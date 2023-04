Erste Simulation zu neuer Klinik Herrsching: Patientenzimmer mit Blick auf zwei Seen

So soll das neue Krankenhaus in Herrsching aussehen: Am Mittwochabend zeigten die Architekten der Öffentlichkeit erste Visualisierungen der Klinik an der Seefelder Straße, mit dessen Bau im besten Fall 2025 begonnen werden soll.

Infoveranstaltung zur Bürgerbeteiligung

Von Andrea Gräpel schließen

Bei einer vorgezogenen Bürgerbeteiligung zum Bau des neuen Klinikums in Herrsching präsentierten die Architekten am Mittwoch erste Simulationen des geplanten Gebäudes. Gemeinsam mit Landrat Frey und Bürgermeister Schiller stellten sie sich Fragen und nahmen einige Anregungen mit.

Herrsching – So soll sie also aussehen, die neue Klinik in Herrsching. „Das Gebäude bettet sich regelrecht ein“, schwärmte Architekt Martin Friedenberger vom Architekturbüro Dewan Friedenberger von Lage und Topografie an der Seefelder Straße. Bei der vorgezogenen Bürgerbeteiligung am Mittwochabend in der Martinshalle in Herrsching zeigte er die erste Visualisierung. Einige Details waren schon in der Gemeinderatssitzung Ende März vorgestellt worden.

Demnach besteht das neue Krankenhaus aus horizontal gegliederten Baukörpern mit zweigeschossigem Sockel, Bettenpavillon und begrünten Dachterrassen. Mit Stationszimmern, die einen Blick auf Ammer- und Pilsensee zulassen. Und mit einer (fast) perfekten Anbindung über die Seefelder Straße auch an den Öffentlichen Personennahverkehr. Fast, weil Radfahrer zum Beispiel von Seefeld weiterhin einen Umweg über Hechendorf machen müssten, um am Bahndamm entlang sicher zur neuen Klinik zu gelangen. „Wir sollten alle Mittel und Überzeugungsarbeit nutzen, um endlich einen Radweg auch entlang der Staatsstraße zu ermöglichen“, sagte Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel, der sich unter die Besucher gemischt hatte.

Mit Kögel nutzten etwa 170 Besucher am Mittwoch die Gelegenheit, mehr zu erfahren über die Neuordnung der Krankenversorgung im Landkreis. Darunter waren zahlreiche Fachkräfte aus den bestehenden Landkreis-Kliniken – auch aus Starnberg, schließlich hat die Zusammenführung von Schindl–beck-Klinik und Klinikum Seefeld am neuen Standort auch Folgen für das Haus in der Kreisstadt. Starnberg und die neue Klinik Seefeld/Herrsching sollen bekanntlich im Verbund zusammenarbeiten.

170 Besucher bei Infoveranstaltung zur Klinik Herrsching

Wie berichtet, entsteht ein Krankenhaus mit 200 Betten. Neben Notaufnahme, vollwertiger Innerer Abteilung und Chirurgie sowie Intensivstation mit sieben Intensiv-Einzelzimmern, drei Überwachungsbetten und vier sogenannten Herzschmerz- und Brustschmerzbetten soll auch eine HNO-Abteilung entstehen. Diese fällt dafür in Starnberg weg. Integriert sind im neuen Klinikum zudem ein externes Medizinisches Versorgungszentrum sowie eine Rettungswache.

„Über allem thront die Überlegung des Bundes, das Gesundheitswesen im ländlichen Raum auf den Kopf zu stellen“, bedauerte Landrat Stefan Frey, der sich mit Herrschings Bürgermeister Christian Schiller und sämtlichen Planern auf dem Podium den Fragen stellte. „Wir können aber nicht warten.“ Projektleiter Marcus Hartl rechnet schon im Herbst 2025 mit einem Baubeginn, 2029 soll das Klinikum in Betrieb gehen. Um das zu erreichen, muss zuallererst der Förderantrag bis Ende des Jahres beim Freistaat gestellt sein. „Ohne staatliche Förderung baut man so ein Klinikum nicht“, sagte Frey – in der Hoffnung, im nächsten Krankenhausjahresplan berücksichtigt zu werden. Trotzdem bleibe es eine sportliche Herausforderung, auch für die Gemeinde.

Nur noch Zweibettzimmer im neuen Krankenhaus

„2000 Mitarbeiter in den Starnberger Kliniken wollen auch wissen, wie es weitergeht“, sagte Frey. Einige dieser Mitarbeiter hatten am Mittwoch konkrete Fragen. Etwa diese, ob Schlaganfallpatienten weiter in Herrsching behandelt werden. Aktuell ist dies sowohl in Starnberg als auch in Herrsching möglich. Klinik-Chef Dr. Thomas Weiler räumte jedoch ein, dass die sogenannte Stroke-Unit nach Starnberg verlegt werde. In Zusammenhang mit dem Aufbau der Pflegestationen tauchte auch die Frage auf, ob es noch Dreibettzimmer geben wird. Gebaut werde nach modernem Standard, der nur noch Zweibettzimmer vorsehe, antwortete sagte Hartl. Darunter sind auch Komfortzimmer, also eine Privatstation. „Goldene Wasserhähne gehören aber nicht dazu“, versicherte Weiler auf eine Nachfrage von Ärztin Dr. Regine Böckelmann.

Bei einer weiteren Frage aus der Zuhörerschaft zückte Hartl den Stift. Es ging darum, ob die Behandlung von umweltkranken, hypersensitiven Menschen in einem modernen Bau überhaupt möglich sei. „Da muss man dran denken“, sagte Hartl und bedankte sich für den Hinweis. Als Anregung aufgenommen wurde auch die Frage einer Klinikmitarbeiterin, ob eine Kinderbetreuung im neuen Haus ermöglicht werden könnte.