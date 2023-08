Ein Orgelbuch für Herrsching

Von: Andrea Gräpel

So kann sich Freundschaft unter Kirchenmusikern auch ausdrücken: Stefan Trenner schrieb für Elisabeth Schmidt 14 Orgelwerke, die jetzt als Buch erschienen sind und gegen eine Spende erworben werden können. © Andrea Jaksch

Die Pfarrgemeinde Herrsching hat seit Sonntag ihr eigenes Orgelbuch, zumindest ist es nach ihr benannt. Elisabeth Schmidt als Kirchenmusikerin in der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost ist daran nicht ganz unbeteiligt.

Herrsching – Elisabeth Schmidt ist seit fast drei Jahren Kirchenmusikerin der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost. Fast 20 Jahre hatte die Mutter von mittlerweile drei erwachsenen Kindern davor fast gar nicht mehr Orgel gespielt. Bekannt war und ist sie vielmehr als Leiterin des MLV-Chors Cantilena und als Gesangslehrerin. Ausgebildet ist Elisabeth Schmidt aber als Kirchenmusikerin.

„Die großen Werke schaffe ich aber nicht mehr“, gibt die 56-Jährige unumwunden zu. „Wenn ich Musik brauche, rufe ich deshalb immer Stefan an.“ Stefan ist Stefan Trenner, ein Studienkollege und guter Freund von Elisabeth Schmidt. Auch er ist Kirchenmusiker – im niederbayerischen Plattling. Anders als Elisabeth Schmidt aber ohne Unterbrechung. Im Jahr 2000 hat er zudem mit Kompositionen von Kirchenmusik im Amateurbereich begonnen. Und natürlich kennt Elisabeth Schmidt die Arbeit des 55-Jährigen. Deshalb wandte sie sich an ihn. Und weil sie immer wieder nach seiner Musik fragte, widmet er ihr 14 Orgelstücke, die er nun unter dem Titel „Herrschinger Orgelbuch“ in einem Buch veröffentlicht hat, das er für einen guten Zweck verkauft – online und in Herrsching.

Elisabeth Schmidt ist kritisch. Viele moderne Kompositionen geistlichen Liedguts sind ihr zu poppig. Sie wollte etwas anderes: „Praktikabel, aber nicht dumm.“ Bei Stefan Trenner aus Eichendorf wusste sie, dass sie erhält, was sie sucht. „Irgendwann hat er gesagt: Jetzt komponiere ich dir ein Herrschinger Orgelbuch. Ich lag ihm wohl zu oft in den Ohren“, sagt die Herrschingerin lachend. Tatsächlich habe er dies zunächst aus Spaß gesagt, verrät Stefan Trenner. Er habe die Idee dann aber gar nicht so schlecht gefunden und sich ans Werk gemacht. Entstanden ist „praktikable Orgelmusik, nicht zu einfach, aber gut spielbar“.

Weil er schon zu Corona-Zeiten damit begann, eigene Stücke online kostenfrei zu teilen und dies auf große Resonanz stieß, überlegte er sich, die 14 neuen Orgelwerke in einem Büchlein herauszugeben. Dessen Erlös will er komplett für ein soziales Projekt in Uganda stiften, das er gemeinsam mit seiner Schwester unterstützt. Einen Verlag hat er ganz bewusst nicht gewählt. Aus eigener Erfahrung weiß er: „Da bleibt am Ende nichts übrig. Dann mache ich es doch lieber gleich selbst.“

Schon vor einem Monat stellte er das Büchlein gegen eine Spende online zur Verfügung. „Mehr als 2000 Euro sind dabei zusammengekommen. Ich hab es schon überweisen können“, freut er sich. Auch die Diözese Würzburg sei auf das „Herrschinger Orgelbuch“ aufmerksam geworden und zeige Interesse. Als Stefan Trenner das Werk am Sonntag im 11.30-Uhr-Gottesdienst in Herrsching vorstellte, war die Begeisterung ebenso groß.

„Viele haben das Buch mitgenommen, viele haben auch einfach nur gespendet“, hat Elisabeth Schmidt beobachtet. 230 Euro kamen allein bei dieser Gelegenheit zusammen, die ganz spontan entstanden war, weil Stefan Trenner unerwartet frei bekommen hatte. Das fügte sich wunderbar, denn da Elisabeth Schmidt aktuell wegen einer Verletzung nicht Orgel spielen darf, nahm er ihren Platz ein und trug seine Werke aus dem „Herrschinger Orgelbuch“ in St. Nikolaus vor.

„Vielleicht gibt es einen Folgeband“, sagt der Kirchenmusiker. Eigentlich sei dieser schon in Arbeit, gesteht er. Wer sich auf dem Laufenden halten möchte, kann dies am besten in den sozialen Medien unter seinem Klarnamen Stefan Trenner. Wer sich für das Büchlein interessiert und über kein Konto in den sozialen Medien verfügt, kann sich auch per E-Mail (turtlemusic@web.de) mit ihm in Verbindung setzen.