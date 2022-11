Eine „Café-Bar“ für die Bürger

Von: Andrea Gräpel

Die Bahnhofsgaststätte: Herrschings Senioren hätten für eine „Café-Bar“ sogar schon einen Wirt. © Andrea Jaksch

Was wird aus dem Herrschinger Bahnhof? Der Seniorenbeirat hat sich mit dem Thema längst befasst und wünscht sich einen Bürgertreff. Heute findet ein Gespräch zum Thema Bahnhof statt.

Herrsching – Schon beim Infostand der Bürgergemeinschaft Herrsching am Bahnhof vor einigen Wochen waren es in der Mehrzahl ältere Mitbürger, die sich um die Zukunft der Nutzung Gedanken machten. Der Seniorenbeirat Herrsching macht keinen Hehl daraus, dass er ein Auge auf die gemeindliche Immobilie geworfen hat und sich dort einen Bürgertreff wünscht. Am heutigen Montag findet ein nicht öffentliches informelles Treffen für die Gemeinderäte im Rathaus statt, „weil es einfach so viele Gedanken dazu gibt und die Tagesordnung für die Klausur schon so voll ist“, erklärt Zweite Bürgermeisterin Tina Reich auf eine Nachfrage des Starnberger Merkur. Bei diesem Termin sollen alle Ideen aus den Fraktionen sondiert werden. Rechtzeitig dazu hat der Seniorenbeirat nun seine Wünsche formuliert und abgegeben.

„Seit einem halben Jahr beschäftigen wir uns mit dem Thema“, sagt Mia Schmidt als Sprecherin des Seniorenbeirats. In einer Umfrage unter den älteren Mitbürgern habe es sehr viel Zustimmung für einen Bürgertreff im Bahnhof gegeben. Da den Senioren bewusst ist, dass große Pläne viel Geld kosten, haben sie eine Idee, wie es mit kleinem Geld umzusetzen sei: unter der Regie der Herrschinger Insel, die von Anfang an bei den Gedankenspielen dabei gewesen sei und gemeinsam mit Vertretern des Seniorenbeirats Einrichtungen in Weßling, Starnberg, Utting und Schondorf angesehen habe. Das Konzept von Caritas und Stadt im Ilse-Kubaschewski-Haus habe dabei am besten gefallen, sagt Mia Schmidt.

„Das Problem ist“, so Mia Schmidt, „dass der Raum, nämlich die kleine Wirtschaft im Bahnhof, den wir gerne hätten, Bestandsschutz hat.“ Diese Auskunft habe sie im Rathaus bekommen. Jede größere Umbaumaßnahme würde viel Geld kosten, das die Gemeinde gerade nicht habe. Nicht aber, wenn es einen Wirt gäbe, der den Raum als „Café-Bar“ für die Bürger betreibe. „Für den Moment jedenfalls, bis sich andere Möglichkeiten auftun“, sagt sie. Und der Seniorenbeirat habe einen Interessenten dafür – aus Herrsching. „Den Namen haben wir in unserem Antrag mitgeteilt.“

Nun warten Schmidt und der Beirat gespannt, ob ihre Ideen in die künftige Bahnhofsnutzung mit einfließen. Ideen, die die Senioren schon sehr genau ausformuliert haben: „Ein Bürgertreff soll Menschen allen Alters zusammenführen und dem Engagement für das soziale und kulturelle Leben der Gemeinde einen Raum geben. Als zentrale Anlauf- und Wirkungsstätte bürgerschaftlichen Engagements sollte er allen Bürgern und örtlichen Institutionen offen stehen, als Nutzer und als Anbieter.“ Das Bahnhofsgebäude, zentral und barrierefrei, böte sich dafür geradezu an. Mit regelmäßigen Öffnungszeiten, einem kostengünstigen Angebot an Speisen und Getränken, Bildungsangeboten, Raum für Ausstellungen und anderen kulturellen Veranstaltungen, Beratungsangeboten und „spezielle Veranstaltungen zu Integration und Inklusion“ müsste es funktionieren, meint das Gremium. Mia Schmidt betont, dass „alle Mitglieder des Beirats uneingeschränkt dahinter stehen. Wir haben das gemeinsam formuliert“. Und auch die Betreiber des Integrations-Cafés „Blabla“ wären dankbar, wenn sie ab und an in größere Räumlichkeiten ausweichen könnten, wisse sie.

Nachdem die Beratung und Zusammentragung aller Idee aus den Fraktionen am Montag nicht öffentlich erfolgt, wird das Thema vermutlich spätestens in die Haushaltsberatungen einfließen, die in Herrsching traditionell zum Ende des Jahres für das nächste Jahr stattfinden.