Energiekonzept auf dem Weg

Von: Andrea Gräpel

Streitpunkt Energiewende: Die Umstellung auf erneuerbare Energien wird wegen des aktuellen Preisniveaus kontrovers diskutiert. © Archiv

Herrsching gehört in Bezug auf Erneuerbare Energie zu den Schlusslichtern im Landkreis. Die Ratsmehrheit stimmte deshalb in der jüngsten Sitzung einem SPD-Antrag zu, durch einen Experten ein Energiekonzept erstellen zu lassen.

Herrsching – Klimawandel und Energiekrise zwingen nach Meinung der SPD-Fraktion im Herrschinger Gemeinderat dazu, sich rasch mit der Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu befassen. Ihr Sprecher Hans-Hermann Weinen erläuterte den Antrag, einen Sachverständigen mit der Ausarbeitung eines Energiekonzeptes zu beauftragen, und stieß mit Ausnahme von Verwaltung und vier Stimmen aus der CSU damit in der jüngsten Sitzung auf breite Zustimmung.

Aus Sicht der Verwaltung gebe es keine Notwendigkeit für ein externes Energiekonzept, sagte Bauamtsleiter Guido Finster, nachdem er aufzählte, was vom Ratsgremium schon beschlossen und versucht wurde: Geeignete Bereiche für Freiflächenfotovoltaikanlagen zum Beispiel lägen in Schutzgebieten. Außer, einen Aufruf an private Grundeigentümer zu starten, könne die Gemeinde nicht mehr machen. Auch Geothermie stehe die Gemeinde offen gegenüber, es gebe aber keine Angebote. Nicht zuletzt gibt es bereits den Grundsatzbeschluss, sich mit anderen Gemeinden zusammenzuschließen. Ein Thema, „dass wir jetzt dann aber auch angehen sollten“, sagte Anke Rasmussen (Grüne). Ein Experte, der einem sage, was möglich wäre, sei das probate Mittel, meinte auch ihr Fraktionskollege Gerd Mulert. „Natürlich haben wir noch Ressourcen. Das steht an, genauso wie Nahwärmeinseln“, so der Energiefachmann, der Vorstand der Energiegenossenschaft Fünfseenland ist. „Ein Büro, das uns begleitet, wäre gut.“ In welchem Umfang, schlug er vor, in der nächsten Klausurtagung zu besprechen. „Auch Erdwärme ist ein Thema, wenn man nicht ganz in die Tiefe gehen will. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen“, warf Christiane Gruber (BGH) ein.

Die CSU-Fraktion, so ihr Sprecher Thomas Bader, wolle auch Energie sparen, würde aber lieber handeln als planen. Abgesehen davon, dass ein neuer Gutachter wieder viel Steuergeld kosten würde, „es ist nicht sinnvoll wieder Geld für einen Sachverständigen auszugeben. Wir sollten unser Geld zusammenhalten und das, was geht, umsetzen“. Freiflächenfotovoltaik und Geothermie jedenfalls lägen nicht in der Hand der Gemeinde. Dasselbe gelte für Windanlagen, die auf Herrschinger Flur nicht möglich sind. „Wir sind die Letzten, die dagegen sind“, sagte Bader.

Wolfgang Schneider (SPD) widersprach der Argumentation insofern, als private Grundeigentümer mit einem Konzept eine Hilfestellung an der Hand hätten. Landwirt Magnus Ruhdorfer kam ihm dabei in den Sinn. Im jüngsten Bauausschuss habe dieser von den Besucherreihen aus zustimmend genickt, als die Rede davon war, die Freifläche für seine Hühner zum Beispiel mit Fotovoltaikanlagen zu bestücken. Ein Sachverständiger könne ihn bei der Umsetzung unterstützen. Auch Hans-Jürgen Böckelmann (Grüne) gefiel die Idee, einen Sachverständigen einzubinden wie schon beim Verkehrskonzept. „Einen Grundsatzbeschluss zumindest sollte wir fassen“, sagte er. Darin war sich die Mehrheit, ausgenommen von vier Stimmen der CSU, einig. Grundsätzlich wird einem Energiekonzept deshalb zugestimmt. Bis zu den Haushaltsberatungen soll die Verwaltung entsprechende Angebote einholen.