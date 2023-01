Fällungen am Kienbach

Von: Andrea Gräpel

Zahlreiche Stufen verhindern aktuell, dass zum Beispiel die Seeforelle im Kienbach laichen kann. © Andrea Jaksch

Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim beginnt im Januar mit den Vorbereitungen zur Sanierung des Kienbachs in Herrsching.

Herrsching - Die Anlieger sind informiert, die Maßnahmen auch mit der Gemeinde Herrsching und der Unteren Naturschutzbehörde abgesprochen: Ab nächster Woche führt das Wasserwirtschaftsamt Weilheim Gehölzpflegemaßnahmen im innerörtlichen Bereich des Kienbachs in Herrsching durch, teilt die Weilheimer Behörde in einer Pressemitteilung mit. Die Maßnahmen seien insbesondere erforderlich, um einen ausreichenden Gewässerquerschnitt für den Hochwasserabfluss sicherzustellen und die bestehenden Ufersicherungen nicht weiter in ihrer Standsicherheit zu beeinträchtigen. „Hierbei werden insbesondere Sträucher und Stauden sowie einige kleinere Bäume zurückgeschnitten beziehungsweise entfernt“, teilte die Behörde mit.

Die Arbeiten werden von der Flussmeisterstelle Benediktbeuern des Wasserwirtschaftsamtes durchgeführt. Beginn ist am Mittwoch, 11. Januar. Die Arbeiten werden circa drei Wochen dauern. Die direkt an den Kienbach angrenzenden Anlieger wurden bereits im Dezember über die Maßnahmen per Postwurfsendung informiert.