Eine Ehrensache

Von: Andrea Gräpel

Sprudelt wieder voller Ideen: Elisabeth Walch gewährt Herrschings Rettungskräften 15 Prozent Rabatt. © Andrea Jaksch

Post-Wirtin Elisabeth Walch ruft Rabattaktion für Herrschings Retter aus

Herrsching – Mit einer Rabattaktion für ehrenamtliche Helfer und Retter meldet sich Post-Wirtin Elisabeth Walch zurück. Lange war es um die 50-Jährige ruhig gewesen. Das vergangene Jahr war ein Auf und Ab – auch ihr Gemeinderatsmandat für die CSU nahm sie zunächst als Nachrückerin an, um es schon bald wieder aus privaten und geschäftlichen Gründen abzugeben (wir berichteten). Nachdem sich die Turbulenzen gelegt haben, sprudelt Elisabeth Walch nun wieder vor Ideen. Eine davon nennt sie „Ehrensache“ – die Rabattaktion für die Herrschinger Feuerwehren, BRK-Bereitschaft und Wasserwacht. Ein Zusatzaktion für die Einheimischen Ehrenamtler neben der bayernweiten Aktion „Ehrenamtskarten“, an der sich ihre Post als einziger gastronomischer Betrieb in Herrsching beteiligt.

Geboren wurde die Idee, weil Freunde von ihr große Fans der Polizeiserie „München 7“ mit Andreas Giebel alias Xaver Bartl als „Sheriff vom Marienplatz“ sind. Die Serie wurde 2016 eingestellt, hat aber für viele Kultstatus wie der Monaco-Franze. In „München 7“ kommen Schandis und Retter in den Genuss so einiger Vorzüge, weil ihre Arbeit geschätzt wird. „Was ihr leistet, ist absolut bewundernswert. Und das möchten wir gerne anerkennen“, sagt Elisabeth Walch nun adressiert an die Herrschinger Rettenden. Deshalb habe sie mit ihrem Team die „Post-Ehrensache-Karte“ ins Leben gerufen. Eine Aktion, die die bayernweite Ehrenamtskarte toppt, weil sie nicht nur zehn Prozent, sondern maximal sogar 15 Prozent Rabatt gewährt.

In der vergangenen Woche hat sie die Einladung dazu verschickt. Noch ist nicht von allen eine Rückmeldung gekommen. Die Idee ist, die Mitglieder dieser ausgewählten Vereine buchstäblich in den Genuss eines Rabattes kommen zu lassen – nämlich mit 15 Prozent auf Essen, Trinken und Hotelübernachtungen. Die Aktion soll zunächst bis Ende kommenden Jahres laufen. Die Mitglieder erhalten Karten, die nur mit Lichtbild und Unterschrift gültig sind.

„Das ist meine Art, danke zu sagen“, sagt Elisabeth Walch stolz, „hier in Herrsching zu leben und zu arbeiten.“ Und ein kleines Jubiläum gebe es in diesem Jahr nämlich auch zu feiern: Seit zehn Jahren ist sie Wirtin der Post in Herrsching – und wie sie gern hinzufügt, ist sie dies „mit Leib und Seele“. Nachdem sie in den vergangenen Monaten neu auftanken konnte, will sie dies nun auch wieder sein. Und die Rabattaktion sei erst der Anfang – „ich habe noch viele Ideen“. Wer die umtriebige Wirtin kennt, weiß, dass sie das so meint – in der Vergangenheit hatte sie mit unzähligen Winter- und anderen Jahreszeitaktionen auf sich aufmerksam gemacht. Keine Frage, dass auch die Wiesn nicht spurlos an der Post vorbeizieht. Die Decke ist schon jetzt mit Hopfen und Brezn geschmückt.