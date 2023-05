Einbahnregel „zündende Idee überhaupt“

Von: Andrea Gräpel

Viel los war auf dem Strandmarkt am vergangenen sonnigen Pfingstwochenende. Ein Verkehrschaos auf Herrschings Straßen blieb aber diesmal aus – auch dank der probeweisen Einbahnregelung, auf dem Bild rechts von der Rieder Straße aus gesehen. © Geja Event

Nach dem Verkehrschaos am Ostermontag galt für die Dauer des Strandmarktes in Herrsching am vergangenen Pfingstwochenende erstmals eine Einbahnstraßen-Reglung auf der Madeleine-Ruoff-Straße. Die Polizei findet: „Ein Erfolg.“

Herrsching – Zum Ostermarkt auf der Promenade in Herrsching hatten teils chaotische Verkehrsverhältnisse auf den ufernahen Straßen der Ammerseegemeinde geherrscht. Auf Vorschlag der Polizei hatten sich alle Beteiligten für die Dauer des nächsten Markttreibens auf eine Einbahnstraßen-Regelung ab Madeleine-Ruoff-Straße 11 in Richtung Norden geeinigt (wir berichteten). Damit diese Regel für die Dauer des Marktes eingehalten wird, hatte Veranstalter Gerd Jansohn zwei Sicherheitskräfte abgestellt, die Auto- und Radfahrer freundlich auf die Einhaltung der Regel hinwiesen.

Nach dem Strandmarkt, der am Pfingstmontag zu Ende ging, ist Jansohn begeistert: „Die Einbahnstraße war die zündende Idee überhaupt.“ Anwohner seien zu ihm gekommen und hätten sich bedankt. „Natürlich gibt es auch immer Leute, denen man es nicht recht machen kann“, räumt Jansohn ein. Die seien aber die Ausnahme gewesen.

Anders als am überfüllten Ostermontag habe diesmal „ganz normaler Wochenendverkehr bei schönem Wetter“ geherrscht, fand der Eventveranstalter. „Es war alles zivilisiert.“ Das sagte auch Bürgermeister Christian Schiller, der zwar selbst einmal in einem Rückstau auf der Rieder Straße feststeckte, diesen Umstand allerdings der Schranke zuschiebt. „Wenn zusätzlich Rangierfahrten stattfinden, ist es immer so, dass die Schranken kurzzeitig alle zehn Minuten schließen.“ Ihm sei viel wichtiger, sicherstellen zu können, dass Rettungswagen immer durchkommen können. Auf der Rieder Straße sei das kein Problem, „die ist breit genug“. Diesmal sei dies aber auch auf der Madeleine-Ruoff-Straße möglich gewesen, was am Ostermontag nicht der Fall gewesen sei. Dass dies mit der temporären Einbahnregel funktioniert, freut ihn.

Herrschings Polizei-Vize Christian Schäffler ist gegenüber dem Starnberger Merkur ebenfalls zufrieden. Kollegen von ihm seien privat und dienstlich in Herrsching auf dem Strandmarkt unterwegs gewesen. „Es war viel los, aber es war alles geordnet.“ Die Idee mit der Einbahnstraße verbucht er als vollen Erfolg. „Daumen hoch“ kommt auch von Seiten der Kommunalen Verkehrsüberwachung, für die Silvia Mack arbeitet. Lediglich die Beschilderung sei verbesserungswürdig. „Nur ein paar Kleinigkeiten“, ansonsten war sie zufrieden. „Die Ordner am Anfang der Einbahnstraße waren wichtig. Aber mit denen hat es richtig gut funktioniert.“

Bürgermeister Schiller hat gleich gestern eine Einladung zu einer Nachbesprechung mit Polizei und Veranstalter rausschicken lassen. Er geht davon aus, dass die Einbahnstraßen-Regelung an Markttagen beibehalten bleibt. Den Verkehr aus Herrsching fernhalten werde man damit nicht, aber Rettungswege freihalten. Und darum gehe es. Auch beim nächsten Markt, dem Nachtmarkt. Der findet vom 8. bis 15. August statt. Für Anregungen per E-Mail an t.marchetto@herrsching.de sei die Gemeinde dankbar.