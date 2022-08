Endstation Herrsching: Schilder führen Radler am Ammersee in die Irre

Kritik an Verkehrsführung

Von Andrea Gräpel schließen

Vor allem auswärtige Radfahrer kommen mit der Ausschilderung eines Weges um den Ammersee nicht klar. An den Schildern gibt es zunehmende Kritik, nicht nur von den Herrschinger Grünen. Zusatzschilder sind immerhin schon bestellt.

Herrsching – Die Grünen beklagen die Ausschilderung der Radwege in Herrsching schon länger. Auf den gängigen Richtungsweisern stehen in der Regel die Ortsnamen mit Kilometerangaben. „Die Touristen wissen aber nicht, wo Inning oder Breitbrunn ist. Wollen sie auch nicht. Sie wollen schlicht um den Ammersee“, weiß Grünen-Gemeinderat Gerd Mulert, der auf Höhe der Hechendorfer Straße in Herrsching nicht nur einmal nach dem Weg gefragt wurde. Auch andere fordern eine bessere Ausschilderung.

Gleich drei Schilder weisen an dieser Stelle der Promenade in verschiedene Richtungen. Dass der offizielle Radwanderweg des Landkreises über Rausch führt, weil er dort am sichersten ist, ist an diesen Schildern aber nicht abzulesen. Darauf soll(te) ein kleines Schild hinweisen, das gegenüber an einem Eckgrundstück aufgehängt ist. Es ist nicht nur überklebt, sodass der Blick schnell vorbeifliegt, der Pfeil zeigt zudem nach links und lenkt direkt auf den Fahrradschutzstreifen, der am Ortsende Richtung Breitbrunn aber aufhört. Und schon befindet sich der irregeführte Radlfahrer auf der viel befahrenen Staatsstraße, auf der die Autos mit bis zu 100 Stundenkilometern an einem vorbeirauschen. Der Umweg über das zwar höher gelegene Rausch und Ellwang ist weitaus sicherer – und viel schöner. Aber erst mal am Ortsende angekommen – wer kehrt da um?

+ Hinweise mit Kilometerangaben seien gut und schön, brauche aber kein Mensch und irritierten nur, wenn er den Ammersee umrunden möchte, findet der Herrschinger Gemeinderat Gerd Mulert. © Andrea Jaksch

Die schwer verständliche und erkennbare Ausschilderung hatte auch an der Wörthseestraße in Breitbrunn dazu geführt, dass ein Radfahrer direkt im Gartenzaun von CSU-Gemeinderat Thomas Bader gelandet war, In der letzten Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien war ihm deshalb fast der Kragen geplatzt. Er forderte besser sichtbare Hinweise an der Kurve nach Ellwang hinauf.

Dasselbe Dilemma besteht am Ortseingang in Breitbrunn aus Richtung Inning. Einheimische waren es, die über die gängigen, handgroßen Radwegweiser ein größeres Schild angebracht hatten, damit der offizielle Radweg über die Schotterstraße Am Königsberg nicht übersehen wird.

„Die Frage ist doch immer: Wo muss ich fahren?“, sagt Gerd Mulert. Touristen, die den Ammersee einmal umrunden wollten, kennten die Namen der Ortschaften nicht. Sie bräuchten einen Hinweis, wo die Runde um den See weiter zu fahren sei und nicht, welcher Ort am nächsten ist. „Am Bodensee zum Beispiel ist das wunderbar ausgeschildert“, weiß Mulert. Er war bei der Befahrung der Herrschinger Radwege auf Einladung seines Ortsverbandes vor zwei Jahren dabei, hatte Anträge formuliert. „Das ging aus wie das Hornberger Schießen. Jeder schiebt den Schwarzen Peter zum anderen. Und jeder hat ein bisschen Recht.“

+ Selbsthilfe in Breitbrunn: Einheimische haben unter dem kleinen offiziellen Radweghinweis (am Rohr oben) ein großes Schild angebracht, weil das offizielle Schild sehr leicht übersehen wird. © Andrea Jaksch

Da es sich um den offiziellen Radwanderweg des Landkreises handelt, ist der Landkreis für die Ausschilderung zuständig, nicht die Gemeinde. Im Rathaus kümmert sich Tamara Marchetto dennoch darum, leitet die Beschwerden, die seit der Aufbringung des Fahrradschutzstreifens auf der Rieder Straße vermehrt eintrudeln, weiter nach Starnberg. Im Frühjahr hatte sie mit dem neu zuständigen Sachbearbeiter bei der Unteren Verkehrsbehörde, Daniel Pichlmeier, einen Ortstermin. „Zusatzwegweiser sind bereits bestellt“, sagt Landratsamtssprecherin Barbara Beck. Und die kritisierten Streckenabschnitte würden auch noch mal genauer unter die Lupe genommen.