennen kann, denn Ruhe ist ein Wort, das in Zusammenhang mit der 61-jährigen Herrschingerin nicht recht passen mag. Und wenn sie ehrlich ist, ist es der Ratsch mit ihren „Mädels“ in der Boutique und mit den Kundinnen, der ihr hier und da auch fehlt. Aber das lässt sich nachholen, wenn sie für zunächst vier Wochen die leeren Geschäftsräume Räume des ehemaligen Fotogeschäfts Wilke an der Mühlfelder Straße 14 bezieht. Nicht mit Mode, sondern mit ihrer Malerei. Ein Pop-up.

„Farbe trifft Leinwand“ hat Ulrike Soré ihr Projekt getauft. Obwohl sie das mit der Farbe erst noch beweisen muss, denn ihre meist großformatigen Bilder haben mit Farbigkeit (noch) nicht viel zu tun. Vielmehr strahlen sie eine Nichtfarbigkeit aus, sind weiß, grau und schwarz in allen Schattierungen mit verschiedenen Techniken in Acryl. Und immer abstrakt. „Ich nehme den Pinsel in die Hand und bringe ihn auf die Leinwand, von der Seele, vom Herzen heraus“, sagt sie. Zeichnen kann sie nicht, das gibt sie unumwunden zu. Und bunt auch nicht. „Das ist richtig schwer“, sagt sie. Darum besucht sie, noch bevor sie ihr Pop-up-Atelier öffnet, einen Workshop bei Sabine Burger in Klagenfurt. Eine Künstlerin, die sich mit Farben auskennt.

Ulrike Soré hatte zu ihrem 40. Geburtstag einen Malkurs von ihrer Mutter Gerti Wimmer aus Hechendorf geschenkt bekommen. „Die wollte unbedingt, dass ich male und hat mich in die Mal-Akademie zu Isolde Folger nach Aschau geschickt“, erzählt Ulrike Soré. „Ab da war das Malen für mich geboren. Das war so toll.“ Seitdem malt sie, mal mehr, mal weniger. Immer wieder hatte sie auch im Mode-Mosaik zu einer Vernissage eingeladen. „Ich hab’ alle Bilder verkauft“, erzählt sie strahlend. Und seit sie nicht mehr jeden Tag an der Seestraße in der Boutique steht, nimmt sie sich nicht nur Zeit für sich, sondern auch mehr Zeit zum Malen. Wobei das eine in dem Fall das andere gar nicht ausschließt, im Gegenteil. „Ich bin happy mit mir selber.“ Dieser Satz trifft den Kern. Und doch, ein bisschen Publikum darf sein. Darum kam ihr die Idee zum Pop-up.

Die leer stehende Hypo-Bank-Filiale an der Mühlfelder Straße hatte die 61-Jährige schon ins Auge gefasst. Die war ihr dann aber zu groß. Als ihr Eva Schießl das ehemalige Fotogeschäft anbot, schlug sie begeistert ein. Es war genau das, was sie suchte – eine Baustelle. Auf dem Betonboden sind noch die Spritzer der bereits frisch gestrichenen Wände zu sehen. Der neue Boden ist aber noch nicht verlegt. „Ideal, da kann ich gleich weitermalen“, freut sie sich.

Ulrike Soré kaufte 250 Ytong-Steine, Hohlblöcke. Die will sie aufbauen und ihre Bilder daran anlehnen wie auf einem Catwalk, einem Laufsteg, zur Schau stellen, während sie selbst malt. So spannt sich der Bogen gewissermaßen doch wieder zur Modewelt, auch wenn statt Stoffen Leinwände im Vordergrund stehen.

Ab Mitte September für vorerst vier Wochen immer donnerstags, freitags und samstags will sie ihr Pop-up-Atelier öffnen. Vielleicht auch noch länger, wenn das Ladengeschäft länger leer steht. Vernissage ist am Donnerstag, 14. September, ab 18 Uhr, gleich nach dem Workshop in Klagenfurt. Wer weiß, vielleicht findet dann auch Farbe in die Bilder von Ulrike Soré Einzug.

Vernissage

Das Pop-up-Atelier von Ulrike Soré an der Mühlfelder Straße 14 feiert am Donnerstag, 14. September, ab 18 Uhr Eröffnung unter dem Motto „Farbe trifft Leinwand“.