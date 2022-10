Familie, Erfolg – und finanziell unabhängig

Von: Andrea Gräpel

Lisa Bittighofer in ihrem Büro zu Hause in Herrsching: Sie hat auf Lehramt studiert, war erfolgreich im Vertrieb und Marketing tätig und unterstützt mit ihrer Firma „Naked Minds Club“ Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Machen wir unsere eigene Party, zu unseren Bedingungen. Lisa Bittighofer, Gründerin von „Naked Minds Club“ © aj

Der Wirtschaftspreis des Landkreises geht heuer an „Unternehmensvorbilder für frauenorientierten, profitablen Vorsprung“. Die Verleihung ist im November, neun Finalisten stehen fest. Der Starnberger Merkur stellt sie in loser Folge vor. Heute: Lisa Bittighofer aus Herrsching von „Naked Minds Club“.

Herrsching – „Wieso soll ich zu einer Party gehen, zu der ich nicht eingeladen bin?“ Diese Frage stellte sich Lisa Bittighofer irgendwann, als sie von einem Termin zum nächsten jagte, von einem Flieger zum nächsten hetzte – immer korrekt gekleidet, nicht zu sexy, aber auch nicht zu bieder, um als Frau in einer Männerwelt zu bestehen.

Die 37-Jährige, die in Herrsching lebt, hat Sport und Geschichte auf Lehramt studiert. „Das war aber nichts für mich. 30 Jahre Felgaufschwung, das konnte ich mir nicht vorstellen“, sagt sie heute. Und so landete sie 2011 als Messe-Hostess eines deutschen Autoherstellers auf Ibiza. „Eigentlich sollte ich O-Saft servieren. Dann wurde jemand gesucht, der gut Englisch spricht.“ Und schon hatte sie einen digitalen Verkaufsassistenten in der Hand, den sie den Händlern schmackhaft machen sollte. Das machte sie so gut, dass sie vom Fleck weg engagiert wurde.

Die Kehrseite: Lisa Bittighofer hatte kaum ein Wochenende frei. So gerne sie ihren Job machte, „es wurde irgendwann anstrengend“, sagt sie. Zu Hochzeiten und Geburtstagen flog sie ein und schnell wieder weg – „man ist wie in einer Zwischenwelt“. Der Job war das Leben, Familie und Kinder hatten überhaupt keinen Platz. Wie das trotzdem funktionieren kann, diese Frage müssten sich Männer viel seltener stellen, sagt sie – in dieser Welt, die von Männern geschaffen ist. Genau da setzt Lisa Bittighofer heute an: „Machen wir unsere eigene Party, zu unseren Bedingungen.“ Mit ihrem Start-up „Naked Minds Club“ will sie Unternehmerinnen zum Erfolg führen. „Lass’ uns unser eigenes System machen“, sagt sie. Zu Bedingungen, die Familie zulassen, die in den Alltag passen und trotzdem Erfolg bringen. Ihr Ziel: „Wir machen Unternehmerinnen, um Frauen finanziell unabhängig zu machen.“

Lisa Bittighofer ist ihren Klienten mit ihrem Werdegang das beste Beispiel. Aufgewachsen im Westerwald in einem Lebensmittelgeschäft, habe sie bei ihrer Mutter eines gelernt: verkaufen. „Ich kann Ihnen jede Tomate verkaufen“, sagt sie und lacht. Darüber hinaus lernte sie als Lehrerin, komplexe Sachverhalte zu erklären. Vier Jahre arbeitete sie bei dem Autobauer, bevor es sie nach London verschlug, wo sie für ein US-Unternehmen ein Vertriebs- und Marketingprogramm aufbaute. „Ich habe viel gearbeitet, bis zu 60 Stunden die Woche“, sagt sie.

Zurück in Deutschland war sie Beraterin an der Hochschule Aalen, als sie erkannte, welch Potenzial im Unternehmerinnentum schlummert. Lisa Bittighofer will den Anstoß geben und ein neues System kreieren – von Frauen für Frauen. „Natürlich auch für Männer“, aber erst mal Frauen, die ihr Geschäftsmodell mit Kitabetreuung, fairer Bezahlung und flexiblen Arbeitswelten zum Erfolg führen. „Wir begleiten Frauen von der Geschäftsidee zur Gründung. Wir sind zertifiziert und können Förderungen anbieten. Momentan sind nur 18 Prozent Frauen unter den Gründern.“ Lisa Bittighofer will das ändern.

Sie lebt mit ihrem Mann seit einem Jahr in Herrsching. Ihr Büro hat sie zu Hause. Ihre Mitarbeiterinnen arbeiten auch von zu Hause – zum Beispiel in Wiesbaden und Stuttgart. „Ich richte ihnen ihr Homeoffice ein.“ Alle sechs Wochen treffen sie sich, „aber im Alltag arbeitet jeder für sich – abgesehen von Videokonferenzen“.

Lisa Bittighofer hat keine Kinder, „noch nicht“. Aber Kinder hätten mittlerweile Platz in ihrem Leben. Mit ihrem Start-up hat sie zuletzt innerhalb eines Jahres Frauen gecoacht, die noch während der Beratung das erste Geld verdient hätten. Begleitend bietet ihr Unternehmen Workshops rund um das Thema Gründung und Finanzwissen an – vernetzt ist sie mit Experten aus allen Bereichen. „Von Steuer-, Versicherungs- bis zur Markenberatung vereint unser Netzwerk jegliche Expertise.“

Die 37-Jährige hat daraus buchstäblich eine Wissenschaft gemacht, denn zum Thema „Female Entrepreneurship and Social Capital“ schreibt sie gerade eine Doktorarbeit – an der Heriot-Watt University of Edinburgh und dem Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE) München.

Beeindruckt hat sie mit ihre Geschäftsidee auch das Wirtschaftsforum im Landkreis Starnberg, das „Naked Minds Club“ in den Kreis der Finalisten für die Vergabe des Wirtschaftspreises 2022 aufgenommen hat.