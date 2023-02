Ermittlungen gegen Landrat eingestellt

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Vor dem Biotop (der Hang links im Bild) hatte sich eine große Wasserpfütze gebildet. Bürger befürchten, dass der Landkreis ein Austrocknen des Biotops in Kauf nimmt. © Andrea Gräpel

Vor einem halben Jahr war gegen Landrat Stefan Frey Strafanzeige gestellt worden wegen vorsätzlicher Zerstörung des Biotops in Nachbarschaft des künftigen Gymnasiums in Herrsching. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen nun eingestellt.

Herrsching – Der Herrschinger Karl-Heinz Wirth hat viel Fotos, die den Fortschritt auf der Baustelle für das Gymnasium in Mühlfeld seit April dokumentieren. Seitdem wird dort gebaggert und gegraben. Ihm fielen die großen Pfützen auf, die sich auf der Baustelle bildeten. Wie berichtet, musste eine Teilfläche des angrenzenden Biotops dem Bau weichen. Wirth erschien es, als ob das Biotop auslaufe. Wirth wirft dem Landratsamt die Zerstörung des verbliebenen Biotop-Bestandes vor und stellte bereits im August vergangenen Jahres Strafanzeige gegen Landrat Stefan Frey. Ermittlungen wurden aufgenommen, aber nun nach einem guten halben Jahr mit Verfügung vom 9. Januar eingestellt. Das Verfahren wird an die Regierung von Oberbayern als Höhere Naturschutzbehörde abgegeben, so die Staatsanwaltschaft.

Das Strafrecht sieht vor, dass ein Verfahren gemäß Paragraf 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt werden kann, wenn ein hinreichender Tatverdacht fehlt. Der besteht, wenn davon auszugehen ist, dass der Beschuldigte aufgrund der vorliegenden Beweise verurteilt wird. Im Umkehrschluss ist er nicht gegeben, wenn keine – oder nur eine sehr geringe – Wahrscheinlichkeit besteht, dass es zu einer Verurteilung kommen wird.

Als Grund für die Einstellung des Ermittlungsverfahrens führt Matthias Enzler das Bundesnaturschutzgesetz an. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft München II verweist darauf, dass es sich bei dem Biotop zwar um ein geschütztes Feuchtbiotop im Sinne des Gesetzes handele, dessen Beeinträchtigung stelle aber weder nach dem Strafgesetzbuch noch nach dem Bundesnaturschutzgesetz einen Straftatbestand dar. „In Betracht kommt insoweit allenfalls eine Ordnungswidrigkeit nach dem Bundesnaturschutzgesetz, für deren Verfolgung die Regierung von Oberbayern zuständig wäre“, antwortet Enzler auf Anfrage des Starnberger Merkur.

An die Regierung von Oberbayern hatte sich Wirth bereits im Vorfeld der Strafanzeige gewandt. In Zusammenhang mit dessen Beschwerde war ihm im April 2022 schriftlich versichert worden, dass es zu keiner Zerstörung des gesamten Biotops kommen werde. Und die Untere Naturschutzbehörde versicherte, dass eine Umweltbaubegleitung die Überwachung aller Auflagen garantiere und der entfernte Lehmschlag, der zur Pfützenbildung führte, wieder eingebaut und eine Drainage mit Drosseleinrichtung gebaut werde. Wirth stellte trotzdem Strafanzeige. Zur aktuellen Entscheidung sagt er: „Eine Krähe kratzt der anderen kein Auge aus. Das war zu erwarten.“ Er habe nun Gelegenheit, Beschwerde einzulegen.

Wegen verzögerter Ausführung sind die Tiefbauarbeiten in der Baustelle in Mühlfeld aktuell in Verzug (wir berichteten). Mit dem Schulbetrieb werde nicht vor 2025 gestartet werden können, räumte Landrat Frey bereits ein. 2024 war geplant. Mit Spundwänden wurde versucht, den Wasserhaushalt im Biotop konstant zu halten.

„Das Restbiotop ist inzwischen tot“, meint Wirth als Beobachter und entfernter Anlieger. Als er vor wenigen Wochen ein Anschreiben erhielt mit dem Hinweis, dass nun noch weitere Bäume gefällt werden müssten, habe ihn das nicht mehr gewundert. „Angeblich wieder die kranke Esche.“ Denn im Februar 2021 waren bereits zahlreiche Bäume wegen Eschentriebsterbens gefällt worden.