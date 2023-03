Es darf gefeiert werden

Von: Andrea Gräpel

Das Schlossgartenfest findet heuer vom 28. bis 30. Juli statt. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Gemeinderat segnet Herrschinger Veranstaltungen für das Jahr 2023 ab.

Herrsching – Die Promenadenmärkte wurden schon durchgewunken, in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Herrsching segneten die Räte nun auch die übrigen Veranstaltungen ab, die übers Jahr verteilt in der Ammerseegemeinde stattfinden sollen. In diesem Zusammenhang teilte Bürgermeister Christian Schiller mit, dass der Christkindlmarkt aufgrund von Sanierungsarbeiten am Gemeindehaus (ab September), heuer nicht an der Erlöserkirche stattfinden kann – eine Ausweichmöglichkeit können sich die Gemeinderäte am Rathaus vorstellen.

Insgesamt 15 Anträge landeten auf dem Tisch von Lukas Höhl im Rathaus, angefangen bei Marktsonntag (14. Mai) sowie „Feuer und Flamme“ (7. Juli) vom Gewerbeverein WIR. Die beiden Feuerwehren in Herrsching und Breitbrunn werden heuer beide 150 Jahre alt und feiern dieses Jubiläum wie berichtet gemeinsam – am 1. Juli in Herrsching und am 2. Juli in Breitbrunn. Aus Anlass des Jubiläums sollen Jugendpokal der Landkreis-Feuerwehren und Blaulicht-Tag am 23. September stattfinden. Das Schlossgartenfest D’Herrschinger findet heuer vom 28. bis zum 30. Juli statt, ihren Maibaum stellen Burschen am 1. Mai auf. Um keine Überschneidung zu haben, stellen die Widdersberger ihren Maibaum bereits am 30. April auf. Der TSV Herrsching veranstaltet neben seinem Flohmarkt (4. Juni) heuer auch ein Handball-Turnier auf dem alten Sportplatz (8. Juli).

In Widdersberg lädt der Brauchtumsverein außer zum Maifest noch zu Bergfest (14. Oktober) und Dorfweihnacht, die zum Bedauern vieler zeitgleich mit dem Herrschinger Christkindlmarkt am dritten Adventswochenende stattfindet. Der Christkindlmarkt, wie erwähnt, muss heuer allerdings ausnahmsweise auf den Rathausplatz und die Maibaumwiese ausweichen. „Das müssen wir noch mit der Feuerwehr abklären“, sagte Schiller, hatte aber keine Bedenken, dass dies funktioniert.

Ausfallen wird vermutlich ein im Mai geplanter Inklusionstag.