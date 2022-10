Eltern wünschen sich Ganztagsangebot

Von: Andrea Gräpel

Schöne Aussichten auf den Ammersee, auf die sich die Schüler des künftigen Gymnasiums in Mühlfeld von 2024 an freuen dürfen. Zu den Inhalten der Schulausbildung durften die Eltern in einer Umfrage Wünsche äußern. Aber erst einmal wird am Freitag der Grundstein gelegt. Mehr als 600 Eltern haben den Fragebogen beantwortet – das übertrifft die Anzahl der Schüler, die 2024 im Gymnasium starten werden. Dr. Sonja Sulzmaier, Zweite Vorsitzende des Fördervereins Gymnasium Herrsching

Wenn am Freitag der Grundstein für das Gymnasium Herrsching gelegt wird, werden in einer Zeitkapsel auch die Wünsche von Eltern aller ersten bis vierten Klassen der umliegenden Grundschulen enthalten sein. Der Förderverein Gymnasium Herrsching hatte sie im Juli online befragt. 608 Eltern nahmen daran teil.

Herrsching – Der Förderverein Gymnasium Herrsching hat zur Grundsteinlegung für das neue Gymnasium in Mühlfeld am kommenden Freitag das Ergebnis einer Elternumfrage im Gepäck, die er im Juli bei den Eltern der ersten bis vierten Klassen der umliegenden Grundschulen online gestartet hatte. 608 Rückmeldungen kamen aus Herrsching, Seefeld, Wörthsee, Inning, Weßling und Andechs – mit dieser hohen Anzahl hatte das Führungsduo des Vereins, Jens Waltermann und Dr. Sonja Sulzmaier, nicht gerechnet. „Das ist überwältigend“, freut sich Sonja Sulzmaier im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Das Gymnasium Herrsching setzt eine Weiterentwicklung des erfolgreichen Münchner Lernhausmodells um. Die Schule unterteilt sich in mehrere kleinere, in sich funktionierende Einheiten (sogenannte Cluster) und bietet so die Basis für eine vertiefte pädagogische Beziehung zwischen Lehrern und Schülern.

In Herrsching sollen die Jahrgangsstufen 5 bis 7 als klassische Lernhäuser organisiert werden. Für die Jahrgangsstufen 8 bis 13 erfolgt eine Clusterung nach Fachbereichen (Sprachen, Gesellschaft, MINT). Die Räume sind um einen zentralen Marktplatz gruppiert, der zusätzliche Möglichkeiten für eine zeitgemäße Lernkultur bieten soll – dazu gehören auch Pausen und Entspannung. Zusätzlich werden Räume für Differenzierung, Inklusion, offene Lern- und Unterrichtsformen und ganztägige Angebote zur Verfügung stehen.

Im Ergebnis der Umfrage wünscht sich knapp die Hälfte der Eltern ein Ganztagsschulangebot – mit Hausaufgabenbetreuung, Mittagsessen in der Schule und sind 90 Prozent der Eltern auch Förderung des sozialen Engagements. „Wichtig für das Stimmungsbild dürfte sein, dass mehr als vier von fünf Befragten angaben, beide Eltern seien berufstätig“, erklärt Sonja Sulzmaier. „Am wichtigsten war Eltern die individuelle Betreuung der Schülerinnen und Schüler und die Unterteilung des Unterrichtstags in Schulunterricht und Bewegungs- oder Erholungsphasen, eine sogenannte Rhythmisierung.“ Auch das gewünschte Angebot wurde abgefragt – musisch wie sportlich, auch in Kooperation mit außerschulischen Trägern wie zum Beispiel Vereinen. Gehörte Leichtathletik früher ganz oben auf den Stundenplan, wünschen sie die Eltern nun vor allem mehr Wassersport – Rudern oder Segeln – sowie Ballsportarten. Tanz, Gymnastik und Turnen stehen ganz hinten an. Dafür wünschen sich die Eltern mehr Musikunterricht. Dass das Thema Inklusion in der Mehrzahl ausgeklammert wurde, erklärt sich Sonja Sulzmaier damit, dass es für Nichtbetroffene „vielleicht kein Kriterium war“. Eine inklusive Ausrichtung ist aber festgeschrieben.

Sonja Sulzmaier, die die Umfrage mit Schriftführer Matthias Feil federführend betreut hat, ist begeistert: „Wir freuen uns sehr über die große Anzahl der Eltern, die an der Befragung teilgenommen haben. Mehr als 600 Eltern haben den Fragebogen beantwortet – das übertrifft die Anzahl der Schüler, die 2024 im Gymnasium in den Klassen 5 bis 8 starten werden. Die Eltern wünschen sich nun eine Schulleitung und ein Lehrerteam, das diese Schule und das Lernhauskonzept mit seinen vielfältigen Formen der Zusammenarbeit und dem offenen Ganztag aus vollem Herzen lebt und weiterentwickelt.“

Der Förderverein Gymnasium Herrsching hatte sich erst im Sommer dieses Jahres von seinem ursprünglichen und sperrigen Namen „Förderverein für ein zweites Gymnasium im westlichen Landkreis“ getrennt (wir berichteten). Seit 2009 kämpften Eltern darin für ein weiteres Gymnasium, allen voran sein Vorsitzender Jens Waltermann und dessen Stellvertreterin Sonja Sulzmaier. Außer ihnen ist nur noch Kassenprüfer Karl-Wilhelm Schmidt von Anfang an dabei. Es dauerte lange, so lange, dass die ältesten Kinder, für die sich die Eltern damals eine nahe Einrichtung wünschten, heute schon studieren. „Es war wichtig, dass wir das über die Jahre hinweg durchgetragen haben“, sagt Sonja Sulzmaier rückblickend. Wichtig sei ihr, dass der Förderverein gelenkt werde von Eltern, die auch die Historie kennen. Und nach 13 Jahren nicht müde sind, den Verein mit Leben zu füllen.