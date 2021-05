Ein schönes Fleckchen für Wohnmobile

„Campingplatz“ in Mühlfeld

von Andrea Gräpel

Gleich hinter dem Schloss Mühlfeld gibt es ein Plätzchen für Wohnmobilfahrer. Allerdings sind sie dort nur geduldet, weil Parken dort nicht offiziell erlaubt ist. Da die Gemeinde Herrsching aber schon lange auf der Suche nach einem Stellplatz für Wohnmobile ist, wollte der Bauausschuss dem Wunsch des Eigentümers nicht im Wege stehen.

Herrsching - Auf der freien Fläche hinter dem Schloss, abseits des Ortszentrums, waren früher Dauercamper zu Hause. Eine baurechtliche Genehmigung hatte es aber nie gegeben. Obwohl sanitäre Anlagen und ein Kiosk genehmigt worden waren, musste der Betrieb schließen. Aktuell haben Wohnmobile dort einen Platz, wenn sie ihn denn finden, denn offiziell ist er nicht. Also auch nicht ausgeschildert.

Die Gemeinde selbst sucht schon lange eine Fläche, an der Wohnmobile wie in Dießen oder Andechs offiziell stehen bleiben können. Ein Bedarf sei absolut da, meinte zum Beispiel FDP-Gemeinderat Johannes Puntsch. Aber dann „mit allen Konsequenzen“, also mit Ent- und Versorgungsvorrichtungen. Vor ein paar Jahren hatten die Gemeinderäte einen Teil des Parkplatzes an der Realschule dafür ins Auge gefasst. Und weil die Nachfrage an Stellplätzen in der Pandemie gewachsen, möchte der Eigentümer der Fläche die Nutzung auch deshalb legalisieren und durch seinen Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplanes mit entsprechender Widmung für die Zukunft sichern. Da das Grundstück im Außenbereich und zudem im Landschaftsschutzgebiet liegt, ist dies der einzige Weg, eine legale Nutzung umzusetzen.

Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück bereits als „Campingplatz“ ausgewiesen. Schon 2002 war dem Eigentümer ein Bebauungsplan in Aussicht gestellt worden, wenn ein Antrag eingereicht würde. Dieser liegt aber erst jetzt vor. Geplant sind im oberen Grundstücksbereich Stellflächen für die Wohnmobile – ohne Ver- und Entsorgungseinrichtungen – und eine Liegewiese. Die natürliche Vegetation soll gemäß Antrag unangetastet bleiben. Wie schon sein Ratskollege Puntsch, hieß auch Wolfgang Schneider (SPD) die Idee gut – unter drei Bedingungen: mit Ent-und Versorgungseinrichtungen, darüber hinaus sollten Parkplätze für Personal geschaffen werden. Und Schneider hätte gern, dass die Eingrenzung für frühere Dauerstellplätze am Seeufer zurückgebaut werden. „Sonst stimme ich gerne zu“, sagte er. Dem einstimmigen Beschluss, die Stellplätze zu legalisieren, wurde allerdings nur die Errichtung der Ent-und Versorgungsstation vorausgesetzt.

Ausschlaggebend für die Realisierung der Pläne bleibt am Ende die Beurteilung durch die Untere Naturschutzbehörde, da eine Befreiung von Verboten im Landschaftsschutzgebiet erforderlich ist. grä