Einbrecher entwendet Fahrräder im Wert von rund 80 000 Euro

Von: Hanna von Prittwitz

Leere Regale erwarteten Mustafa Kaya am Montag. Ein Einbrecher hat sein Fahrradgeschäft geplündert. © privat

Ein Einbrecher ist in der Nacht auf Montag in ein Fahrradgeschäft an der Heinestraße in Herrsching eingebrochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 80000 Euro. Von dem Täter gibt es Kameraaufnahmen.

Herrsching – Die Nachfrage nach Fahrrädern ist ungebrochen hoch, die Pandemie hat den Trend noch befeuert. Auf E-Bikes müssen Kunden oft Monate warten, wenn überhaupt geliefert werden kann. Kriminelle haben den Wert der Räder natürlich auch längst erkannt. Vor wenigen Wochen erst raubten sie ein Radgeschäft in Inning aus (wir berichteten), in der Nacht auf Montag war das Geschäft „Bike Live Kaya“ von Mustafa Kaya an der Heinestraße in Herrsching an der Reihe.

Der Schaden laut Polizei Herrsching: rund 80 000 Euro.

Als Mustafa Kaya am Montag die Werkstatt seines Geschäfts aufschloss, traute er seinen Augen nicht: Leere Podeste gähnten ihm entgegen. Dazu zerstörte Elektronik, eine beschmierte Kamera, kaputte Scheiben. Der Einbrecher musste sich ausgekannt haben. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, stieg er gegen 3 Uhr am Montag in der Früh über ein kleines Fenster in den Verkaufsraum des Radgeschäfts ein. Durch das Fenster hob er das erste Rad ins Freie. Später fand er offenbar den Schlüssel zur Eingangstüre und beförderte über diese sieben weitere Fahrräder hinaus. Als zwischendrin die Alarmanlage losging, zerstörte er diese, so die Polizei in ihrem Bericht. Eine Überwachungskamera hatte der Täter schon zuvor durch Besprühen mit Farbe unbrauchbar gemacht.

„Dennoch konnte der Einbrecher kurz gefilmt werden“, berichtet Herrschings stellvertretender Inspektionsleiter Christian Schäffler. Auf den Bildern ist unter anderem zu erkennen, dass der Täter schwarz gekleidet war und eine Baseballkappe trug. Die Polizei ermittelt nun in alle Richtungen. Um was für Fahrräder es sich gehandelt hat, dazu machten die Beamten gestern keine Angaben. Sie suchen aber Zeugen des Vorfalls. Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen in dem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon (0 81 52) 9 30 20 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Kaya ist Gründer und Inhaber des Geschäfts, erst in diesem Jahr war er mit seinem Geschäft von der Gewerbestraße in die Heinestraße 3 gezogen und hatte sich damit deutlich vergrößert (wir berichteten). In einem Facebook-Post berichtet er, dass der Einbrecher wohl bereits in der Nacht zuvor in seinem Geschäft gewesen war, um den Diebstahl vorzubereiten.

In dem Fachgeschäft in Inning hatten bislang unbekannte Täter Anfang April vier hochwertige Fahrräder und Zubehör im Gesamtwert von 29 000 Euro gestohlen. Hinzu kam nach Polizeiangaben ein „erheblicher Sachschaden“, weil die Täter mit brachialer Gewalt vorgegangen waren. Unter anderem rissen sie Temperaturfühler heraus, wohl in der Annahme, dass es sich um Kameras handel, so die Polizei seinerzeit.