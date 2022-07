Einbruchserie in Radgeschäfte vor Aufklärung: 43-Jähriger in Haft

Von: Peter Schiebel

Ein mutmaßlicher Einbrecher wurde in Herrsching verhaftet und sitzt jetzt in Untersuchungshaft © Silas Stein/dpa

Die Herrschinger Polizei hat einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, der in Verdacht steht, einen Einbruchversuch in ein Radgeschäft in Grafrath verübt zu haben. Möglicherweise kommt er auch für Einbrüche in Starnberg, Inning und Herrsching in Betracht.

Landkreis – Da hat sich aber einer mächtig selbst ins Knie geschossen. Die Polizei Herrsching hat einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, der dringend tatverdächtig ist, in Grafrath (Landkreis Fürstenfeldbruck) in ein Fahrradgeschäft eingebrochen zu sein. Inwieweit der Mann auch für Einbrüche in Fachgeschäfte in Starnberg, Inning und Herrsching seit November vergangenen Jahres verantwortlich ist, versucht nun die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck herauszufinden.

Auf die Spur des 43-Jährigen waren die Beamten nicht zuletzt deswegen gekommen, weil sich der Mann selbst auf der Herrschinger Dienststelle gemeldet hatte. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, bestätigt Michael Graf vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord gegenüber dem Starnberger Merkur.

Verdächtiger geht selbst zur Polizei nach Herrsching

Am Donnerstag vor drei Wochen, 9. Juni, überschlugen sich die Ereignisse. Gegen 2.35 Uhr in der Früh wurde die Fensterscheibe eines Fahrradgeschäfts an der Jesenwanger Straße in Grafrath eingeschlagen. Offensichtlich wurden der oder die Einbrecher aber gestört. Von einer Beute ist zumindest nichts bekannt. Die Täter flüchteten, eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

Fünf Stunden später, gegen 7.30 Uhr, meldete sich ein Anwohner bei der Polizei. Er teilte mit, dass auf seinem Parkplatz unweit des Fahrradgeschäfts ein unversperrter Lieferwagen stehe. Beamte aus Herrsching sahen sich den Mercedes Sprinter an und ließen ihn dann von einem Abschleppunternehmen auf den Hof der Inspektion an der Rieder Straße schleppen – um ihn zu sichern, da er unverschlossen war, aber auch, um ihn sicherzustellen, da ein Zusammenhang mit dem vorangegangenen Einbruchversuch nicht auszuschließen war.

Schäden bei Einbrüchen über 100 000 Euro

Weitere vier Stunden danach, gegen 11.45 Uhr, erschien wie aus heiterem Himmel der 43 Jahre alte Mann bei der Herrschinger Polizei. „Der polnische Staatsbürger wollte einen von ihm gemieteten Lieferwagen als gestohlen melden“, berichtet Hauptkommissar Graf. Offenbar wollte er mit dieser Räuberpistole die Beamten auf eine falsche Spur führen. Allerdings verstrickte er sich in Widerspruche. „Nachdem eine Tatbeteiligung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er festgenommen“, erklärt der Sprecher. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der 43-Jährige einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seither in Untersuchungshaft.“ Nach Informationen des Starnberger Merkur wurde der Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erlassen.

Nun hat die Kripo die Ermittlungen übernommen, auch was mögliche Komplizen und andere Taten anbelangt. Bei den Einbrüchen Mitte November in Starnberg, Anfang April in Inning und Anfang Mai in Herrsching war ein Schaden von insgesamt mehr als 100 000 Euro entstanden. Allein in Herrsching waren neun hochwertige Fahrräder gestohlen worden.