Den Opfern eine Stimme geben

Von: Andrea Gräpel

Drei Jahre Recherchearbeit stecken in der Wanderausstellung über Euthanasie im Landkreis Starnberg, die Dr. Friedrike Hellerer zusammengestellt hat. © Andrea Gräpel

Sie steht im Herrschinger Archivkeller, gut verpackt, aber einfach aufzurollen: die Wanderausstellung „Euthanasie im Landkreis Starnberg“. Dr. Friedrike Hellerer hat drei Jahre recherchiert und ist auf zahlreiche Einzelschicksale im Landkreis gestoßen.

Herrsching – Drei Jahre hat die Herrschinger Gemeindearchivarin Dr. Friedrike Hellerer an einer Ausstellung zum Thema Euthanasie gearbeitet. Mittlerweile ist sie auch Kreisarchivpflegerin. Und wie berichtet, hat die Historikerin unterstützt durch den Landkreis einen Teil ihrer Erkenntnisse über die Ermordung Kranker und Behinderter im Nationalsozialismus auf sieben Tafeln anschaulich zusammentragen und als Wanderausstellung konzipiert. Sechs Wochen war sie im Frühjahr im Landratsamt zu sehen. Die Archivarin würde sich über weiteres Interesse freuen.

Euthanasie-Opfer aus dem Kloster Andechs: Bruder Magnus, als Georg Birk im Allgäu geboren, war laut Krankenblatt „zu nichts mehr zu gebrauchen“. © Friedrike Hellerer

„Es ist keine Ausstellung, wo man kurz mal hingeht und sie sich anschaut“, weiß Friedrike Hellerer. Gerne bietet sie die Ausstellung deshalb im Paket mit sich selbst als Referentin an. Weil sie auch noch so viel mehr zu erzählen hat, als dass es auf den Tafeln Platz finden könnte. Drei Jahre war sie in die Recherche eingetaucht. „Diese Schicksale steckt man dann nicht mal so eben weg.“ Anders als bei jüdischen Opfern werde über Euthanasie-Opfer aber wenig oder gar nicht gesprochen, bedauert sie.

Die Archivarin war in den drei Jahren mehrfach im Bundesarchiv in Berlin, war im Staatsarchiv München und im Bezirksarchiv Oberbayern. „Es war eine schwierige Recherche“, sagt sie. Die meisten Krankenakten seien verschwunden, aus denen hervorgehen könnte, weshalb die Menschen in „Krüppelanstalten“ kamen. Im Landkreis habe es davon eine gegeben – in Breitbrunn. Weil es aus dieser Zeit kaum Krankenakten gibt, arbeitete sich Friedrike Hellerer durch sämtliche Sterbebücher aus den Jahren 1939 bis 1945 im Landkreis und suchte nach Einträgen und Ansätzen. Etwa den Sterbeort. Ist Eglfing-Haar oder Schloss Hartheim bei Linz genannt, gebe es keinen Zweifel am Schicksal, sagt sie. „Das waren Tötungsanstalten für Kranke und Behinderte.“

„Ganz allgemein kann gar nicht ernsthaft bestritten werden, dass die Fortpflanzung von Geisteskranken, schweren Psychopathen, Säufern, Schwindsüchtigen, Tauben, Blinden, Zuckerkranken usw. ganz überwiegend Unheil bringt“, zitiert Friedrike Hellerer aus einem Werk, das Fritz Lenz mitverfasst hat. Er war Herrschinger genauso wie der Mediziner Adolf Ploetz (1860-1940). Beide Männer versprachen sich durch „Zeugungshygiene“ einen sogenannten erbgesunden Nachwuchs. Das Vokabular allein erzeugt Gänsehaut.

„Man muss tief Luft holen“, sagt die Archivarin. „Blinde, Taube, Stumme galten als Depperl. Frauen mit liederlichem Lebenswandel wurden einfach zwangssterilisiert. Auch die mit einer Schwangerschaftsdepression. Wenn sie nicht schnell wieder herausfanden, wurden sie euthanasiert.“ Das heißt nichts anderes, als dass die „Ballastexistenzen“ weggesperrt und in vielen Fällen eben getötet wurden. Sie seien eingewiesen worden auf Geheiß von Ärzten, die ihre Patienten nie gesehen hätten. Ein Plus-Zeichen oder ein Minus-Zeichen auf der Akte entschieden über Leben und Tod. Das Plus (+) stand für Tod. „An Zynismus ist das nicht zu überbieten gewesen“, so die Herrschingerin. „Die Menschen wurden abgeholt und nach Hartheim gebracht. Nach 1941 wurden die Opfer in den Anstalten selbst umgebracht.“

Euthanasie-Opfer aus Erling: Katharina Ippenberger wurde 1940 in die Anstalt Ecksberg bei Dachau eingeliefert. © Friedrike Hellerer

Zehn von 50 Schicksalen aus dem Landkreis, auf die Friedrike Hellerer gestoßen ist, sind auf den Tafeln angeführt. Schicksale aus Herrsching, Breitbrunn, Gilching, Erling, Etterschlag, Walchstadt und Starnberg. Auch ein Andechser Frater gehört dazu.

Im Herbst soll die Ausstellung mit den leicht aufstellbaren sieben Roll-up-Tafeln wie berichtet im Rathaus Herrsching gezeigt werden. Weßling habe auch Interesse gezeigt, „Gauting wahrscheinlich“, sagt Hellerer. Sie wünscht sich mehr Interesse an diesen Opfern des Nationalsozialismus. „Das ist im gesamten Landkreis geschehen, mitten unter uns ist es passiert.“ Gerne würde sie mehr darauf aufmerksam machen, auch in Schulen gehen – „im Verbund mit einem Referat“.

Bei Interesse können sich Schulen und Gemeinden an die Herrschinger Gemeindearchivarin wenden: (0 81 52) 3 74 26.