„Das ist alles Wahnsinn“: Feuerwehr Herrsching kommt nicht mehr durch

Von: Andrea Gräpel

Die Feuerwehr musste mühevoll rückwärts rangieren, um auf die Promenade gelangen zu können. © Gemeinde Herrsching

Die Uferpromenade in Herrsching ist gesäumt von Baumriesen. Die Bäume sind so groß, dass die Feuerwehr nicht mehr durchkommt. „Da kommt ein bisschen was auf uns zu“, orakelte Bürgermeister Christian Schiller in der jüngsten Ratssitzung.

Herrsching – Herrschings Bürgermeister Christian Schiller konnte sich beim jüngsten Sturmeinsatz am vergangenen Freitag persönlich davon überzeugen: „Die Feuerwehr hat mittlerweile massive Probleme, die Uferpromenade zu befahren.“ Dies gab er in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Der Bericht dazu von Kommandant Daniel Pleyer liege noch nicht vor, aber Schiller stellte in Aussicht, dass die Gemeinde in irgendeiner Weise reagieren müsse.

„Wir kommen von der Westseite aktuell nicht an die Gebäude ran“: Weg war zugewachsen

Die Feuerwehr war am Freitag mit ihrer Drehleiter gerufen worden, um Äste in großer Höhe zu entfernen, die drohten, auf die Gehwege zu stürzen. Zu erreichen ist die Uferpromenade für die Feuerwehr vom Seespitz aus. „Nach 50, 100 Metern kamen sie nicht weiter“, sagt Schiller im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Der Weg war zu sehr zugewachsen – die Drehleiter zu breit und zu hoch.

Die Einsatzkräfte mussten schließlich rückwärts über eine kleine Wiese, die sich zwischen den Hausnummern 12 und 14 an der Summerstraße befindet, auf die Promenade rangieren. Für diesen Moment war das machbar, „aber wenn es um Leben und Tod geht, haben wir keine Zeit, um herum zu rangieren“, sagt Herrschings Feuerwehrkommandant Pleyer auf das Problem angesprochen. „Man darf die Seeanrainer nicht vergessen. Wir kommen von der Westseite aktuell nicht an die Gebäude ran.“ Gebäude, wie zum Beispiel das Ammerseehotel.

„Das ist alles Wahnsinn“: Infrastruktur von Herrsching bereitet Porbleme

Die Promenade war ein Extremfall. Im Ortsbereich Herrschings kann Pleyer jedoch einige Stellen aufzählen, an denen es eng sei – wegen heraus gewachsener Hecken, überstehender Bäume, aber auch wegen zugeparkter Verkehrsflächen. Summerstraße, Dillitzerstraße, auch der Bereich der Gachenaustraße in Lochschwab sei problematisch.

„Das ist alles Wahnsinn“, sagt Pleyer. „Die Infrastruktur in weiten Teilen Herrschings ist aus den 70er Jahren, aber die Bevölkerung hat sich verdoppelt.“ Die modernen Einsatzfahrzeuge jedoch seien 2,55 Meter breit und 3,30 Meter hoch. „Wir müssen da halt irgendwie durch.“ Ihm ist das Konfliktpotenzial, das dieses Thema birgt, bewusst. Aber Rettung müsse gewährleistet sein.

Die Uferpromenade ist mittlerweile so dicht bewachsen, dass Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr nicht mehr von Westen an die Gebäude zum Beispiel das Ammerseehotel gelangen. © Photographer: Andrea Jaksch

Auch Schiller ist nachdenklich: „Momentan ist die Promenade für die Drehleiter nicht befahrbar.“ Aber auch Pflanztröge und Autos standen auf der Summerstraße im Weg, als die Feuerwehrleute ersatzweise über die kleine Wiese auf die Promenade gelangen wollte. „Das können wir nicht so lassen“, sagt Schiller, der sich das Debakel angeschaut hatte. Gerade erst hat der neue Arbeitskreis Umwelt, ausgelöst durch die Diskussion um Baumschutz, seine Arbeit aufgenommen. Ein holpriger Beginn (wir berichteten). Die Frage sei, wo dieses Thema nun am besten aufgehoben ist – dort, im Arbeitskreis, im Bauausschuss oder gleich im Gemeinderat.

Der Bürgermeister will erst den Einsatzbericht des Kommandanten abwarten, bevor er in die Gremien geht. An einem Zuschneiden werde es wohl keinen Weg vorbei geben. Auch Fällungen schließt Schiller nicht aus, will sich als Laie und in Anbetracht des für Herrsching hochsensiblen Themas aber nicht festlegen. Sicher sei, dass etwas geschehen müsse, damit Rettungswege frei blieben.

