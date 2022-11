Es läuft nicht rund am Runden Tisch

Von: Andrea Gräpel

Das Gebäude im Hintergrund ist sinnbildlich für das Anliegen des Runden Tisches: 1994 gebaut, ist es der jüngste Sozialwohnungsbau in Herrsching. Es muss etwas geschehen, meinen (v.l.) Angelika Lange-Gao, Alexander Keim (FDP), Gertraud Köhl (Grüne), Dr. Traugott Schöfthaler, Christine Hollacher, Dr. Rainer Guggenberger (BGH) und Christl Voit. © Photographer: Andrea Jaksch

Ende kommenden Jahres läuft der Pachtvertrag für die Flüchtlingsunterkunft an der Goethestraße in Herrsching aus. Noch weiß niemand, wo die Menschen dort – aktuell 120 – danach unterkommen. Da mit einem Klinikbau an der Seefelder Straße vor 2025 wohl nicht zu rechnen ist, steht eine Pachtverlängerung um ein Jahr im Raum.

Herrsching – Die Zukunft der Geflüchteten in der Unterkunft an der Goethestraße war seinerzeit der Auslöser zur Gründung eines Runden Tisches, der sich nicht nur der künftigen Unterbringung der Geflüchteten dort, sondern dem sozialen Wohnungsbau in der Ammerseegemeinde insgesamt annahm. Der Runde gehören auch Vertreter der Gemeinderatsfraktionen an. „Der Bürgermeister allerdings macht bis auf Weiteres nicht mehr mit“, bedauerten Mitglieder des Helferkreises Asyl in einem Pressegespräch, zu dem sie nach einem Jahr Arbeit am Runden Tisch für gestern eingeladen hatten.

Ursprünglich war die Flüchtlingsunterkunft bis 2020 angedacht. Die Anlage war 2015 die erste ihrer Art im Landkreis Starnberg. Bald darauf konnte der Landkreis auch das ehemalige Schwesternwohnheim in Breitbrunn anmieten sowie ein Haus an der Schönbichlstraße. Insgesamt haben dort weit über 200 Personen Platz. Und aktuell sind alle Einrichtungen gut belegt. In Breitbrunn sogar überbelegt, wusste Grünen-Gemeinderätin Gertraud Köhl, die in ihrem Heimatort Ansprechpartner für die Einrichtung an der Seestraße ist, nachdem sich der Helferkreis dort aufgelöst hat.

In Herrsching kümmert sich noch ein Stamm von etwa 20 Helfern regelmäßig um die geflüchteten Menschen aus Krisengebieten. Große Sorge herrscht vor allem um jene an der Goethestraße, „fast alle mit guter Bleibeperspektive“, so Dr. Traugott Schöfthaler als Sprecher für den Helferkreis am Runden Tisch. Siebenmal hatten sich die Teilnehmer im Jahr ihres Bestehens getroffen, stehen in Kontakt mit Landrat und Regierung, auch um über die Zukunft dieser Menschen zu sprechen. Perspektivisch aber auch, um weitere Möglichkeiten für sozialen Wohnungsbau in Herrsching ausfindig zu machen. Die letzte Einrichtung dieser Art war 1994 gleich neben der Alten Schule eröffnet worden. Das Gebäude gehört heute der Indienhilfe, war ursprünglich aber als zweiter Bauabschnitt für sozialen Wohnungsbau vorgesehen. „Es ist nichts mehr passiert“, bedauert Schöfthaler. Das müsse dringend nachgeholt werden, sind sich die Teilnehmer am Runden Tisch einig. Sie haben im Gemeindegebiet einige Grundstücke dafür ausgemacht – außer dem ehemaligen Bofrost-Gelände, für das seit Jahren eine soziale Nutzung angemahnt wird, auch die gemeindliche Fläche an der Heimgartenstraße in Breitbrunn. Zumindest kurzfristig könnten dort provisorische Unterkünfte entstehen, bevor die Flüchtlinge in fremde Gemeinden „irgendwo in Bayern“ verlegt werden.

Bürgermeister Christian Schiller nahm an dem Pressetermin nicht teil, macht aber im Gespräch mit dem Starnberger deutlich, was ihn und die Teilnehmer am Runden Tisch trennt. Er verweist auf den Königsteiner Schlüssel und darauf, dass Herrsching im Landkreis die meisten Flüchtlinge beherberge. „Ich bin der Meinung, andere Gemeinden könnten auch zum Zuge kommen“, sagt er. „Außerdem haben wir gegenüber den Anwohnern der Goethestraße ein Versprechen einzuhalten.“ Schon 2020 sollte die Unterkunft an der Goethestraße abgebaut sein. Um drei Jahre wurde dies bereits verlängert. Nun steht ein weiteres Jahr im Raum, nachdem klar sei, dass ein neues Klinikum nicht vor 2025 gebaut werden könne. Dies habe Landrat Stefan Frey dem Runden Tisch zumindest so mitgeteilt. Schiller lehnt dies im Sinne der Anwohner ab.

Genau deshalb haben sich die Mitglieder am Runden Tisch und der Bürgermeister nun überworfen, dürfen auch nicht mehr im Sitzungssaal tagen, weil der für größere Gruppen freigehalten werden solle. Aus Schillers Sicht gibt es keinen neuen Sachstand, deshalb nimmt er an den Runden nicht mehr teil. Seine Stellvertreter waren gestern auch nicht dabei. Zuvor hatte Schiller einen Agenda-Antrag zum Thema Goethestraße abgewiesen, obwohl die Agenda ein Antragsrecht habe, sagt Schillers Vorgängerin im Bürgermeisteramt, Christine Hollacher. Nun greifen Grüne, BGH und FDP das Thema auf und wollen einen fraktionsübergreifenden Antrag dazu stellen und in einer der nächsten Sitzungen über eine Verlängerung um ein Jahr für die Anlage an der Goethestraße abstimmen lassen.