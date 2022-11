Ein Leben für die Gymnastik

TSV Herrsching

Von Andrea Gräpel schließen

Sie kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass sie den Herrschingern Beine gemacht hat. Zum Ende des Jahres gibt Mia Schmidt nach 52 Jahren ihre Übungsleitertätigkeit beim TSV Herrsching auf.

Herrsching – „Ich passe da nicht mehr rein“, sagt Mia Schmidt. Die 76-Jährige hat deshalb für sich entschieden, ihre Übungsleiterlizenz nicht mehr zu verlängern. In lockerer Form will sie ihre Nordic-Walking-Gruppe freitags um 9 Uhr zwar auch nach dem Jahreswechsel treu bleiben, „aber nicht mehr als Übungsleiterin“. Nach 52 Jahren hört sie deshalb beim TSV Herrsching auf. Damit geht eine Ära zu Ende.

Mia Schmidt und ihr Mann Otto kamen 1968 von Darmstadt nach Herrsching. Aufgewachsen als Tochter eines Turners, war ihre sportliche Karriere schnell gesteckt. „Für Leichtathletik war ich nicht schnell genug, und Mannschaftssport war noch nie meins“, erzählt sie. Gerne hätte sie getanzt, aber zum einen war sie zu groß, zum anderen wollte der Vater, dass sie und ihre Schwester turnen. „Darum habe ich immer geturnt. So ergab sich auch mein Beruf.“ Mia Schmidt ist Physiotherapeutin, damals nannte man es noch Krankengymnastin.

Als solche fand sie in Herrsching schnell eine Anstellung und suchte Anschluss im Sportverein. Zu der Zeit habe es aber lediglich die „Hausfrauengymnastik“ gegeben. Allein das Wort schlug die sportliche 22-Jährige damals zunächst in die Flucht. Zwei Jahre später gründete sie beim TSV eine Gymnastikgruppe mit Gleichgesinnten im Schlepptau, die sich nach kurzer Zeit fanden. Die Hausfrauengymnastik lief parallel weiter. „Das war keine Konkurrenz. Ich habe was ganz anderes gemacht.“

1971 kam ihre Tochter zur Welt, Mia Schmidt turnte weiter. Sogar bis drei Tage vor der Geburt ihrer Zwillingssöhne 1973. „Kaum waren die auf der Welt, war ich auch schon wieder in der Turnhalle“, erzählt sie. Zum Teil unterrichtete sie vier Gruppen gleichzeitig, sorgte mit ihren Mitturnerinnen bei Jazz-Tanz-Aufführungen für beste Unterhaltung. Sogar Männer konnte sie für Gymnastik begeistert. Die Herrschinger Dieter Doch, Felix Singer oder Burkhard Siewert dürften sich noch erinnern, wie sie 1988 aus der sich auflösenden Faustball-Mannschaft zur Gymnastik kamen.

+ Mit ihren Herrschinger Turnerinnen nahm Mia Schmidt auch an vielen Veranstaltungen teil. © privat

Parallel machte Mia Schmidt weiter mit Zusatzausbildung im Bereich Reha-Sport, aus dem sie ihre Seniorengymnastik entwickelte, mit der sie bundesweit eine Vorreiterrolle übernahm, an Universitäten eingeladen wurde und schließlich auch beim Tele-Gym des Bayerischen Fernsehens landete. „Ich war eine Pionierin in der Seniorengymnastik“, sagt sie und erinnert sich an die Begriffsfindung: „Beim Turnverband hieß es Seniorenturnen, beim Landesverband Seniorensport und irgendwann Seniorengymnastik.“ Fürs Bayerische Fernsehen drehte sie zwischen 1989 und 2011 acht Serien, die zum Teil bis heute als Wiederholung ausgestrahlt werden.

„Ich hatte aus ganz Deutschland Angebote. Das wollte ich aber nicht“, sagt Mia Schmidt und ist bis heute froh darüber. Bis zu 200 Herrschingern hat sie Woche für Woche Beine gemacht. 2011 begann sie kürzerzutreten, „das wurde zu viel“. Damals war sie auch Gemeinderätin, und da es eine Nachfolgerin gab, konnte sie Kurse abgeben, bot nur noch den Reha-Sport und Nordic-Walking an. Mittlerweile ist Nordic-Walking „die letzte Bastion, die ich als Übungsleiterin noch anbiete“. Bis heute hat sie an die 20 Teilnehmer im Alter zwischen 65 und 85 Jahren. „Das läuft auch weiter.“ Genau wie die selbstorganisierten Sportfreizeiten dreimal im Jahr.

Nachdenklich macht Mia Schmidt die Entwicklung der Vereinsarbeit, die Schnelllebigkeit der Gesellschaft. Sportangebote würden eingekauft wie T-Shirts in einer Boutique. „Im Sportstudio wählt man aus, probiert und ist wieder weg. Mir war immer die gemeinsame Sache im Verein wichtig“, sagt sie. Sportvereine würden jedoch zum billigen Angebot degradiert, „das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen umdenken und den Verein wieder zu einem Verein und nicht zum Verbund vieler voneinander unabhängiger Sportarten machen“.

Mia Schmidt hat viel darüber nachgedacht. Sie und ihr Mann Otto sind Ehrenmitglieder im TSV Herrsching und wollen dem Verein auch eng verbunden bleiben. Über die Geschicke des Vereins sollen sich nun aber Jüngere den Kopf zerbrechen. Die 76-Jährige, agil, aber selber Seniorin, richtet ihren Blick nun verstärkt auf den älteren Teil der Gesellschaft. Als Seniorenbeirätin bringt sie seit 2016 Schwung in dieses Gremium gemeinsam mit ihrem früheren Mitturner Burkhard Siewert. Statt Turnen stehen nun allerdings Kegeln und Boccia auf dem Programm.