Eine Halle voller Gimmicks

Realschule Herrsching

Von Andrea Gräpel schließen

Die Baumaßnahmen an der neuen Dreifachturnhalle der Realschule Herrsching sind auf der Zielgeraden. Schon nach Pfingsten sollen dort die Abschlussprüfungen stattfinden. Auf Bitten des Starnberger Merkur gewähren Schulzweckverband und Architekt vorab einen Blick hinein.

Herrsching – „Wir haben alles mitgenommen, was wir nicht gebraucht hätten“, sagt Stefan Amon, Geschäftsführer des Zweckverbandes weiterführender Schule im westlichen Landkreis über den Bau der neuen Dreifachturnhalle der Realschule Herrsching. Erst der „extrem schwierige“ Baugrund, dann die Pandemie, auch der Ukraine-Krieg sorgte für Verzögerungen und als ob es der Unbill nicht genug war, fing im Juli vergangenen Jahres auch noch das Dach Feuer. Aus der Inbetriebnahme, die für Herbst 2022 geplant war, wurde deshalb nichts. Insgesamt drei Jahre Bauzeit hat das Projekt Dreifachturnhalle in Anspruch genommen. Die normale Bauzeit betrage eindreiviertel Jahre, weiß Architekt Ulrich Köbberling vom Büro Sommersberger. Diesmal sind er, Amon und auch Herrschings Bürgermeister Christian Schiller als stellvertretender Verbandsvorsitzender ziemlich zuversichtlich, dass die Zielgerade tatsächlich erreicht ist und die Abschlussprüfungen nach den Pfingstferien in der neuen Turnhalle stattfinden können.

Schiller hatte schon in den Bürger- und Ortsteilversammlungen stolz auf den Baufortschritt verwiesen und Bilder gezeigt. Als er nun gemeinsam mit Amon und Köbberling in der Turnhalle steht, blickt er sich stolz um und ruft laut „Hallo“. „Der Hall ist sofort weg“, freut er sich danach und verweist auf die gut durchdachte Akustik in der 1225 Quadratmeter großen Halle, in der sich nur die Drei befinden. In anderen Hallen sei es nicht möglich, sich so gut zu unterhalten, sagt Köbberling. Dass es in der neuen Turnhalle anders ist, dafür sorgt eine Perforierung in den Platten an den holzvertäfelten Wänden und der Decke.

Die neue Halle ist für bis zu 1000 Personen zugelassen, allein auf der Tribüne sollen 280 Besucher Platz finden. Durch einen verglasten Verbindungsgang mit dem Schulgebäude verbunden, gelangt der Besucher zuerst in ein großzügiges Foyer mit ebenso großzügigem Kiosk inklusive Anrichteküche. Der barrierefreie Zugang ist von der Seite möglich durch eine sich automatisch öffnende Tür. Die Halle selbst bietet alles, was eine Schule sich wünschen kann – sie ist Sportstätte genauso wie Versammlungs- oder Aufführungsstätte. „Durch den Einbau einer professionellen Medientechnik und den dazugehörigen Bühnen-, Audio- und Lichtelementen kann die Halle optimal genutzt werden“, sagt Köbberling stolz und zeigt auf zwei Traversen unter der Decke. „Die kann man herablassen und daran zum Beispiel auch Vorhänge befestigten.“ „Ideal für Schultheater“, findet Schiller.

Waren Materiallieferungen zwischenzeitlich das größte Problem, ist alles, was für die Fertigstellung nun noch nötig ist – mit Ausnahme der Lüftungsgeräte – bereits vor Ort und lagert zum Teil auf dem bereits verlegten Sportboden. Dass dieser edel und schwarz ist, muss man den Herren glauben, denn momentan ist er mit Schutzbelägen versehen. Damit er lange edel aussehen wird, werde in dieser Halle ein Harz-Verbot gelten, sagt Amon streng.

Der Geschäftsführer des Schulzweckverbandes ist im Hauptberuf Geschäftsleiter der Gemeinde Gilching. „Heute noch 100 Tage“, sagt der 64-Jährige. Denn in 100 Tagen verabschiedet er sich in den Ruhestand, bleibt aber für zwei weitere Jahre Geschäftsführer des Schulzweckverbandes. Als solcher habe er in den vergangenen 13, 14 Jahren vier große Baumaßnahmen mit einem Bauvolumen von insgesamt 55 bis 65 Millionen Euro begleitet. Die Dreifachturnhalle macht davon 11,7 Millionen Euro aus. Als sie 2019 geplant wurde, waren die Kosten auf 10,139 Millionen Euro geschätzt. Köbberling hat jede Stelle nach dem Komma noch im Kopf. Die Kostensteigerung wurmt ihn, „das ist ein Batzen Geld“, weiß er. Und doch ist sie in Zeiten wie diesen mit 17 Prozent noch relativ im Rahmen.

Das Ergebnis, das auch einige Gimmicks vorweisen kann, machen ihn, Amon und Schiller am Ende dennoch stolz. Angefangen bei der Belichtung durch die „transluzente Profilglas-Fassade“, auf die allein wegen Lieferschwierigkeiten ein Dreivierteljahr gewartet werden musste. „Die musste auch noch neu patentiert werden“, erzählt Köbberling. Dafür kann sie einiges. Selbst bei starker Sonneneinstrahlung kann in der Halle blendfrei gespielt werden – ohne zusätzlichen Sonnenschutz außen. Dafür sorgt ein lichtdurchlässiges Dämmmaterial zwischen den Scheiben. Ein anderes Gimmick sind die Spannbetonträger, deren Anlieferung im September 2021 spektakulär waren. Nun spannen sie sich eindrucksvoll über die Halle – ganz ohne Stützen. Also kein Pfeiler, der einem die Sicht nimmt. „Stützenfrei“, freut sich Amon. In diesen Trägern eingebaut sind jeweils 35 Meter lange LED-Lichtbänder, die individuell zuschaltbar sind. Ein „Signature-Detail“ nennt dies Köbberling. Ein weiteres besonders Detail findet sich im Kabinengang, in dem besitzbare Fenster wie eine Welle angeordnet sind.

Mit der Fertigstellung im Innenbereich rechnet Köbberling für Mitte Mai. Was noch fehlt, sind die 20 Meter langen, zehn Tonnen schweren Lüftungsgeräte, die das Hallenklima intelligent regulieren. Ihr Aufbau auf das Flachdach ist erst möglich, wenn die Arbeiten an der Außenhaut fertig sind. Diese hatten sich durch den Brand verzögert. Köbberling schätzt, dass dies bis Juni dauern kann. Dieser letzte Einbau steht der Anlieferung der Spannbetonträger wohl in nichts nach. Auch die Lüftungsgeräte werden mit einem Schwerlastsattelzug geliefert und müssen mit einem Spezialkran auf das Flachdach gehoben werden. Ist dies vollbracht, kann endlich gefeiert werden, können Schul- und Vereinssport nach jahrelangem Improvisieren wieder in gewohntem Rahmen stattfinden.