„Erkennst du mich noch?“

Von: Andrea Gräpel

Viele kleine und große Artisten fieberten am Freitag auf die große Jubiläumsvorstellung zum 30-jährigen Bestehen des Heilpädagogischen Horts in Breitbrunn hin. © Andrea Jaksch

Mit einem großen Hallo haben sich am Freitagnachmittag Pädagogen, Therapeuten, Hortkinder, Eltern und Ehemalige auf dem Bolzplatz in Breitbrunn versammelt. Gefeiert haben sie gemeinsam mit dem Mitmach-Zirkus Gniztut das 30. Jubiläum des Heilpädagogischen Horts der Lebenshilfe.

Breitbrunn – „Zu uns kommen Kinder mit einer drohenden seelischen Behinderung“, erklärt Astrid Finger. Sie ist seit 29 Jahren Leiterin des Heilpädagogischen Horts in Breitbrunn. Unter dem Dach des Vereins Lebenshilfe hatte der erste heilpädagogische Hort 1989 in Söcking eröffnet, 1993 folgte der nächste in Tutzing, der 2001 den Standort nach Breitbrunn in die alte Schule verlegte. „Dieser Standort ist unschlagbar“, schwärmt Astrid Finger. Das mache sich auch am Mitarbeiterteam bemerkbar, denn sie sei nicht die Einzige, die schon fast 30 Jahre dabei sei. Diese Konstante wiederum färbe auf die Kinder ab, die betreut werden. Sie besuchten die Fünfseenschule, viele kommen aber auch aus Regelschulen. „Sie fühlen sich wohl hier“, weiß Astrid Finger. Ehemalige schneiten immer wieder unangemeldet vorbei und fragten: „Erkennst du mich noch?“ „Es ist schön zu sehen, was aus ihnen geworden ist.“ Davon konnte sich Astrid Finger auch am Freitag überzeugen, denn viele ehemalige Hortkinder, aber auch ehemalige Kollegen feierten mit.

Aktuell werden in Breitbrunn 27 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren aus dem ganzen Landkreis in drei Gruppen von sechs Vollzeitpädagogen betreut. Unterstützt werden diese gruppenübergreifend durch Psychologen, Heilpädagogen, Ergotherapeuten und Logopäden. Viele Kinder kommen aus Flüchtlingsfamilien, auch die Pandemie machte sich im Hort bemerkbar, der in dieser Zeit immer eine Notbetreuung für Kinder von Eltern in vulnerablen Berufen bereitstellte. Es gebe eine lange Warteliste, sagt Astrid Finger. Sie freut sich, im kommenden Schuljahr wieder neue Kinder aufnehmen zu können, weil andere „entlassen“ werden können.

Nach drei Jahren war das 30. Jubiläum das erste Fest, zu dem wieder alle zusammenkamen. Auch der Mitmach-Zirkus war lange nicht da. Die Tutzinger Truppe war vor der Pandemie bis zu zweimal im Jahr in Breitbrunn und machte mit den Kindern Zirkus, sogar eine eigene Zirkusgruppe gab es. Die werde nun wieder aufgebaut, freut sich die Hortleiterin.

Ein Hauch von Zirkusmanege durften die Kinder am Freitag schnuppern. Wochenlang hatten sie sich auf diesen Auftritt vorbereitet und hüpften im Vorfeld aufgeregt um Zelt und Vorhang herum, bis Direktorin Anette Haas nach Begrüßung und Grußworten endlich die Manege frei gab. Rund 150 begeisterte Besuch feierten im Anschluss am Buffet, zu dem jeder etwas beigetragen hatte. Und ganz zum Schluss wurden beim Treffen der Ehemaligen dann auch Erinnerungen aus 30 Jahren wach.