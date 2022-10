Flagge zeigen oder nicht?

Vor dem Rathaus Herrsching ist aus Solidarität zu der Ukraine seit März eine blau-gelbe Flagge gehisst. Die FDP-Fraktion mahnt „Neutralitätspflicht“ an. © Photographer: Andrea Jaksch

Seit acht Monaten ist am Rathaus Herrsching eine blau-gelbe Fahne als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gehisst. „Eine schöne Willkommensgeste“, fand FDP-Gemeinderat Alexander Keim. Nun stellt seine Fraktion den Antrag, sie abzunehmen – auch aus Solidarität zu anderen Kriegsgebieten auf der Welt.

Herrsching – Als Anfang März die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Starnberg ankamen, wurden in vielen Gemeinden ukrainische Flaggen gehisst. Ein Willkommensgruß, soweit war dies auch für die FDP-Fraktion im Herrschinger Gemeinderat in Ordnung. Mittlerweile sei „aber niemandem mehr geholfen, wenn eine Fahne weht“, sagt Gemeinderat Alexander Keim – und beantragt mit seinem Fraktionskollegen Johannes Puntsch, die Flagge abzuhängen oder eine Genehmigung der Staatskanzlei einzuholen.

Dass die ukrainische Flagge vor dem Rathaus auch nach acht Monaten noch weht, hatte Keim bereits im nicht öffentlichen Teil der letzten Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien infrage gestellt, er stand mit seiner Meinung aber allein da. Gefuchst hat es ihn weiter. Seinen öffentlichen Vorstoß nun untermauert er mit der Verwaltungsanordnung über die bayerischen Staatsflaggen und die Dienstflaggen an Kraftfahrzeugen, kurz Flaggen-Verwaltungsanordnung. Seiner Meinung nach ist es der Gemeinde verboten, ausländische Fahnen zu setzen ohne Genehmigung der Staatskanzlei. „Warum hängt der Bürgermeister die Flagge denn nicht bei sich auf?“, fragt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur bissig.

Sowohl im Herrschinger Rathaus als auch im Landratsamt in Starnberg ist die Verwaltungsanordnung bekannt. Sie gelte aber nur für Staatsgebäude und nicht für kommunale Gebäude, sagt Landratsamtssprecher Stefan Diebl. Im Übrigen verweist er darauf: „Wir beschäftigen uns derzeit mit wichtigen und dringlichen Themen im Landkreis. Die Frage, ob eine ukrainische Fahne vor dem Rathaus oder der Kreisverwaltung wehen darf oder nicht, gehört ganz bestimmt nicht dazu. Wo sie hängt, hängt sie – fertig.“

Auch vor dem Landratsamt wehte seit Mitte März eine blau-gelbe Flagge, vor wenigen Wochen wurde sie abgenommen – so war zum Beispiel Platz für die Beflaggung zur Staatstrauer anlässlich des Todes der ehemaligen Landtagspräsidentin Barbara Stamm.

Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler ist Sprecher der Bürgermeister im Landkreis. Er verweist auf die Kommunen als Selbstverwaltungskörperschaften. In Pöcking war eine ukrainische Flagge für mehrere Wochen gehisst. Mittlerweile zwar nicht mehr, aber was solle dagegen sprechen? „Die Ukraine ist in Europa, ist unser Nachbar. Wir haben eine historische Verantwortung, deshalb verbindet uns etwas ganz Besonderes mit dem Land.“ Das sei ebenso wenig vergleichbar zu anderen Kriegsgebieten wie die Anzahl ukrainischer Flüchtlinge allein im Landkreis.

Herrschings Bürgermeister Christian Schiller will es seinem Gemeinderat überlassen, was nun passiert. Im Juli habe Keim keinen Rückhalt gefunden. „Ich stehe damit nicht allein“, versichert Keim im Gespräch mit dem Starnberger Merkur nun. „Symbolismus“ sei unangebracht. Im Antrag wird auf eine „weltanschauliche und politische Neutralitätspflicht der Kommune“ verwiesen. Keim erklärt dies im Gespräch mit gelebter Solidarität wie etwa einem Willkommenstag für alle, den er gerne wieder einführen würde. „Eine Fahne reicht nicht aus.“

Bürgermeister Schiller ist die Diskussion leid: „Wenn der Gemeinderat will, dass die Fahne bleibt, bleibt sie, wenn nicht, dann kommt die Fahne runter.“ Der Antrag steht am nächsten Montag auf der Tagesordnung. Eine Genehmigung der Staatskanzlei – egal wie – sei dafür aber nicht notwendig.